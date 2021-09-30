Что происходит в прокате: «Веном 2» рвет всех, новый «Бонд» не впечатляет

Второй «Веном» ставит рекорды в России и Америке

Фантастически высокие сборы «Дюны» в России вселили в кинотеатры уверенность в собственном будущем. Напомним, фильм Дени Вильнёва установил рекорд первого уик-энда постковидной эпохи, заработав 564 млн рублей. «Веном 2» не только превзошел этот рекорд почти в два раза, заработав за первые четыре дня 1 млрд рублей, но и чуть было не продемонстрировал лучший старт в истории российского проката вообще. Новинка уступила лишь другому кинокомиксу Marvel — «Мстители: Война бесконечности», у которого в 2018 году после первого уик-энда в копилке было 1,031 млрд рублей. Для сравнения: первый «Веном» в октябре 2018-го на старте собрал 861 млн рублей. У сиквела, кроме прочего, еще и лучший старт среди фильмов Sony в нашей стране за всю историю.

На второй неделе проката «Веном 2» показал умеренное для фанатского проекта падение (-66,4%), доведя свою кассу в России до 1,59 млрд рублей и обойдя по сборам «Дюну» Дени Вильнёва. Судя по всему, грядет штурм отметки в 2 млрд рублей. В этом году она покорилась только одной картине — отечественному фэнтези «Последний богатырь: Корень зла». Пока же «Веном 2» занимает вторую строчку в списке самых кассовых фильмов года в нашей стране.

В США у блокбастера тоже все складывается неплохо. В первый уик-энд он заработал 90,1 млн долларов, также установив стартовый рекорд постковидной эпохи. После двух недель проката в копилке второго «Венома» на родине — 142 млн долларов. Кажется, триквел неизбежен.

Все остальное смотрят не очень

Помимо «Венома», остальные релизы в американском прокате не могут похвастать высокими цифрами. Сборы сиквела «Семейки Аддамс» на старте составили 18 млн долларов — это на 40% ниже заработков оригинального мультфильма. В данном случае кинотеатральный потенциал анимации подточил одновременный онлайн-релиз на нескольких стримингах. За две недели «Семейка Аддамс: Горящий тур» заработала 31,1 млн долларов.

В нашей стране мультфильм вышел в формате превью 7 октября, его сборы на данный момент составляют 73 млн рублей. Это неплохой старт с учетом ограниченного количества сеансов. Тем не менее аналитики не ожидают повторения отличных сборов оригинального анимационного фильма, собравшего в России в 2019 году 795 млн рублей.

Криминальную драму «Множественные святые Ньюарка», которую Universal не планирует выпускать в России, прохладно встретили критики и зрители в США. За две недели спин-офф «Сопрано» заработал на родном рынке 7,4 млн долларов. Если сравнивать проект с другими драмами, рассчитанными на взрослую аудиторию и основанными на популярном первоисточнике, то это больше финальных сборов «Щегла» (5,4 млн долларов), а итоговый результат будет примерно таким, как у «Сиротского Бруклина» (9,3 млн долларов).

В России «Дюна» все равно просто космос

Фильм Дени Вильнёва по итогам четырех недель проката заработал 1,419 млрд рублей. Фантастическая сага обошла финальные сборы «Форсаж 9» (1,156 млрд) и заняла третью строчку в списке самых кассовых проектов в России в 2021 году. Пока именно Россия является самым успешным рынком для «Дюны» в мире: в долларах сборы фильма в нашей стране составляют 18,3 миллиона. Для сравнения: во Франции у проекта 17,5 млн долларов, в Германии — 13,3 млн долларов. Совокупные мировые сборы «Дюны» пока 117 млн долларов. Впереди старт картины в США, Канаде и Китае (с 22 октября). Правда, в Штатах релиз будет одновременным с HBO Max.

