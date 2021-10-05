10 лучших трейлеров недели: Таргариены возвращаются, а Питер Динклэйдж играет поэта

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«Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити»

Новая экранизация одноименной видеоигры, основанная на первых двух ее частях. Они посвящены вспышке зомби-вируса в американском городе Раккун-Сити. Она произошла по вине фармацевтической корпорации Umbrella, которая с помощью вируса пыталась создать суперсолдат — Тиранов. В главных ролях — Кая Скоделарио (Клэр Редфилд), Эван Джогиа (Леон Кеннеди), Ханна Джон-Кэймен (Джилл Валентайн), Робби Амелл (Крис Редфилд) и Том Хоппер (Альберт Вескер).

«Молоко птицы»

Дебютный фильм Евгения Марьяна, который показали на «Кинотавре». Николай Желудович получил на фестивале приз за лучшую операторскую работу. По сюжету 16-летний Андриан живет в Приднестровье. В школе у него проблемы со сверстниками, а дома — с родителями. Андриан, когда-то певший в церковном хоре, втайне мечтает уехать с другом в Италию. Но наступает Страстная неделя, которая навсегда изменит его жизнь. Главные роли исполнили Виталий Назаренко и Елена Лядова.

«Дом дракона»

Приквел «Игры престолов», посвященный истории дома Таргариен. В основу также лег роман Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Действие разворачивается за 300 лет до событий оригинала. По сюжету Таргариены оставили Валирию и отправились на запад, где обнаружили большую территорию с враждующими королевствами. В главных ролях — Мэтт Смит, Пэдди Консидайн и Оливия Кук. Шоураннерами выступят сам Мартин, Райан Кондал и Мигель Сапочник, поставивший несколько серий «Игры престолов».

«Красная ракета»

Комедия от студии A24 и режиссера Шона Бэйкера («Проект Флорида»). Ее главный герой — порноактер, разочаровавшийся в своей профессии. Он возвращается домой в маленький техасский городок, где ему никто не рад. Вскоре мужчина решает вернуться в профессию вместе с продавщицей из местного магазина. В главной роли — Саймон Рекс, в юности также работавший порноактером.

«Операция „Мясной фарш“»

Драма о Второй мировой войне с Колином Фёртом. В основу сюжета легла реальная операция 1943 года. Два британских офицера пытаются переломить ход войны, дезинформировав германское командование. Они подбросили погибшему пилоту фальшивые документы, где говорится, что войска союзников нападут на Сардинию и Грецию (а реальной целью была Сицилия).

«Сирано»

Мюзикл Джо Райта («Гордость и предубеждение», «Анна Каренина») с Питером Динклэйджем («Игра престолов») в главной роли. В основу легла пьеса Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». Сирано (Динклэйдж) — парижский поэт и дуэлянт, которому нет равных. Он смущается лишь своего физического недостатка, из-за которого скрывает чувства к подруге детства и кузине Роксане. Однажды Сирано соглашается помочь сослуживцу Кристиану, который тоже влюблен в Роксану. Сирано пишет стихи Роксане от имени Кристиана, но вскоре девушка понимает, кто стоит за этими словами.

«Летчик»

Военная драма Рената Давлетьярова («А зори здесь тихие…»). В декабре 1941-го летчик Николай Комлев (Петр Федоров) уничтожает немецкую танковую колонну, движущуюся к Москве. Но вражеские истребители подбивают его самолет, и раненый герой садится на глухую лесную поляну. Комлева начинают искать враги, а ему надо добраться до своих, несмотря на боль и мороз.

«Городские выпивохи», первый сезон

История трех подруг из большого города. Одна пишет сценарии для радиопередач, другая работает инструктором по йоге, третья ведет видеоблог. Современная жизнь так утомляет девушек, что каждый вечер они с удовольствием проводят в питейных заведениях. Но все меняется, когда к их компании присоединяется продюсер реалити-шоу (Чхве Щи-вон).

«Псих»

«Крепкий орешек» на индийский лад. Жену героя (Видьют Джамвал) положили в больницу на срочную операцию. В это же время персонал и пациентов взяли в заложники вооруженные террористы, и только главный герой может всех спасти.

«Хребет ночи»

Жестокое фэнтези, выполненное в технике ротоскопирования. Древнее магическое знание попало не в те руки, и теперь человечество обречено на страдания. Герои из разных эпох и культур объединяются, чтобы одолеть неведомое зло. Одним из режиссеров значится Филип Джелэтт, ответственный за сценарии альманаха «Любовь. Смерть. Роботы».