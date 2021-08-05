«Дюну» и «Отряд самоубийц» в США можно смотреть и в кино, и дома. Убьют ли гибридные релизы кинотеатры?

11 сентября компания Disney заявила, что к концу года откажется от синхронных релизов фильмов и будет выпускать все свои проекты сначала в кинотеатрах, а потом на стриминге Disney+. Между выходом мультфильма «Энканто» в кинотеатрах и онлайн пройдет 30 дней. Для «Вечных» Хлои Чжао и «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга прокатное окно составит 45 дней.

КиноПоиск разбирается в том, как сейчас проходят премьеры фильмов и что планируют делать другие мейджоры, а также в предыстории вопроса.

Когда появились гибридные релизы

До пандемии между премьерой в кинотеатрах и на онлайн-сервисах проходило значительное время: в зависимости от важности фильма окно длилось до 90 дней. После 2020 года случаи синхронных релизов в кино и на платформах участились, однако так бывало и раньше. В нулевые, когда у всех были компьютеры с записывающими DVD-приводами, усилилось пиратство, так что киностудии начали сокращать окна между началом кинопроката и выпуском фильма на дисках. В 2005 году Боб Айгер, руководивший Disney, предложил революционную идею — выпускать фильм в кино и на DVD одновременно и продавать DVD прямо в кинотеатрах, чтобы увеличить их доходы. Но идея Айгера не понравилась Национальной ассоциации владельцев кинотеатров. Ее президент заявил, что подобное решение негативно скажется на их бизнесе. Так что продажи DVD прямо на старте проката так и не начались.

«Дорога на Гуантанамо»

В следующие годы примеров одновременного выпуска фильмов в кино и онлайн было немного. «Пузырь» Стивена Содерберга вышел в 2005-м в кинотеатрах и телесети HDNet Movies в один день, а еще через четыре дня — на DVD, а «Дорога на Гуантанамо» Майкла Уинтерботтома в следующем году сначала вышла на британском Channel 4, а на следующий день — в кинотеатрах и в формате DVD.

Ситуация изменилась в середине 2010-х, когда Netflix начал создавать собственные фильмы. По правилам «Оскара», которые действовали до 2021 года, для номинации картина должна была получить хотя бы недельный прокат в Лос-Анджелесе. Поэтому Netflix стал устраивать премьеры проектов, которые могли быть потенциальными номинантами, одновременно и в кинотеатрах, и на своей площадке. Первым фильмом, выпущенным по этой схеме, стали «Безродные звери» Кэри Фукунаги в октябре 2015 года. А «Рома» Куарона вышла в прокат и появилась на Netflix в декабре 2018-го, но в некоторых американских кинотеатрах ее можно было увидеть раньше.

Кино во время пандемии

В марте прошлого года Universal объявила о сокращении кинотеатрального окна для фильмов «Тролли. Мировой тур», «Человек-невидимка», «Охота» и «Эмма.». За студией последовали Warner Bros., Pixar и Sony. В декабре того же года Warner Bros. приняла решение выпустить сразу 18 фильмов, включая «Дюну», «Годзилла против Конга», новый «Отряд самоубийц» и «Матрица: Воскрешение», на HBO Max параллельно с кинопрокатом. Компания рассказала о таких планах избранной группе актеров и других участников съемочного процесса, включая Галь Гадот и Пэтти Дженкинс. За синхронный выход фильма в кино и на HBO Max они получили по 10 млн долларов. Другие актеры и их агенты подобных предложений не получали, поэтому остались недовольны. В итоге Warner Bros. пришлось выплачивать компенсации не только Гадот и Дженкинс, но также заплатить остальным участникам съемочного процесса.

«Круиз по джунглям»

Снявшаяся в диснеевской «Круэлле» Эмма Стоун, по данным нескольких источников, получила компенсацию и улучшенный контракт на сиквел за синхронный релиз фильма. А вот Скарлетт Йоханссон решила подать на Disney в суд за одновременный выход «Черной Вдовы» в кинотеатрах и на стриминге: ее гонорар зависел от результатов кинопроката, но, так как фильм сразу вышел везде, актриса, по ее мнению, недополучила деньги. «Круиз по джунглям» — еще один летний блокбастер компании, за участие в котором Дуэйн Джонсон получил 22 млн долларов, и это самый большой контракт в его карьере. Блант, получившая 9 миллионов, может подать в суд на компанию, если сборы «Круиза по джунглям» окажутся ниже планируемых. На данный момент картина собрала 187 млн долларов в мировом прокате при бюджете примерно в 200.

