Что нового: телеканалы, плеер в Apple TV и удобная поддержка

В этом выпуске рассказываем, что на КиноПоиске появилось более 100 телеканалов, которые доступны по подписке Плюс. А еще о том, что нового ждет пользователей айфонов, айпадов и приставок Apple TV, и про то, как с нами можно быстро связаться.

Телеканалы. Еще больше телеканалов!

На КиноПоиске уже можно было смотреть некоторые каналы — например, каналы группы компаний Viasat, National Geographic, Fox или (по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой) Amedia Premium. Но мы решили не останавливаться на этом.

Во-первых, теперь каналы доступны в приложении для телевизоров Samsung и LG, а также в Android TV и Apple TV — ищите их в разделе «Телеканалы». В нем вы можете увидеть, что идет прямо сейчас, и полистать программу на ближайшие часы.

Во-вторых, каналов стало гораздо больше, и все они — сто с лишним! — уже входят в вашу подписку. На них можно смотреть спорт (Eurosport 1 и 2, «Футбол», «Бокс ТВ») и познавательные программы (Discovery Channel, «Моя планета») и следить за новостями (РБК ТВ или CNN). А еще найти себе фильмы и сериалы по душе (TV1000, «TV1000 Русское кино», «Кино ТВ», «Русский бестселлер», «Кинокомедия»), программы для детей и анимацию (Disney, «Мульт», СТС Kids, Cartoon Network).

Если в вашем приложении нет «Телеканалов», просто обновите его.

Каналы на КиноПоиске доступны только на территории РФ.

Новый плеер в Apple TV

Мы продолжаем обновлять дизайн нашего плеера на всех платформах. Наконец его актуальная версия появилась и в Apple TV. Выбор аудиодорожки и субтитров теперь слева, и стало комфортнее переключаться между эпизодами. Кроме того, мы добавили DeepDive на Apple TV. Это технология, которая позволяет определить актера в кадре и напоминает, где еще вы могли его видеть. Признавайтесь, вы тоже забыли, что Том Харди играл в «Марии-Антуанетте» Софии Копполы?

КиноПоиск и iOS 15

Во второй половине сентября вышла свежая версия iOS, и мы оперативно адаптировали под нее наше приложение. Пожалуй, наша любимая фича — большие виджеты для iPad. У нас их два. Первый позволяет быстро переходить к тому, что вы сейчас смотрите. Второй рекомендует вам новое кино. Кроме того, в мобильном приложении появилась возможность голосовать за рецензию в карточке фильма или сериала.

Поддержка прямо в приложении и на сайте

Общаться с командой поддержки стало проще. Теперь вы можете связаться с нами прямо в приложении. На вкладке со своим профилем нажмите на «Сообщить о проблеме». После этого откроется чат, в котором вы можете задать нам все вопросы, которые вас интересуют.

То же самое в веб-версии КиноПоиска. Просто выберите свой профиль и нажмите на «Службу поддержки». Мы постараемся вам помочь!