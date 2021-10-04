У Ладо Кватании, автора клипов Хаски и Oxxxymiron, выходит дебютный фильм. Как он его снимал?

27 января в прокат выйдет триллер «Казнь». Это первый полнометражный фильм Ладо Кватании, который снял клипы Хаски «Реванш» и «Иуда», а также «Fata Morgana» Oxxxymiron и «387» Дельфина.

«Казнь» — криминальный триллер о советском следователе Иссе Давыдове (Нико Тавадзе). В деле о серийных убийствах, которое закрыли 10 лет назад, объявляется выжившая жертва. Давыдов должен срочно выехать на место преступлений, чтобы разобраться в ситуации и исправить прошлые ошибки.

Фильм снят при поддержке «Кинопрайма» и Фонда кино компанией Hype Film, работавшей над картинами Кирилла Серебренникова. Музыку написал композитор Кирилл Рихтер. В «Казни» также сыграли Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский, Евгений Ткачук и Аглая Тарасова.

«Казнь» вошла в программу фестивалей Fantastic Fest (США) и Sitges Film Festival (Испания). Перед широким прокатом КиноПоиск узнал у Ладо Кватании, как продвигалась работа над полнометражным дебютом.

Ладо Кватания Режиссер

— Как и когда появилась идея снять полнометражную картину?

— Я осознанно и долго шел к дебютному полнометражному фильму, искал подходящую фактуру. Для первого фильма необходимо найти идею, которая будет двигать тебя на протяжении всего процесса. Примерно в течение года я писал сценарий самостоятельно. Но потом понял, что необходим партнер, так как я уже стал заложником своих идей и был не в состоянии объективно смотреть на материал. Так к работе подключилась Ольга Городецкая, мой соавтор.

— Есть ли в сценарии отсылки к каким-либо литературным текстам, жанровым фильмам, реальным прототипам?

— Не стоит лукавить: этот жанр возник не здесь, а на Западе. Но я стараюсь не прибегать к референсам. Это мешает подключить свое видение. Что касается прототипов, мы с Олей Городецкой изучили всех, как мне кажется, советских серийных убийц с конца 1950-х. Все это было похоже на сеанс психоанализа, где ты выступаешь в роли врача, а перед тобой на стуле возникает тот или иной персонаж, и ты вместе с ним пытаешься разобраться в мотивах его злодеяний. Мы также консультировались с сотрудниками милиции и судмедэкспертами, работавшими в то время.

— На что вы опирались при воссоздании атмосферы советской эпохи?

— Мне хотелось создать художественную интерпретацию эпохи, а не заниматься исторической реконструкцией. Визуальным вдохновением служили фотографии той эпохи, документальные фильмы и советская живопись, в том числе периода оттепели; ранние фильмы Никиты Михалкова, Георгия Данелии, Алексея Германа — я его большой поклонник. Изучал советское кино с точки зрения атмосферы, настроения, работы с фактурой.

— Какое жанровое кино повлияло на вас?

— Моя мама — большая поклонница хорроров, триллеров и подобного рода жанрового кино. Любовь к ним привили мне с детства. Я еще в дошкольном возрасте посмотрел знаковые картины, включая «Чужого», «Молчание ягнят» и «Хищника».

— С какими трудностями вы столкнулись во время работы?

— Одной из самых сложных задач было найти поле, где нам предстояло построить дом. Мы отправились почти в двухмесячное путешествие по ближайшему Подмосковью, проходя в день по 10—15 километров. Небольшой группой ехали в приглянувшееся направление, пробирались сквозь чащи леса и, дойдя до места, смотрели с дрона, подходит ли нам место. Дом, который мы возводили для съемок, — это тоже один из героев фильма. В его основе образ разложения, распада. Он отражает героев и время действия. При детальном рассмотрении на его стенах можно увидеть пятна, которые присущи трупам.

— Как музыка, написанная Кириллом Рихтером, дополняет фильм?

— Кирилл предложил написать основные музыкальные темы до начала съемок, чего ни я, ни он никогда раньше не делали. Подробно проходя по главным персонажам, Кирилл делал эскизы и сформулировал главные темы. И было очень комфортно в момент, когда мы снимали ту или иную сцену, подставлять музыку и смотреть, насколько она гармонирует с тем, что я сейчас реализую. Это помогало понять, какая атмосфера у нас в фильме, какое настроение и детализация. Я не лез к Кириллу с пожеланиями, а наоборот, старался дать максимальную свободу, чтобы он почувствовал себя полноценным соавтором.