Французская драма «Событие» получила главный приз фестиваля в Венеции

В Италии завершился 78-й Венецианский кинофестиваль. Главный приз присудили фильму «Событие» (L'évènement). Это экранизация одноименного романа Анни Эрно, которую поставила Одри Диван. Для нее это второй полнометражный фильм и первый, вошедший в программу Венецианского фестиваля. Сюжет разворачивается вокруг студентки (ее играет Анамария Вартоломей), которая пытается сделать подпольный аборт во Франции 1960-х.

Жюри в этом году возглавил режиссер Пон Джун-хо, получивший в 2020-м «Оскар» за «Паразитов». Вместе с ним победителей выбирали режиссер Хлоя Чжао (оскароносная «Земля кочевников»), актрисы Виржини Эфира («Искушение»), Синтия Эриво, номинировавшаяся на «Оскар» за байопик «Гарриет», и Сара Гадон («Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»). В жюри также вошли режиссеры Александр Нанэу (номинация на «Оскар» за документальный фильм «Коллектив») и Саверио Костанцо («Моя гениальная подруга»).

Россию в основной программе представлял триллер с Юрой Борисовым «Капитан Волконогов бежал». Его поставили Наташа Меркулова и Алексей Чупов. Сюжет разворачивается в 1930-е. Капитана Федора Волконогова объявляют преступником, но ему удается бежать до ареста. Герою является погибший друг, чтобы предупредить: если Волконогов не получит прощения от родственников репрессированных, то попадет в ад. В фильме также снялись Тимофей Трибунцев, Александр Яценко и Никита Кукушкин.

Фильм «Мама, я дома», который поставил Владимир Битоков, ученик Александра Сокурова, показали в программе Orizzonti Extra. В центре сюжета — водитель автобуса Тоня из Нальчика. Она ждет сына, который уехал воевать в Сирию по контракту. В драме снялись Ксения Раппопорт, Юра Борисов и Александр Горчилин. В параллельную программу «Неделя критики» вошел фильм Екатерины Селенкиной «Обходные пути» о жизни драгдилера на окраинах Москвы.

Список основных победителей:

«Золотой лев» за лучший фильм

«Событие» (Одри Диван)

«Серебряный лев» — Гран-при жюри

«Рука бога» (Паоло Соррентино)

«Серебряный лев» за лучшую режиссуру

Джейн Кэмпион («Власть пса»)

«Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль

Пенелопа Крус («Параллельные матери» Педро Альмодовара)

«Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль

Джон Арсилья («На работе: Пропавшие 8»)

Приз за лучший сценарий

Мэгги Джилленхол (за режиссерский дебют «Пропавшая дочь»)

Специальный приз жюри

Il buco (Микеланджело Фраммартино)

Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру/молодой актрисе

Филиппо Скотти («Рука бога»)

Полную программу участников смотра можно посмотреть тут.

