Клипмейкер Аллы Пугачевой и «Машины времени» снимает комедию о 90-х. На основе реальных событий!

В Москве продолжаются съемки комедии «Клипмейкеры». Ее режиссер — Григорий Константинопольский, один из главных постановщиков клипов 1990-х. Он снимал ролики Алле Пугачевой «Машине времени», а также видео «Вовочка» для группы Pep-See. В 1999-м он дебютировал в полнометражном кино с криминальной комедией «Восемь с половиной долларов», а затем выпустил фильмы «Кошечка», «Гроза», «Русский бес» и мини-сериалы «Пьяная фирма» и «Мертвые души».

Новая работа Константинопольского — биографическая картина о том, как работали над музыкальными клипами в 1990-е. Главный герой фильма — московский клипмейкер Гриша, который вместе с друзьями строит карьеру в 1990-е, в эпоху лихих вечеринок и бандитских перестрелок. «Клипмейкеры» выйдут в прокат 29 декабря 2022 года. А пока КиноПоиск расспросил режиссера, кто будет главными героями фильма и какие 1990-е мы увидим.

Григорий Константинопольский Режиссер, клипмейкер

Это такая поэтическая авантюрная история. Всего в фильме четыре большие новеллы, которые связаны одним сюжетом. В каждой из них свои герои, но есть один сквозной персонаж — молодой московский клипмейкер Григорий Византийский (Александр Горчилин). Он снимает клипы, влюбляется, ищет себя, учится понимать родину. Действие фильма происходит в Москве с 1992-го по 1999-й; герои вырастают за это время — это фильм взросления. Гриша Византийский участвует в историях клипмейкера Васи Кополлы (Александр Кузнецов), сценаристки Тони Водкиной (Мария Шалаева), клипмейкера Армена Петросяна (Арам Вардеванян) и бандита по кличке Бобер (Владимир Епифанцев). Они все друзья и коллеги.

В 1990-е было столько безумных приключений, там земля горела под ногами. Эта эпоха — одна сплошная трагикомедия. Фильм — история обо мне, весь сюжет — квинтэссенция того, что со мной творилось. Какие-то фразы, сюжеты и характеры точно скопированы из жизни. Мне хотелось рассказать об этом времени и понять, как его воспринимают молодые ребята. Сегодняшнее представление о 1990-х и то, как было на самом деле, — две большие разницы. Для нас то десятилетие являло странное сочетание мрачных дней и светлых надежд, оно дало нам жизнь, полную иллюзий. Тогда страна жила в ожидании рая на земле: еще немножко, еще год, еще полгода, еще месяц — и он настанет. А мы не хотели ждать месяц или неделю и пытались устроить себе рай моментально.

Работа над фильмом закончится к началу декабря. Снимаем все Москве. 1990-е были такими насыщенными, что я за то десятилетие никуда не выезжал из города, просто не успевал. Будем использовать CGI для улиц. Все так сильно изменилось, и меня охватывает паника при вопросе, как сделать, чтобы выглядело так, как тогда. Например, Музеон в 1990-е был таким глухим местом, что там вообще никто не ходил, кроме собак. Несмотря на все, я то десятилетие вспоминаю с благодарностью и ностальгией, как любой человек вспоминает дни своей юности.