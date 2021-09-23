11 лучших трейлеров недели: Oxxxymiron руководит вампирами, а Бенедикт Камбербэтч рисует котят

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«Ампир V»

Экранизация романа Виктора Пелевина, которую поставил Виктор Гинзбург (в 2011-м он же снял фильм по другой книге Пелевина — «Generation П»). Москвич Роман Шторкин (Павел Табаков) становится вампиром, а его наставником выступает кровопийца Митра (рэпер Oxxxymiron, он же Мирон Федоров). В итоге Рама раскрывает заговор вампиров и становится главой всего мира. В экранизации снялись Вера Алентова, Федор Бондарчук и Марина Зудина. Работа над фильмом началась еще в 2018-м, тогда на производство удалось собрать более 3,5 млн евро.

«Трагедия Макбета»

Черно-белая экранизация шекспировской пьесы, над которой работал Джоэл Коэн. По сюжету три ведьмы убеждают лорда Макбета, что он станет следующим королем Шотландии. Вместе с женой он пытается захватить трон, но к добру это не приводит. В главных ролях — Фрэнсис МакДорманд и Дензел Вашингтон. Производством занималась инди-студия A24 («Маяк», «Солнцестояние»).

«Спенсер: Тайна принцессы Дианы»

Пабло Ларраин («Джеки») снял байопик о принцессе Диане. Действие фильма разворачивается в рождественские каникулы 1991 года, которые она (Кристен Стюарт) провела вместе с королевской семьей в Норфолке. Брак Дианы с принцем Чарльзом (Джек Фартинг) трещал по швам, и именно в те праздники она решила развестись. Королеву Елизавету II сыграла Стелла Гонет.

«Кошачьи миры Луиса Уэйна»

Еще один байопик, на этот раз британского художника Луиса Уэйна, прославившегося картинами с антропоморфными кошками. Сюжет посвящен творческому становлению Уэйна и его отношениям с женой Эмили Ричардсон, которая была гувернанткой его сестер. Последние годы жизни Уэйн провел в психиатрических лечебницах из-за шизофрении. В главных ролях снялись Бенедикт Камбербэтч и Клер Фой, компанию им составили Эйми Лу Вуд, Тоби Джонс и Оливия Колман.

«Казнь»

Полнометражный дебют Ладо Кватании, постановщика клипов Oxxxymiron и Хаски. В центре сюжета криминального триллера — следователь Исса Давыдов. Выясняется, что 10 лет назад он осудил невиновного. Дело возобновляют, так как неожиданно находится выжившая жертва, а герою предстоит исправить свою ошибку. В картине снялись Нико Тавадзе, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский и Аглая Тарасова.

«Финч»

Режиссером драмы выступил Мигель Сапочник, постановщик нескольких эпизодов «Игры престолов» и шоураннер спин-оффа «Дом дракона». По сюжету изобретатель Финч (Том Хэнкс) — последний человек на Земле. Он живет вместе со своим псом в постапокалиптическом мире. Финч создает робота-андроида, чтобы передать ему свои знания. Вместе они отправляются в путешествие, чтобы показать роботу, что значит быть человеком.

«Нас других не будет»

Документальный фильм о Сергее Бодрове-мл., который показали на открытии «Кинотавра». Режиссером выступил Петр Шепотинник. В фильм вошли архивные интервью самого Бодрова, а еще там рассказывают о его последней картине «Связной», поездках актера и режиссера на Венецианский и Каннский фестивали. Бодрова вспоминают продюсер Сергей Сельянов, художник Надежда Васильева и композитор Вячеслав Бутусов, работавшие над дилогией «Брат».

«Цыпленок жареный»

Детективный сериал, чье действие разворачивается весной 1921 года в Петрограде. После введения НЭП появляются состоятельные торговцы, а вместе с этим и мошенники, пытающиеся отнять деньги у первых. На защиту нэпманов встает криминальный авторитет Дядя Коля (Виктор Сухоруков), дорого берущий за свои услуги. К тем, кто не согласен с его условиями, Дядя Коля подсылает банду Роди (Никита Волков) — бывшего анархиста, пижона и сердцееда. В шоу также снялись Любовь Аксенова, Ирина Пегова и Виктор Добронравов.

«Споры»

Американский экологический хоррор. В городке у глухого леса грибы мутируют и распространяют опасные споры. Каждый, кто притронется к ним, превращается в чудовище. Сюжет вращается вокруг десяти героев, которые пытаются выжить.

«Реинкарнация безработного», 2-й сезон

Продолжение популярного исэкая — поджанра аниме о других мирах. После гибели главный герой переродился младенцем в волшебном мире под именем Рудеус Грейрат, сохранив воспоминания о прошлой жизни.

«Дверной замок»

Китайский ремейк корейского триллера, в основе которого лежала вольная адаптация испанского фильма «Крепкий сон». Одинокая женщина (Бай Байхэ) живет в крохотной квартирке и подозревает, что ее кто-то преследует. Полиция ей не верит, а героиня каждый день страдает от паранойи.