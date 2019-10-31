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История группы «Король и Шут» станет сериалом. Князь — продюсер, родственники Горшка одобряют

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КиноПоиск готовит игровой сериал о российской панк-группе «Король и Шут» и ее фронтмене Михаиле «Горшке» Горшеневе, умершем в 2013 году в возрасте 39 лет. Сюжет сосредоточится на становлении коллектива, его пути к успеху и взаимоотношениях участников.

Режиссером сериала выступит Рустам Мосафир («Шаман», «Скиф»), сценарий напишет Дмитрий Лемешев («Околофутбола», «Контакт»). Оператор проекта — Никита Рождественский («Красный призрак», «Обитель»). Одним из продюсеров выступает Андрей «Князь» Князев, вокалист и лидер группы, написавший большинство текстов и музыки «Короля и Шута».

Производством занимается компания «Лига Фильм» Игоря «Панкера» Гудкова, сопродюсера проекта, который снимал фильмы-концерты «КиШа» — «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю». Родственники Михаила Горшенева дали согласие на проект. Сейчас проходит кастинг актеров. Сериал выйдет в 2022 году эксклюзивно на КиноПоиске. 

Андрей Князев

Музыкант, продюсер

Когда ко мне с этой идеей [снять сериал] пришел Игорь Гудков, я сразу согласился, ведь Панкер — это тот, кому мы с Михой всегда доверяли в подобных вопросах. Я давно думал об этом. Знаю, что и Горшок мечтал о фильме про группу «Король и Шут». Это очень непростое дело, и творческая команда, которая сейчас сложилась, вселяет уверенность, что все должно получиться максимально круто. Являясь полноценным членом этой команды, я буду принимать участие в работе над сериалом.

Игорь Гудков

Продюсер

На мой взгляд, в истории русской рок-музыки после Цоя нет более яркой группы, чем «Король и Шут». Их творческий путь насыщен событиями и интересными историями, без которых невозможно снять хорошее кино. Я фанат группы «Король и Шут». Мне повезло, что я смог подружиться и сотрудничать с группой в разные периоды ее существования.

Дмитрий Нелидов

Шоураннер «Яндекс.Студии»

«Король и Шут» это не просто группа — это эпоха. Эпоха сложная и драматичная, эпоха перемен и первой свободы, поражений и разочарований. До сих пор творчество «КиШ» находит отклик у людей, мы точно знаем это по нашей аудитории. Мы хотим показать историю людей, полную эмоций и событий.

Фото: предоставлено пресс-службой «Лига Фильм»

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