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Что смотрели на КиноПоиске в сентябре

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По традиции делимся топом самых популярных фильмов и сериалов, которые наши подписчики смотрели на КиноПоиске в сентябре.

Лидером месяца снова стали «Рик и Морти», которые уже четвертый месяц подряд не опускаются ниже второго места в нашем рейтинге.

На втором месте — народная сай-фай-комедия «Проект „Анна Николаевна“». Один из первых сериалов, снятых специально для КиноПоиска, возвращается с новым сезоном, в котором любимые герои переезжают в Москву. Сериал посмотрело уже более 1 миллиона подписчиков, и он получил статус «Плюс Миллион».

На третьем месте — мини-сериал Вадима Перельмана «Пропавшая» с Лизой Янковской и Владимиром Мишуковым в главных ролях. Это один из самых необычных проектов КиноПоиска — мистический триллер, состоящий из четырех получасовых эпизодов.

Кто еще попал в десятку?

Топ-10* фильмов и сериалов за сентябрь

new — новинка

Фильм/Сериал

Изменение позиции

1

Рик и Морти

2

Проект «Анна Николаевна»

new

3

Пропавшая

new

4

Медиатор

+3

5

Легенда о Зеленом Рыцаре

new

6

Чудотворцы

7

Райя и последний дракон

-5

8

Гнев человеческий

9

Ходячие мертвецы

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10

Том и Джерри

-7

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс и Плюс Мульти с Амедиатекой и more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 1 по 30 сентября 2021 года.

Топ-10* фильмов и сериалов за сентябрь

new — новинка

Фильм/Сериал

Изменение позиции

1

Рик и Морти

-

2

Проект «Анна Николаевна»

new

3

Пропавшая

new

4

Медиатор

+3

5

Легенда о Зеленом Рыцаре

new

6

Чудотворцы

-

7

Райя и последний дракон

-5

8

Гнев человеческий

-

9

Ходячие мертвецы

new

10

Том и Джерри

-7

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс и Плюс Мульти с Амедиатекой и more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 1 по 30 сентября 2021 года.

В топе за сентябрь сразу шесть сериалов. Зрители вернулись из отпусков и снова готовы следить за историями, которые разворачиваются на протяжении нескольких недель, или смотрят новые сериалы запоем. Так, 6 сентября вышел последний эпизод пятого сезона «Рика и Морти», в середине месяца подошел к концу третий сезон ситком-антологии «Чудотворцы», зато в самом разгаре одиннадцатый сезон зомби-саги «Ходячие мертвецы».

Кроме того, в топ-5 три российских проекта. Помимо «Проекта „Анна Николаевна“» и «Пропавшей», в пятерку попал сериал «Медиатор» с Андреем Бурковским.

Главный фильм месяца — «Легенда о Зеленом Рыцаре», которая вышла на КиноПоиске всего через 15 дней после кинопремьеры. Авторское фэнтези с Девом Пателем — один из самых обсуждаемых фильмов сезона. И один из самых красивых!

Второй месяц в топе держатся два семейных проекта. Это диснеевская лента «Райя и последний дракон», попавшая в топ-250 КиноПоиска, и «Том и Джерри». Также уже четвертый месяц в десятке — «Гнев человеческий». Мы знаем о любви наших зрителей к Гаю Ричи и приготовили сюрприз: в следующем году сразу после проката у нас в подписке появится его новый фильм «Операция „Фортуна“». Главную роль в этом шпионском боевике исполнит Джейсон Стэйтем.

Другие премьеры сезона — от полнометражного «Орла и решки» до фэнтези «Этерна» — мы собрали в этом материале. А премьерами октября (продолжение «Голяка», «Струны» и многое другое) делимся здесь. Что из них попадет в топ? Расскажем в начале ноября!

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Пережив встречу с андроидом, полицейские переезжают в Москву. Продолжение народной сай-фай комедии
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский, Александр Карпиловский
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