Отметим и российские успехи мультфильма «Босс-молокосос 2». Релиз Universal держится в топ-6 восемь недель подряд, а его общая касса составляет 940 млн рублей. Штурм миллиардной планки, пожалуй, уже невозможен, но проект уверенно занимает вторую строчку в списке самых успешных анимационных картин года в нашем прокате после «Души» (1,29 млрд рублей).

Менее амбициозные релизы также не обделены вниманием, в своих сегментах почти все они собирают в рамках ожиданий. Мультфильм «My Little Pony: Новое поколение» заработал 90 млн рублей. Это на 30% меньше кассы оригинального проекта, вышедшего в 2017 году, но примерно такое снижение и ожидалось на фоне одновременного релиза мультфильма на Netflix. То же самое можно сказать и о хорроре Sony «Клаустрофобы 2: Лига выживших». Касса проекта после трех недель проката в России — 104 млн рублей. Первая часть заработала два года назад 216 млн рублей. Но сейчас на сборы сиквела повлияло и то, что в сети уже давно есть его пиратская копия.

Шпион, который не особенно впечатлил

Экшен «Не время умирать», вышедший с опозданием на два года, показывает противоречивые результаты и особенно на фоне ожившего проката. С одной стороны, фильм устанавливает рекорды для франшизы в странах с преобладающим возрастным населением — в Великобритании (35 млн долларов на старте), Франции (10,1 млн долларов) и Германии (14,7 млн долларов). С другой стороны, в Латинской Америке и Азии, где посетители кинотеатров заметно моложе, новый «Бонд» не может похвастать впечатляющими цифрами: 262 тыс. долларов в премьерный уик-энд — в Аргентине, 1,3 млн долларов — в Бразилии, 2,8 млн долларов — в Гонконге, 3,2 млн долларов — в Южной Корее.

Россия и США в этом смысле оказались посередине. В нашей стране новая серия бондианы стартовала со второго места и заработала за первый уик-энд 327 млн рублей. Это близко к сборам «СПЕКТРа», который в 2015 году за первые четыре дня проката собрал 371 млн рублей. Уже сейчас понятно, что пробить миллиардную отметку ему будет крайне сложно. С фильмами бондианы подобного в России еще не случалось и, скорее всего, не случится и в этот раз.

США для кино о 007 никогда не были приоритетным рынком (в структуре сборов последних фильмов франшизы доля Штатов колеблется от 23% до 29%), но после успеха «Венома 2» американские аналитики жаждали новых рекордов. Некоторые и вовсе пророчили «Не время умирать» 100 млн долларов на старте. Фильм в итоге собрал в США 56 миллионов. У «СПЕКТРа» на старте было 70,4 млн долларов, у «Скайфолла» — 88,4 миллиона, у «Кванта милосердия» — 67,5 миллиона.

Ну а мировые сборы «Не время умирать» пока зафиксированы на 314 млн долларов. Повторить результат «СПЕКТРа» (880 млн долларов мировых сборов) и тем более «Скайфолла» (1,1 млрд долларов) — задача малореальная.

На самом деле, Китай снова в лидерах

Пока Голливуд только восстанавливает былую мощь, китайская киноиндустрия давно идет вперед семимильными шагами. Вот и мировой бокс-офис две недели подряд возглавляет именно китайский хит — «Битва при Чосинском водохранилище». В копилке патриотического фильма, приуроченного к очередной годовщине образования КНР, уже 638,7 млн долларов. Это четвертый результат года в мире. Показательно, что в топ-5 самых кассовых фильмов года в мировом прокате три строчки принадлежат именно китайским хитам. На первом месте — фантастическая комедия «Привет, мам» (822 млн долларов), на третьем — комедийный экшен «Детектив из Чайнатауна 3» (686 млн долларов). Китайское доминирование разбавляют лишь «Форсаж 9» на втором месте (717 млн долларов) и «Годзилла против Конга» — на пятом (466 млн долларов). Подождем 22 октября, когда в китайский прокат выйдет «Дюна», и посмотрим, удастся ли картине Дени Вильнёва пошатнуть эту гегемонию.