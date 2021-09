Marvel выпустила мультсериал «Что, если...?». Рассказываем, почему в комиксах все еще круче!

В августе Marvel Studios выпустила первые серии своего экспериментального мультсериала «Что, если…?». Это первый собственный анимационный проект студии, который станет частью общего канона. «Что, если…?» посвящен тому, как могли бы выглядеть привычные истории, если бы события в них пошли иначе.

В девяти получасовых эпизодах представлены альтернативные судьбы героев Marvel. В первой серии сыворотку суперсолдата получает не Стив Роджерс, а британский агент Пегги Картер. Она становится Капитаном Картер, а Говард Старк создает для Роджерса костюм, напоминающий броню Железного человека. Во втором эпизоде Опустошители по ошибке забирают с Земли не Питера Квилла, а Т’Чаллу из Ваканды. Он становится Звездным Лордом, что меняет всю историю галактики. В третьем выпуске агенты Щ.И.Т. узнают об инициативе Мстителей до того, как Ник Фьюри успевает собрать команду, и убивают кандидатов одного за другим. В следующих сериях нас ждут также зомби-супергерои, Альтрон с Камнями Бесконечности и Тони Старк на другой планете.

Мы открыли первоисточник мультсериала — серию комиксов «What If?», выходящих с 1977 года и по сей день, — чтобы вспомнить несколько невероятных сюжетов про героев, о которых написано и нарисовано больше всего альтернативных историй.



Капитан Америка

Что, если бы Капитаном Америка стал Баки Барнс? («What If?», vol. 1, # 5, 1977)

Стив Роджерс не замерзает во льдах и начинает стареть, поэтому новым Капитаном Америка становится Баки Барнс. Роджерсу же достается роль директора Щ.И.Т. Все это время, 21 год, в коме находился Барон Земо. Очнувшись, он решает выместить свою злобу на Капитане Америка и убивает Барнса, в крови которого не было сыворотки. После этого Стив Роджерс убирает костюм Капитана в шкаф, так как больше не видит достойных кандидатов.

Что, если было много суперсолдат? («What If?», vol. 2, # 28–29, 1991)

Стив Роджерс спасает создателя сыворотки Авраама Эрскина, и США удается создать армию суперсолдат. Ей руководит Роджерс, который становится лидером Щ.И.Т., а потом и президентом Америки. Роджерс дает всем американцам возможность стать сверхлюдьми, но оказывается, что сыворотка работает только на белом населении. После долгих протестов суперсолдаты фактически захватывают власть в США и постепенно убивают почти всех людей со сверхспособностями (кроме своих, разумеется). В продолжении выясняется, что страной все это время руководил не Стив Роджерс, а его клон, в которого переселили сознание Красного Черепа.

Человек-паук

Что, если бы дядя Бен не погиб? («What If?», vol. 1, # 19, 1980)

Питер Паркер останавливает вора, и дядя Бен не погибает. Паркер получает суперспособности, но становится не героем, а селебрити, которому интересны только деньги и власть. В костюме Человека-паука он снимается в кино и ходит на телешоу. Редактора Daily Bugle Джея Джону Джеймсона раздражает его популярность: все говорят только о Человеке-пауке и не обратили внимания на смерть сына Джеймсона, который был астронавтом. Редактор стремится разоблачить Паркера и раскрывает тайну его личности.

Что, если бы он превратился в гигантского паука? («What If?», vol. 2, # 88, 1996)

Питер Паркер мутирует в огромного монстра. У его сына Бена тоже открываются паучьи способности, но, в отличие от Питера, он может контролировать мутацию. Паркер-старший стремится найти в крови сына антидот, но не успевает: дети, донимавшие Бена в школе, пришли к нему домой, и его отец не смог удержать монстра внутри, навсегда потеряв человеческий облик.

Доктор Стрэндж

Что, если бы он был учеником демона Дормамму? («What If?», vol. 1, # 18, 1979)

Древний волшебник отказывается вылечить руки Стивену Стрэнджу, из-за чего тот соглашается на сделку с Бароном Мордо, служащим демону Дормамму. Стрэндж выздоравливает, но становится заносчивым и стремится к неограниченной власти. В конечном счете демон натравливает Стрэнджа на Древнего, лишившегося поддержки других волшебников. И лишь вмешательство высших сил помогает Стивену прозреть.

