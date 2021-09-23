Netflix показал трейлер нового «Ведьмака» и «Очень странных дел». А что еще анонсировал стриминг?

Netflix провел большую презентацию «Тудум» — на ней звезды стриминг-сервиса раскрыли подробности предстоящих проектов. Название трехчасовой онлайн-презентации навеяно фирменным звуком из заставки фильмов и сериалов Netflix. Рассказываем, какие проекты показали на мероприятии.

Одним из первых зрители «Тудум» увидели тизер заключительного, четвертого сезона «Очень странных дел». Дату релиза, правда, не сообщили.

Показали также отрывок из грядущего «Красного уведомления», где персонажи Дуэйна Джонсона и Райана Рейнольдса борются с героиней Галь Гадот. Представил ролик сам Джонсон.

А Джейсон Бейтман затизерил четвертый — и последний — сезон «Озарка». Злоключения семьи Берд закончатся в 2022 году — именно тогда в двух частях выйдет заключительный сезон.

Также Netflix поделился отрывком из последних серий испанской криминальной драмы «Бумажный дом», которые выйдут 3 декабря.

А вот тизер документалки о Канье Уэсте под названием JEEN-YUHS выйдет в 2022 году. Канье здесь фристайлит вместе с рэпером Мос Дефом!

Также стало известно, что сериал «Сексуальное просвещение» продлили на четвертый сезон — всего через неделю после того, как вышел третий.

А вот фрагмент из второго сезона сериала «Бриджертоны» — истории о членах влиятельной семьи, пытающихся обрести любовь.

Ну и настоящая бомба — первый тизер «Песочного человека» по одноименному комиксу фантаста Нила Геймана. Он, кстати, сам появился, чтобы представить зрителям телеадаптацию, а компанию ему составил исполнитель главной роли Том Стёрридж.

Одним тизером авторы не ограничились и показали еще несколько постеров.

Показали и тизер четвертого сезона сериала «Кобра Кай» о неудачнике, открывшем школу карате. Выйдет 31 декабря.

Затизерили также продолжение «Короля тигров». Второй сезон выйдет 17 ноября.

Джон Чо представил тизер «Ковбоя Бибопа» — адаптации культового аниме о космических наемниках. Сам Чо играет главного героя шоу Спайка Шпигеля. Выйдет 19 ноября.

Показали заставку в стиле оригинального мультфильма — с темными фигурами на фоне цветных плашек и песней «Tank!» группы Seatbelts. Основное отличие — в финальном кадре нет Эда, девочки-хакера, помогавшей героям в аниме. Зато есть Эйн — самый умный корги в мире, еще один пассажир корабля «Бибоп».

О том, что выйдет пятый сезон «Короны», рассказала сама королева Елизавета. Вернее, актриса Имелда Стонтон, исполнившая ее роль. Новый сезон шоу появится в ноябре 2022 года.

Зак Снайдер и актер Маттиас Швайгхёфер представили «Армию воров». Это приквел «Армии мертвецов» о команде взломщиков, которых ищет Интерпол. Выйдет 29 октября.

Генри Кавилл представил свежий трейлер второго сезона «Ведьмака». Он выйдет 17 декабря.

Также показали два отрывка: в одном появляется Нивеллен в исполнении Кристофера Хивью…

…а в другом Геральт готовится к битве с Бруксой.

На видеоконференции также заявили, что шоу уже продлили на третий сезон, а по «Ведьмаку» снимут второй аниме-фильм и мультсериал для детей.

22 декабря выйдет второй сезон шоу «Эмили в Париже».

Режиссер Адам МакКей и актриса Дженнифер Лоуренс представили на конференции отрывок из фильма «Не смотрите наверх».

Показали и тизер приквела «Викингов» — сериала «Викинги: Вальхалла». Он выйдет в 2022 году.