Как гибридный релиз «Дюны» повлияет на индустрию

3 сентября на Венецианском кинофестивале прошла премьера одного из самых ожидаемых фильмов года. До европейских, в том числе и российских, зрителей «Дюна» добралась раньше, чем до американских: в Америке она выйдет лишь 22 октября и тогда же появится на HBO Max. Вильнёв раскритиковал это решение Warner Bros. Он убежден, что будущее за большим экраном, людям важен коллективный опыт просмотра, и стриминги никогда не смогут создавать фильмы масштаба «Дюны».

«Дюна»

В отличие от многих других картин, выходящих одновременно онлайн и офлайн, «Дюна» должна стать первым проектом в масштабной франшизе: режиссер вовсю думает о втором фильме, съемки могут начаться осенью следующего года. Также в разработке находится сериальный спин-офф «Дюны» — «Дюна: Сестринство». Будущее сиквела «Дюны» и новых проектов этой вселенной зависит от кассовых сборов фильма. При бюджете примерно в 165 миллионов долларов и одновременном запуске на стриминге прибыльность «Дюны» остается под вопросом.

За дебютную неделю фильм Вильнёва, вышедший на нескольких рынках за пределами США, собрал около 38 миллионов. Variety писал, что самым успешным рынком дебюта «Дюны» оказалась Россия: у нас, по данным ЕАИС, она заработала чуть более 647 млн рублей — это, к слову, всего вдвое меньше итоговых кассовых сборов «Души», которая пока является самым кассовым зарубежным фильмом в России в этом году. По данным того же Variety, после заключения сделки между HBO Max и Вильнёвом режиссеру предоставили гарантии, что слабые сборы не станут препятствием для создании второй «Дюны». Что именно будет считаться успехом в ковидные времена, к тому же с учетом гибридного релиза, сказать сложно, но Variety дополняет, что метрики на HBO Max зависят от успеха фильма в прокате. Если фильм становится хитом, то и на стриминге с просмотрами все хорошо. В своем прошлогоднем интервью Стивен Содерберг (он возглавляет комитет по возобновлению кинопроизводства после пандемии коронавируса в США) говорил, что не будет одного действенного прокатного шаблона для всех блокбастеров. Он также убежден, что прежняя кинотеатральная система с окном перед цифровым релизом вернется, но не так скоро. Решения Warner откладывают этот момент.

Что с другими студиями

«Матрица: Воскрешение»

Они вынуждены реагировать на постоянно меняющуюся ситуацию с пандемией и заполняемостью залов, и у каждой своя стратегия. Например, Warner Bros. пока не собирается продлевать гибридную схему проката: последним фильмом, который выйдет одновременно онлайн и офлайн, станет «Матрица: Воскрешение», а в 2022-м все фильмы планируют выпускать по традиционной модели, но с оговорками. Так, крупные кинотеатральные сети AMC и Cineworld заключили с Warner Bros. договоры, по которым в следующем году фильмы студии будут выходить онлайн через 45 дней после кинотеатральной премьеры, а не через 90, как раньше. Paramount собирается отойти от масштабных кинорелизов и сфокусироваться на ремейках и небольших проектах для стримингового сервиса Paramount+.

Станут ли гибридные релизы регулярной практикой и изменятся ли от этого контракты звезд, зависит от того, как США и другие страны справятся с пандемией и как восстановится кинопрокат. Американская Национальная ассоциация владельцев кинотеатров назвала модель гибридных релизов «артефактом эры пандемии, который должен исчезнуть вслед за ней». Организацию поддерживают многие режиссеры, считая, что приоритетным должен быть показ в кинотеатрах. А вот Джеймс Ганн в апрельском интервью порталу Den of Geek рассказал, что не против гибридных релизов, хотя и снимал свой «Отряд самоубийц» в формате IMAX, чтобы его смотрели в кинотеатрах с хорошим звуком и на большом экране. «Это эпический фильм, самый масштабный из тех, что я снимал. Поэтому я хотел, чтобы его смотрели в кинотеатрах, но, если вы по какой-либо причине не можете этого сделать, гибридный релиз дает выбор. Пока у зрителей есть возможность выбирать, я не против», — подчеркнул он.

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Автор: Иван Трифонов