Что, если бы Тони Старк стал Верховным волшебником? («What If?», vol. 2, # 113, 1998)

По вине Тони Старка он вместе с Стивеном Стрэнджем попадает в аварию, после которой Стрэндж больше не может оперировать. Тони Старк становится Верховным волшебником, но остается изобретателем — его костюм сочетает в себе элементы наряда Доктора Стрэнджа и Железного человека. Чтобы проучить Старка, Стрэндж соглашается на сделку с демоном Дормамму. Тони Старк пытается остановить демона, а Стрэндж осознает свою ошибку и помогает ему запереть Дормамму в его измерении.

Тор

Что, если бы Джейн Фостер стала богиней грома? («What If?», vol. 1, # 10, 1978)

Возлюбленная Тора Джейн Фостер поднимает трость Дональда Блейка (альтер эго Тора) и сама превращается в богиню грома. Она спасает Тора, защищает Землю от вторжения пришельцев, сражается с Локи в Асгарде и даже противостоит Мангогу — могущественной древней сущности, созданной из гнева всех врагов Одина. В конце истории она расстается с Тором, а Один просит ее стать его женой и вернуть молот. Фостер соглашается.

Что, если бы Тор стал Всеотцом? («What If?», vol. 2, # 107, 1998)

Один передает свой титул сыну, и новым королем Асгарда становится Тор. Защитником Земли вместо себя он назначает Эрика Мастерсона, также известного как Тандерстрайк. Тем временем демон Мефисто и Локи решают выманить Тора из Асгарда и выпускают на Землю Мангога и Дестроера (магическую броню с сознанием). Тор вместе с воинами Асгарда спускается на Землю к Тандерстрайку, но у них получается победить врагов только с помощью Одина.

Железный человек

Что, если бы он продал технологию Железного человека? («What If?», vol. 2, # 64, 1994)

Старк патентует технологию своей брони, и она поступает в продажу. Из-за этого многие супергерои перестают работать на правительство, а костюмы Железного человека приобретают даже суперзлодеи (в том числе Доктор Дум!). Главной проблемой становится Магнето, для которого металлические костюмы не страшны. Чтобы победить его, Старк создает суперброню без металла в составе, но из-за нападений Магнето правительство берет всех мутантов под свой контроль. Теперь Старку приходится искать новое решение, которое поможет сохранить мир.

Что, если бы Тони Старк стал Доктором Думом? («What If? Iron Man: Demon in an Armor», vol. 1, # 1, 2011)

В колледже Виктор фон Дум завидовал Тони Старку и создал машину, позволившую поменять их сознания местами. Заняв тело Старка, он стер ему память и сам стал наследником финансовой империи Stark Industires. Пока фон Дум развлекался, Старку пришлось пройти путь с самых низов, чтобы стать талантливым ученым и изобрести свою броню. В финале Тони Старк в теле Виктора фон Дума понимает, что его обманули, но он все равно стал героем независимо от своего происхождения.

Мстители

Что, если бы их никогда не существовало? («What If?», vol. 1, # 3, 1977)

Халк отказывается присоединиться к команде, поэтому Мстители так никогда и не собрались. Тор вернулся в Асгард, а Человек-муравей и Оса отказались от своих костюмов. Халк же объединяется с царем Атлантиды Нэмором. Чтобы им противостоять, Тони Старк создает костюмы для Хэнка Пима и Джанет ван Дайн, но никто не может так же виртуозно владеть броней Железного человека, как ее изобретатель. Во время битвы с Халком и Нэмором Старк погибает, а вместе с ним и идея собрать команду Мстителей.

Что, если бы Танос стал Мстителем? («What If? Infinity — Thanos», vol. 1, # 1, 2015)

Таинственные Строители уничтожают планету за планетой и берут в плен сына Таноса, Тэйна. Мстителям приходится собирать Галактический Союз, чтобы вместе одолеть захватчиков. Танос решает поддержать супергероев, но скрывает от них свою реальную цель — спасти сына. Все Мстители, кроме Капитана Америка, принимают его. Чтобы добиться своего, Таносу приходится убить Стива Роджерса и выставить все так, словно он погиб в бою. В итоге Мстители поверили титану и приняли его в свою команду.

