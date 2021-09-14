Уэс Андерсон дал интервью Тильде Суинтон о «Французском вестнике». Оказывается, на съемках разбился самолет (но не настоящий)

В журнале Sight & Sound вышло интервью Уэса Андерсона, которое у него взяла Тильда Суинтон. Актриса снялась во «Французском вестнике» режиссера. Это фильм-антология, который состоит из трех новелл. Их сюжеты разыгрывают Тимоти Шаламе, Фрэнсис МакДорманд, Эдриан Броуди и Сирша Ронан. Рассказываем, в чем признался Андерсон в разговоре с актрисой.

Какие журналисты стали прототипами героев?

Части антологии представляют собой экранизированные материалы из еженедельника «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“», вдохновенного изданием The New Yorker. Фильм состоит из некрологов, путеводителя и трех больших материалов. Их авторы — специалистка по искусству Дж. К. Л. Беренсен (Тильда Суинтон), репортер Люсинда Кременц (Фрэнсис МакДорманд), освещающая протесты и молодежную культуру, а также Робак Райт (Джеффри Райт). Он напоминает писателя Джеймса Болдуина и пишет про еду.

Как говорит Андерсон, прототипом героини Фрэнсис МакДорманд стала канадская писательница Мейвис Галлант, которая жила в Париже и писала на английском языке. Среди ее статей режиссер выделяет материалы об учительнице Габриель Руссье, влюбившейся в своего несовершеннолетнего ученика, и студенческих волнениях в мае 1968 года. Героиня Тильды Суинтон списана с журналистки Розамунд Бернье, основавшей парижский журнал L’oeil и известной своими лекциями в нью-йоркском Метрополитен-музее. Тильда Суинтон старалась во всем подражать Бернье, вплоть до манеры речи и акцента. Прообразом главного редактора издания Артура Ховитцера-младшего (Билл Мюррей) был соучредитель The New Yorker Гарольд Росс.

Мейвис Галлант Фрэнсис МакДорманд

Розамунд Бернье Тильда Суинтон

Гарольд Росс Билл Мюррей

Где происходит действие фильма?

В выдуманном мрачном городке Ансуи-сюр-Блазе. Название города можно перевести как «скука уставших», а придумал его Джейсон Шварцман, соавтор «Поезда на Дарджилинг», «Острова собак» и «Французского вестника» и исполнитель главной роли в «Академии Рашмор».

Образ Ансуи-сюр-Блазе вдохновлен парижским кварталом Менильмонтан. В середине XIX века этот район не облагался налогами Парижа, в частности на вино, поэтому место славилось дешевыми питейными заведениями. Позже там стали жить рабочие. Но в современном Менильмонтане снимать было невозможно: с 1950-х квартал полностью перестроили. Еще на Ансуи-сюр-Блазе повлияли уличные фотографии Эжена Атже и Шарля Марвиля, а также фильмы Жака Тати и книга Люка Санте «Другой Париж», посвященная богеме французской столицы в начале XIX века.

В итоге «Вестник» снимали в реальном французском городе Ангулем, который считается столицей французских мультфильмов. Анимационные сцены для фильма создавали местные мультипликаторы.

На съемках произошла авиакатастрофа. Но никто не пострадал!

Для съемок одного эпизода Андерсон использовал пятиметровый радиоуправляемый самолет. Режиссер хотел снимать перед самым рассветом, когда на улице стоял туман. Пилот и владелец судна считал, что запускать его в таких условиях опасно, но Андерсон настоял на своем.

И вот самолет поднимается в воздух без пассажиров и тут же исчезает в тумане. Все слышали, как он летает, но никто его не видел. Режиссер тут же подумал, что совершил ошибку, кадр не выйдет, а кто-то даже может пострадать. К счастью, оператор Роберт Д. Йоумен смог поймать нужный кадр, перед тем как самолет стоимостью 25 тыс. долларов ушел в пике и врезался в землю, разлетевшись на куски.

Почему Андерсон решил снять антологию?

Формат антологии заинтересовал режиссера тем, что в нем можно соединить несколько историй в разных стилях. По словам Андерсона, в обычном полнометражном кино нужно постоянно думать, как держать зрителя в напряжении. В антологии же у каждой части есть свои начало и конец. Поэтому такой формат позволяет расслабиться и экспериментировать внутри отдельных историй, не думая про арки персонажей. При этом, по мнению постановщика, части фильма не сработали бы как отдельные полные метры.

А какие фильмы-антологии нравятся Андерсону и Суинтон?

«Наслаждение» «Золото Неаполя»

Две любимые киноантологии Уэса Андерсона — «Наслаждение» Макса Офюльса, снятое по рассказам Ги де Мопассана, и «Золото Неаполя» Витторио де Сики, где играют Софи Лорен и Тото. Андерсон считает, что в этих фильмах удались сразу все части, что редкость для антологий.

Режиссер также выделил историю «Тоби Даммит» Федерико Феллини из антологии по рассказам Эдгара Аллана По «Три шага в бреду». Еще в списке режиссера — новелла Мартина Скорсезе «Уроки жизни» из сборника «Нью-йоркские истории» и фрагмент Жан-Даниэля Поле «Улица Сен-Дени» из фильма «Париж глазами шести».

«Желтый роллс-ройс» «Черный красавец»

Любимые антологии Тильды Суинтон — «Желтый роллс-ройс» Энтони Эсквита, в котором снимались Ингрид Бергман и Рекс Харрисон, и экранизация романа «Черный красавец» о лошади, которая переходит от хозяина к хозяину. Актриса также отметила фильмы-антологии Пьера Паоло Пазолини «Кентерберийские рассказы» и «Декамерон».

Что цитирует Андерсон в «Вестнике»?

На новеллу, где Бенисио дель Торо и Леа Сейду играют заключенного и надзирательницу, повлиял ранний звуковой фильм Жюльена Дювивье «Давид Гольдер», а также драма «Маленькая Лиз» Жана Гремийона. Отрывок из последней, как напоминает Андерсон, использовал в «Дурной крови» и Леос Каракс. Часть с Тимоти Шаламе и Фрэнсис МакДорманд вдохновлена эстетикой кинодвижений новой волны и Cinéma du look. К последнему относят ранние работы Леоса Каракса, Люка Бессона и Жан-Жака Бенекса.

Еще Андерсону нравятся фильмы с Мишелем Симоном, особенно «Будю, спасенный из воды» Жана Ренуара. «Он харизматик и смешит до истерики. В „Будю“ он не наивный, но и не хитрый. Крайне эгоистичный, но не злой, обаятельный, но разрушающий все вокруг, веселый, но легко поддающийся переменам настроения», — рассказал Андерсон о Симоне в образе Будю (этот герой повлиял на внешний вид и характер героя Бенисио дель Торо).

Автор: Михаил Моркин

Фото: Louis Monier / Gamma-Rapho via Getty Images, Rose Hartman / Getty Images, Bachrach / Getty Images