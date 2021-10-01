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8 лучших трейлеров недели: Александра Бортич участвует в «Орле и решке», а Пол Томас Андерсон снимает кино о 1970-х

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«Орел и решка. Кино»

По сюжету программе грозит закрытие из-за низких рейтингов. Большинство режиссеров и операторов уже покинули проект, а оставшиеся участники пытаются его спасти. Для этого они решили снимать выпуск в закрытой арабской стране. Ведущих сыграли Александра Бортич и Александр Молочников, режиссера — Александр Гудков, а продюсера — Екатерина Варнава.

«Лакричная пицца»

Драмеди о взрослении Пола Томаса Андерсона. Действие разворачивается в 1970-х в долине Сан-Фернандо, откуда родом сам режиссер. В центре истории — Гэри Валентайн (Купер Хоффман, сын Филиппа Сеймура Хоффмана). Он мечтает о карьере актера и знакомится со звездным продюсером Джоном Питерсом, который работает с Барброй Стрейзанд. Его сыграл Брэдли Купер, а возлюбленную главного героя — Алана Хаим из группы HAIM, это ее первая большая роль в кино. В фильме также снялись Бен Стиллер, Шон Пенн, Майя Рудольф и Том Уэйтс. Музыку написал гитарист Radiohead Джонни Гринвуд, который сотрудничал с Андерсоном в «Нефти» и «Призрачной нити».

«Энканто»

Новый мультфильм Disney о семье Мадригал, которая живет в волшебном доме в горах Колумбии. У каждого ее члена есть суперсила или дар: один может исцелять, другой — двигать предметы, а третий — разговаривать с животными. И только у девушки Мирабель нет дара. Но именно ей предстоит спасти семью, когда волшебный дом героев начинает рушиться. Обнаружив, что магия Энканто находится в опасности, Мирабель решает, что именно она спасет свою особенную семью. Над анимацией работали коллеги по «Зверополису» Джаред Буш («Моана») и Байрон Ховард («Холодное сердце 2»).

«Волк»

Триллер из основной программы фестиваля в Торонто. Джейкоб уверен, что он волк, случайно оказавшийся в теле человека. Он передвигается на четвереньках и воет на Луну. Родители отправляют его в специальную лечебницу, где все пациенты думают, что они на самом деле медведи, попугаи или пауки. Там Джейкоб знакомится с девушкой, которая считает себя кошкой, и пытается понять, кто же он такой. В главных ролях — Джордж Маккэй («1917») и Лили-Роуз Депп («Король Англии»).

«Портрет незнакомца»

Фильм Сергея Осипьяна из программы «Кинотавра». Мелодрама снята по мотивам одноименного рассказа Бориса Вахтина. Действие разворачивается в Москве 1976 года. Незадачливый актер знакомится с писателем, и тот превращает жизнь героя в трагикомический фарс с диссидентствующей богемой, валютными проститутками, сотрудниками КГБ и агентами ЦРУ. Все роли сыграли актеры «Мастерской Петра Фоменко».

«Во имя мести», 1-й сезон

Корейский криминальный сериал Netflix. Юн Чжи-ву (восходящая звезда Хан Со-хи) поклялась отомстить полицейскому, из-за которого погиб ее отец. Она устроилась в отдел по борьбе с наркотиками, чтобы поближе подобраться к виновнику. У руля проекта — Ким Джин-мин, снявший для Netflix шоу «Дополнительные занятия».

«Бандит»

Индонезийская криминальная драма. Главный герой — Пол, глухой. Он живет в деревне вместе с семьей и работает на местную преступную организацию. Однажды Пол и его маленький сын становятся свидетелями убийства, и за ними начинается охота.

«Суперзлодеи», 1-й сезон

Аниме-сериал по одноименному комиксу Марка Миллара. После выхода из тюрьмы Джонни Болт хочет помочь знакомому избавиться от игорных долгов и заодно нажиться на этом. Для этого он собирает команду, чтобы отправиться в Испанию и ограбить самого известного в мире суперзлодея.

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Пережив встречу с андроидом, полицейские переезжают в Москву. Продолжение народной сай-фай комедии
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский, Александр Карпиловский
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