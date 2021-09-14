Смотрим новый ролик к фильму «Не время умирать». В нем Дэниэл Крэйг рассекает на мотоцикле по Ямайке

КиноПоиск показывает эксклюзивный ролик в формате IMAX к следующей части бондианы «Не время умирать». На этот раз агент 007 временно оставляет службу и отправляется на Ямайку. Но отдых Бонда прерывает старый знакомый из ЦРУ, который просит спасти похищенного ученого. В ходе миссии Джеймс Бонд оказывается в ловушке таинственного злодея по имени Сафин.

Грядущий фильм станет последним, где в роли агента британской разведки выступит Дэниэл Крэйг. Компанию ему составили Рами Малек, Леа Сейду, Ана де Армас, Кристоф Вальц и Рэйф Файнс. Картина выйдет в российский прокат уже 7 октября.