Сериал «Игра в кальмара» возглавил топ Netflix. Чем южнокорейское шоу о выживании понравилось всему миру?

17 сентября на Netflix вышла «Игра в кальмара». Это первое южнокорейское шоу, которое возглавило общемировой рейтинг стриминга. За 10 дней «Игра» заняла первое место в 90 странах, включая США, Канаду, Мексику и Бразилию (ключевые для сервиса регионы).

Глава Netflix Тед Сарандос подтвердил, что «Игра в кальмара» — самый просматриваемый неанглоязычный проект стриминга. Более того, у сериала есть шансы стать самым популярным в истории Netflix (сейчас этот статус принадлежит «Бриджертонам»). Разбираемся, почему шоу стало настолько популярным.



О чем это?

«Игра в кальмара» — остросюжетный триллер, где группа людей борется друг с другом за приз в 40 млн долларов и заодно за жизнь.

Один из главных героев — Сон Ги-хун (Ли Джон-джэ), разведенный неудачник, живущий у пожилой матери. Ги-хуну срочно нужны деньги: его бывшая жена собирается увезти дочь в США, а матери нужна операция. Отчаявшись, герой соглашается на предложение незнакомца заработать на детской игре.

В итоге игра оборачивается социальным экспериментом. Ги-хуна и еще 455 человек привозят на секретный остров. Среди них — прогоревший финансист (друг детства Ги-хуна), смертельно больной старик, беженка из Северной Кореи и иммигрант из Пакистана. У них отбирают телефоны, переодевают в униформу и селят в бункере. Задача участников — пройти шесть детских игр. Победитель получает денежный приз, а проигравшие погибают. Сбежать с острова не получится: за участниками всюду следят камеры и вооруженный персонал в масках.

Кто работал над сериалом?

Режиссером и сценаристом выступил Хван Дон-хёк. Он же написал и поставил историческую драму «Крепость Намхансансон», триллер «Суровое испытание» и комедию «Мисс Бабуля». Последняя стала одним из самых успешных корейских фильмов, ее пересняли в семи странах, включая Китай и Японию.

Хван Дон-хёк

В интервью Variety Хван рассказал, что задумал «Игру в кальмара» в 2008 году как полнометражный фильм, но не смог получить финансирование. Режиссер уточнил, что на него оказали влияние японская манга об играх на выживание «Королевская битва» и «Игра лжецов». По первой в 2000-м сняли одноименный триллер, а по второй поставили сериал в 2007-м. Секрет успеха «Игры в кальмара» Хван видит в узнаваемости и реалистичности персонажей. Планов на второй сезон он пока не строит.

Оператором шоу выступил Ли Хён-док («Поезд в Пусан»), а музыку написал Чон Джэ-иль, работавший над саундтреком «Паразитов».

А что пишут критики?

«Игра в кальмара» получила 100% на Rotten Tomatoes и 8.3/10 на IMDb. Генри Вонг из The Guardian сравнивает сериал с оскароносными «Паразитами». Оба проекта посвящены классовому неравенству в современной Южной Корее. Как и режиссер, автор отмечает актерский состав и героев, благодаря которым хочется досмотреть сериал до конца, несмотря на кровавые сцены. Особого внимания заслуживают «звенящий саундтрек и пастельные декорации, напоминающие, худшую детскую площадку в мире».

Куинси ЛеГарди (Polygon) отмечает, что, хоть история об играх на выживание не нова, Хвану удается сделать ее уникальной. Все дело в том, что в шоу фокус на персонажах, на их предыстории, из-за которой они соглашаются участвовать в игре, и личном выборе (как выжить, не потеряв при этом человечность?). «В сериале доказывается, что наша реальность может быть такой же жестокой, как и любой воображаемый мир», — подытоживает критик.

Эту же идею продолжает Хиджир Джунаини из NME. В фильмах с похожим сюжетом — «Голодных играх» или «Королевской битве» — игроков сталкивает тоталитарное государство. «Игре» же не нужна футуристическая или фантастическая обстановка, потому что наш мир, как пишет автор, уже похож на антиутопию, где процветают несправедливость и неравенство.

Как повлияла «Игра в кальмара» на зрителей?

В TikTok видео о сериале собрали в сумме 11,1 млрд просмотров. Пользователи повторяют первую игру «Тише едешь, дальше будешь». В сериале игроки должны были добежать до финиша, пока поет огромная кукла. Как только кукла замолкала, нужно было замереть. По этой игре выложили более 200 тысяч роликов.

Еще в TikTok пытаются повторить вторую игру из шоу. Там нужно было вырезать фигуру из конфеты, сделанной из плавленного сахара (популярная в Корее уличная еда).



P. S. Чтобы вступить в игру, героям нужно было позвонить по номеру на специальной визитке. Но создатели сериала не учли, что такой номер реально существует. Его владелец рассказал, что получил более 4 000 звонков и сообщений от любопытных зрителей. Netflix уже связался с владельцем и обещал все уладить.

Фото: Han Myung-Gu / WireImage / Getty Images