Почему не все фильмы доступны по подписке? Что у вас есть в 4К? И другие часто задаваемые вопросы о КиноПоиске

Почему не все фильмы и сериалы доступны на КиноПоиске по подписке?

Система прав на фильмы и сериалы устроена очень сложно — гораздо сложнее, чем, например, на музыку.

Права приобретаются на определенное время и на конкретную территорию (страну).

На один и тот же фильм или сериал есть разные виды прав: публичный показ (прокат в кинотеатрах), покупка фильма навсегда, аренда, просмотр по подписке, показ по рекламной модели и т. д. Больше всего денег правообладатель и производитель зарабатывают на показе фильма в кинотеатре, меньше всего — на бесплатном показе с рекламой. Именно поэтому, как правило, сначала фильм выходит в прокат. После окончания проката он появляется на видеосервисах, где его можно купить или взять в аренду. А еще через некоторое время он переходит в подписку.

Если фильм пользуется популярностью и его продолжают покупать, то правообладатель может решить пока не продавать подписные права. Либо устанавливает такую цену за эти права, которые бы компенсировали ему деньги от распространения фильма по модели покупки.

При этом каждый новый фильм или сериал — это зачастую отдельные договоренности с правообладателем. Иногда стоимость подписных прав на фильм так высока, что мы понимаем: мы не сможем сохранить текущую стоимость нашей подписки Плюс (199 рублей в месяц) и включить в нее этот фильм.

Те фильмы и сериалы, которые мы не смогли включить в подписку, остаются в Магазине. Вы можете купить их отдельно или взять в аренду и получить кешбэк, который потом можно потратить на что-то еще в Магазине или в других сервисах Плюса.