9 лучших трейлеров недели: Руни Мара сидит на электрическом стуле, а Константин Хабенский играет в шахматы

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«Соколиный Глаз»

Новый сериал Marvel и Disney. После битвы с Таносом лучник Клинт Бартон (Джереми Реннер) пытается уйти на покой и тренирует свою преемницу. Новым Соколиным Глазом станет девушка по имени Кейт Бишоп. Бартон должен научить ее, как быть героиней без суперспособностей и спасать людей, полагаясь только на смекалку и меткость.

«Аллея кошмаров»

Нуар от сказочника Гильермо дель Торо («Лабиринт Фавна», «Форма воды»). Это экранизация романа Уильяма Линдсэя Грешама. Аферист Стэн Карлайл (Брэдли Купер) был карнавальным фокусником. Чтобы заработать, он вместе с психиатром Лилит Риттер (Кейт Бланшетт) убеждает богачей, что умеет разговаривать с мертвыми. Но однажды он встречает клиента, который оказывается не так прост, как хотелось мошеннику.

«Чемпион мира»

Спортивная драма Алексея Сидорова («Бригада», «Т-34»). В центре сюжета — шахматный матч, который прошел между сбежавшим из СССР гроссмейстером Виктором Корчным (Константин Хабенский) и чемпионом мира Анатолием Карповым (Иван Янковский) на Филиппинах в 1978 году. В фильме также снялись Владимир Вдовиченков и Диана Пожарская.

«Вестсайдская история»

Экранизация одноименного мюзикла, которую поставил Стивен Спилберг. Это история Ромео и Джульетты из Нью-Йорка середины 1950-х. Влюбленные относятся к враждующим уличным бандам — «Ракетам» (потомки белых эмигрантов) и «Акулам» (пуэрториканцы). Бывший член «Ракет» Тони (Энсел Элгорт) влюбляется в Марию (Рэйчел Зеглер), сестру лидера «Акул». Адаптацией сюжета занимался Тони Кушнер («Мюнхен», «Линкольн»).

«Этой ночью»

Драма о взрослении, чье действие разворачивается в 1982 году в Нью-Йорке. Энтони мечтает попасть на премьеру фильма «Рокки 3». Только вот все билеты могут достаться банде местных выскочек. Энтони вместе с друзьями разрабатывают план, как попасть на киносеанс, а заодно учатся постоять за себя. В фильме снялись Бобби Каннавале и Наоми Уоттс.

«З/Л/О 94»

Четвертая глава хоррор-антологии. На этот раз спецназ устраивает рейд на заброшенный склад, где обосновались сумасшедшие оккультисты. Полиция находит видеозаписи со зверскими убийствами и издевательствами над жертвами. Среди режиссеров — завсегдатаи франшизы Тимо Тьяджанто и Саймон Баррет.

«Чернее ночи»

Хоррор из второй части антологии Welcome to Blumhouse. Однажды ночью на девушку нападает вампир-бездомный. Героиня пытается отомстить обидчикам, а заодно защитить друзей и родной город от нашествия жутких тварей. Действие происходит в Новом Орлеане.

«Яркость: Душа самурая»

Полнометражное аниме Netflix по мотивам фэнтезийного боевика «Яркость». Действие происходит в феодальной Японии. Ронин Идзо и орк Райден отправляются в путь, чтобы помочь эльфийке с волшебной палочкой добраться на север к своему племени. Режиссером выступил Кёхэй Исигуро.

«Вселяющий страх»

Тайваньский социальный триллер, участник кинофестиваля в Торонто. В центре истории — шесть представителей поколения Z. Они играют в видеоигры, сидят в соцсетях и пытаются спрятаться от проблем в семье. Но все меняется, когда один из них публично убивает человека.