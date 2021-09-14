КиноПоиск
Попробовать Плюс

«Общага» — режиссерский дебют оператора «Отряда самоубийц» — выйдет на цифровых площадках сразу после премьеры на «Кинотавре»

Обсудить0

26 сентября на видеосервисах KION, Premier и КиноПоиск HD появится драма «Общага», которая вошла в основной конкурс «Кинотавра». Рассказываем, чем интересна новинка.

О чем это

Это экранизация романа «Общага-на-крови» Алексея Иванова. Ее действие разворачивается в 1984 году в Свердловске вокруг группы студентов — первокурсника Забелы, спекулянта Игоря, поэта Ивана и девушек Нелли и Светы. Они живут в общаге, враждуя с комендантшей Ольгой Ботовой и ее мужем Ринатом, ненавидят и любят друг друга со всем максимализмом юности. Но их привычную жизнь прерывает самоубийство одной из студенток.

Кто работал над фильмом

В «Общаге» дебютирует в качестве режиссера Роман Васьянов. Это голливудский оператор, работавший с Дэвидом Эйром над «Отрядом самоубийц» и «Яростью», а также снимавший «Тройную границу» с Оскаром Айзеком. Продюсерами проекта выступили Артем Васильев и Игорь Мишин.

В главных ролях снялись Геннадий Вырыпаев (Забела), Ирина Старшенбаум (Нелли), Марина Васильева (Света), Никита Ефремов (Иван), Илья Маланин (Игорь), Алена Михайлова (Кира) и Юлия Ауг (комендантша Ольга Ботова).

Что говорит о фильме режиссер

Роман Васьянов

Режиссер, оператор

Я выбрал «Общагу-на-крови» Алексея Иванова, потому что в этой маленькой повести задаются глобальные жизненные вопросы. Это произведение с мощной драматургией, идеальный материал для дебюта. Это история про молодых людей, которые стоят перед сложным человеческим выбором. Адаптацией сценария мы занимались где-то год.

Съемки проходили в Санкт-Петербурге в реальной общаге Университета морского и речного флота. Было интересно смотреть, насколько похожи наши герои на тех, кто там живет. Я думаю, съемки в реальном общежитии дали ощущение правды.

Мне кажется, получился мощный фильм, мы сделали все, что планировали. При этом опыт в зарубежном кино никак не помог. Режиссура и операторская работа — это колоссально разные профессии, в них практически нет ничего общего. Поэтому я и хотел попробовать то, что еще никогда в жизни не делал.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Жизнь идеальной семьи рушится, когда на пороге появляется бесследно пропавшая десять лет назад дочь. Психологический триллер от номинанта на “Оскар” Вадима Перельмана
В главных ролях:Лиза Янковская, Владимир Мишуков, Мария Куликова
Режиссер:Вадим Перельман
Смотрите по подписке
Смотреть

Главное сегодня

Ким Кардашьян без лица и Дженнифер Лопес в ковбойской шляпе: самые яркие наряды MET Gala 2021

Сегодня1
Ким Кардашьян без лица и Дженнифер Лопес в ковбойской шляпе: самые яркие наряды MET Gala 2021
Новый выпуск «Киноколеса»: Зоя Бербер вспоминает, как убегала с «Тихого места», а еще присуждает свой личный «Оскар»
Киноколесо

ВидеоНовый выпуск «Киноколеса»: Зоя Бербер вспоминает, как убегала с «Тихого места», а еще присуждает свой личный «Оскар»

Сегодня1
Сериал «Вертинский»: шоу-концерт по мотивам главных песен XX века
Сериалы

Сериал «Вертинский»: шоу-концерт по мотивам главных песен XX века

Сегодня0
Что происходит в прокате: «Шан-Чи и легенда десяти колец» — лидер везде
Сборы

Что происходит в прокате: «Шан-Чи и легенда десяти колец» — лидер везде

2 часа назад1
На «Кинотавре-2021» покажут документалку о Сергее Бодрове и пять фильмов с Юрой Борисовым. А что еще?
Фестивали

На «Кинотавре-2021» покажут документалку о Сергее Бодрове и пять фильмов с Юрой Борисовым. А что еще?

Вчера1
«Кинотавр-2021»

Спецпроект«Кинотавр-2021»

Сегодня
Уэс Андерсон дал интервью Тильде Суинтон о «Французском вестнике». Оказывается, на съемках разбился самолет (но не настоящий)

Уэс Андерсон дал интервью Тильде Суинтон о «Французском вестнике». Оказывается, на съемках разбился самолет (но не настоящий)

Сегодня, 15:203
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт