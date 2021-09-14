«Общага» — режиссерский дебют оператора «Отряда самоубийц» — выйдет на цифровых площадках сразу после премьеры на «Кинотавре»

26 сентября на видеосервисах KION, Premier и КиноПоиск HD появится драма «Общага», которая вошла в основной конкурс «Кинотавра». Рассказываем, чем интересна новинка.

О чем это

Это экранизация романа «Общага-на-крови» Алексея Иванова. Ее действие разворачивается в 1984 году в Свердловске вокруг группы студентов — первокурсника Забелы, спекулянта Игоря, поэта Ивана и девушек Нелли и Светы. Они живут в общаге, враждуя с комендантшей Ольгой Ботовой и ее мужем Ринатом, ненавидят и любят друг друга со всем максимализмом юности. Но их привычную жизнь прерывает самоубийство одной из студенток.

Кто работал над фильмом

В «Общаге» дебютирует в качестве режиссера Роман Васьянов. Это голливудский оператор, работавший с Дэвидом Эйром над «Отрядом самоубийц» и «Яростью», а также снимавший «Тройную границу» с Оскаром Айзеком. Продюсерами проекта выступили Артем Васильев и Игорь Мишин.

В главных ролях снялись Геннадий Вырыпаев (Забела), Ирина Старшенбаум (Нелли), Марина Васильева (Света), Никита Ефремов (Иван), Илья Маланин (Игорь), Алена Михайлова (Кира) и Юлия Ауг (комендантша Ольга Ботова).

Что говорит о фильме режиссер



Роман Васьянов Режиссер, оператор

Я выбрал «Общагу-на-крови» Алексея Иванова, потому что в этой маленькой повести задаются глобальные жизненные вопросы. Это произведение с мощной драматургией, идеальный материал для дебюта. Это история про молодых людей, которые стоят перед сложным человеческим выбором. Адаптацией сценария мы занимались где-то год.

Съемки проходили в Санкт-Петербурге в реальной общаге Университета морского и речного флота. Было интересно смотреть, насколько похожи наши герои на тех, кто там живет. Я думаю, съемки в реальном общежитии дали ощущение правды.

Мне кажется, получился мощный фильм, мы сделали все, что планировали. При этом опыт в зарубежном кино никак не помог. Режиссура и операторская работа — это колоссально разные профессии, в них практически нет ничего общего. Поэтому я и хотел попробовать то, что еще никогда в жизни не делал.