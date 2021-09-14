Почему не все фильмы доступны по подписке? Что у вас есть в 4К? И другие часто задаваемые вопросы о КиноПоиске

В соцсетях, в комментариях под статьями, на форуме пожеланий КиноПоиска вы часто спрашиваете нас о работе видеосервиса, фильмах и сериалах, изменениях и планах. Мы решили собирать самые популярные вопросы и отвечать на них в блоге команды. Этот материал — обо всем, что связано с контентом.
Почему не все фильмы и сериалы доступны на КиноПоиске по подписке?
Система прав на фильмы и сериалы устроена очень сложно — гораздо сложнее, чем, например, на музыку.
Права приобретаются на определенное время и на конкретную территорию (страну).
На один и тот же фильм или сериал есть разные виды прав: публичный показ (прокат в кинотеатрах), покупка фильма навсегда, аренда, просмотр по подписке, показ по рекламной модели и т. д. Больше всего денег правообладатель и производитель зарабатывают на показе фильма в кинотеатре, меньше всего — на бесплатном показе с рекламой. Именно поэтому, как правило, сначала фильм выходит в прокат. После окончания проката он появляется на видеосервисах, где его можно купить или взять в аренду. А еще через некоторое время он переходит в подписку.
Если фильм пользуется популярностью и его продолжают покупать, то правообладатель может решить пока не продавать подписные права. Либо устанавливает такую цену за эти права, которые бы компенсировали ему деньги от распространения фильма по модели покупки.
При этом каждый новый фильм или сериал — это зачастую отдельные договоренности с правообладателем. Иногда стоимость подписных прав на фильм так высока, что мы понимаем: мы не сможем сохранить текущую стоимость нашей подписки Плюс (199 рублей в месяц) и включить в нее этот фильм.
Те фильмы и сериалы, которые мы не смогли включить в подписку, остаются в Магазине. Вы можете купить их отдельно или взять в аренду и получить кешбэк, который потом можно потратить на что-то еще в Магазине или в других сервисах Плюса.
Почему я не могу просто заплатить больше и смотреть весь контент в подписке?
На КиноПоиске есть и более дорогие подписки. Например, Плюс с more.tv — за 399 рублей в месяц вы сможете смотреть их оригинальные и эксклюзивные проекты: от Happy End и «Регби» до «Великой» и «Рассказа служанки». А если оформите Плюс Мульти с Амедиатекой (699 рублей в месяц), получите доступ к контенту more.tv и свежим хитам и классике HBO и Showtime: «Миллиардам», «Воспитанным волками», «Сценам из супружеской жизни» и многому другому.
Понятно. А почему тогда некоторые фильмы и сериалы так и остаются в Магазине?
Отдельный вид прав (например, права на показ по подписке) может быть выкуплен каким-то сервисом эксклюзивно для какой-то страны. Тогда только этот сервис может включить фильм в свою подписку. Но на других сервисах он может быть доступен по другим моделям (покупка или аренда), ведь это отдельный вид прав. Например, Amazon не лицензирует «Пацанов» в подписку никакой площадке в мире и не показывает его на ТВ, но вы можете купить этот сериал на КиноПоиске в Магазине.
А что делать, если фильм или сериал исчез из подписки? Он вернется?
Скорее всего, у нас истекли подписные права. Мы стремимся продлевать их, но, к сожалению, не можем гарантировать возвращение конкретного фильма или сериала в подписку и давать точные сроки, когда это произойдет.
Мы знаем, что неожиданное исчезновение фильма или сериала из подписки может сильно раздражать. Поэтому сейчас мы работаем над системой уведомлений и анонсов, чтобы вы могли успеть досмотреть то, что вы хотите.
Почему нет некоторых серий в таких сериалах, как «Дарья» или «Южный Парк»? Они когда-нибудь появятся?
Правообладатели сериалов не передают нам исходники этих серий. Возможно, потому, что эпизоды содержат сцены, которые запрещены для демонстрации на территории страны, в которой вы пользуетесь КиноПоиском.
Почему серии некоторых сериалов выходят спустя сутки?
По договору с правообладателем у нас должен быть временной интервал в 24 часа после выхода серии в США. Так что новые серии таких проектов, как «Чудотворцы», выходят у нас примерно в 10:30 следующего дня (если не возникает накладок с озвучкой).
Почему сервис стал рекомендовать мне только российские фильмы и сериалы и я не вижу большую часть каталога?
Вы находитесь за границей или включили VPN.
Мы можем транслировать большинство зарубежных фильмов и сериалов только в РФ. На территории других стран права на эти же фильмы и сериалы принадлежат другим локальным сервисам — возможно, эксклюзивно. Поэтому показывать мы можем только то, на что у нас есть мировые права: наши сериалы, советскую классику и некоторые российские новинки.
Если вы собираетесь смотреть КиноПоиск в отпуске, скачайте фильмы и сериалы заранее на телефон или планшет.
Почему некоторые фильмы и сериалы нельзя скачать?
Это тоже зависит от позиции правообладателей: некоторые фильмы и сериалы можно скачивать, другие — нет. Возможно, они боятся пиратства. Все, что можно сохранить на свое устройство и смотреть без интернета, мы собрали здесь.
Что у вас с 4К, HDR и звуком 5.1?
Сейчас у нас в библиотеке 167 фильмов и 146 эпизодов сериалов в 4К. А в HDR — 43 фильма и 32 эпизода сериала. Контента в 4К в целом немного, и мы стараемся добыть все что есть. Ну и, конечно, сами снимаем наши сериалы в 4К.
Возможность просмотра 4К сейчас есть на всех ТВ-платформах, кроме Apple TV (рассчитываем, она появится в конце года). Проигрывать звук 5.1 можно во всех мобильных приложениях и на ТВ-платформах, кроме Android TV (появится к концу года).
Еще до конца года мы планируем сделать:
— поддержку Dolby Vision (разновидность HDR) на всех ТВ-платформах и в мобильных приложениях, кроме Smart TV Samsung, который не поддерживает эту технологию;
— пространственный звук Dolby Atmos на всех моделях телевизоров, которые поддерживают эту технологию.
Почему на сервисе нет моих любимых озвучек и не у всех зарубежных фильмов и сериалов есть субтитры?
У озвучек и субтитров тоже есть свои правообладатели. Мы стараемся сотрудничать с главными студиями (например, «Кубик в кубе», «Кураж-Бамбей» и Дима Сыендук) и релиз-группами (скажем, PhysKids), причем не только покупаем готовые, но и заказываем эксклюзивно для нас. Так, «Офис» был впервые полностью озвучен именно по заказу КиноПоиска.
Мы хотим добавить русские и оригинальные аудиодорожки и субтитры на все самые просматриваемые фильмы и сериалы на сервисе. До конца 2021 года мы планируем покрыть ими 80% активно просматриваемого каталога. А потом доберемся и до остального.
Еще важно отметить, что для части фильмов и сериалов у нас никогда не будет оригинальных дорожек — все из-за ограничений правообладателей.
Иногда я выбираю оригинальную аудиодорожку и не могу отключить русские субтитры. Почему?
Некоторые правообладатели считают, что уровень пиратства в нашей стране слишком высокий, и боятся показывать у нас свой контент на языке оригинала без русских субтитров. Они опасаются, что пираты смогут получить оригинальный поток и будут распространять его на территории других стран. По мнению правообладателей, «прибитые» русские субтитры должны осложнить пиратам жизнь.
В моем плеере очень маленькие субтитры. Как их увеличить?
Нужно немного подождать. Сейчас мы проводим редизайн всех наших плееров, и на части платформ он уже новый. В нем размер субтитров увеличен.
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