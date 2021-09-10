14 лучших трейлеров недели: Киану Ривз лежит в ванне с уточкой, а Михаил Галустян играет Дракулу

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«Сексуальное просвещение», 3-й сезон



Возвращение в школу Мурдэйл. За время каникул Отис (Эйса Баттерфилд) отрастил усы, но так и не выяснил отношения с Мэйв (Эмма Маккей). Да и их сеансам терапии для школьников, запутавшихся в отношениях, похоже, пришел конец. Уволенного мистера Грофа заменит новая директриса (ее играет Джемайма Кёрк из «Девочек»), которая намерена восстановить дисциплину.

«Матрица: Воскрешение»

Новая часть, над которой Лана Вачовски работала с командой «Восьмого чувства». После событий оригинальной трилогии Нео (Киану Ривз) и Тринити (Кэрри-Энн Мосс) снова подключились к Матрице, но теперь ничего не помнят. Томас Андерсон ходит к психотерапевту (Нил Патрик Харрис), чтобы разобраться со странными снами. А потом встречает девушку с татуировкой белого кролика, и история повторяется снова. Разбор трейлера (с отсылками к оригиналу!) читайте здесь.

«Прошлой ночью в Сохо»

Первый в карьере Эдгара Райта психологический триллер. Элоиз мечтает о карьере в моде и учится на дизайнера. Однажды во сне она перемещается в Лондон 1960-х, где встречает любимую певицу Сэнди. Постепенно героиня теряет связь с реальностью, а ее сны становятся все более опасными. В фильме снялись Томасин МакКензи («Время»), Аня Тейлор-Джой («Ход королевы») и Мэтт Смит («Корона»).

«Герда»

Драма Натальи Кудряшовой, которую оценил Гаспар Ноэ. Студентка соцфака Лера мечтает выбраться из провинции. По ночам она танцует в местном стриптиз-клубе, чтобы обеспечить себя и маму, страдающую лунатизмом. Чем жестче Лере кажется жизнь вокруг, тем чаще ей снятся странные сны. Фильм получил приз молодого жюри на фестивале в Локарно, а исполнительница главной роли Анастасия Красовская — награду как лучшая актриса. В «Герде» также снялся Юра Борисов.

«Человек божий»

Греческий фильм с Александром Петровым и Микки Рурком, посвященный жизни православного святого Нектария Эгинского. В картине его сыграл грек Арис Серветалис. Петрову досталась роль ученика Нектария, а Рурку — человека, которого святой излечил.

C'mon C'mon

Черно-белое роуд-муви Майка Миллса («Женщины ХХ века»). Радиожурналист Джонни (Хоакин Феникс) отправляется в путешествие по Америке и берет с собой маленького племянника. Производством занималась независимая киностудия A24, выпустившая «Маяк», «Зеленого Рыцаря» и оскароносный «Лунный свет».

«Полуночная месса»

Хоррор-сериал Netflix, который поставил Майк Флэнеган («Призрак дома на холме»). Действие разворачивается на вымышленном островке Крокет, куда приезжают молодой священник и человек, которого оттуда когда-то изгнали. С их появлением начинают происходить необъяснимые события.

«Роман служанки»

Экранизация одноименной книги Грэма Свифта, над которой работала Ева Хассон («Девушки солнца»). Адаптацией занималась Элис Бирч, сценаристка «Нормальных людей». Сюжет разворачивается в Великобритании 1920-х. Молодая служанка Джейн влюбляется в аристократа, который должен жениться на другой. Но их судьбу меняет один день. В драме снялись Оливия Колман, Колин Фёрт и Джош О’Коннор.

«Множественные святые Ньюарка»

Полнометражный приквел «Клана Сопрано». В Нью-Джерси 1960–70-х резко переселяются темнокожие и организуют собственные банды, которые мешают сложившемуся бизнесу итальянской организованной преступности. Юный Тони Сопрано должен переломить ситуацию. Его сыграл Майкл Гандольфини, сын Джеймса Гандольфини, исполнителя роли Тони Сопрано в оригинальном сериале. За сценарий отвечали авторы оригинала Лоуренс Коннер и Дэвид Чейз.

«Виновный»

Ремейк одноименного датского триллера 2017 года. Отстраненный полицейский Джо Бэйлор (Джейк Джилленхол) работает диспетчером службы спасения. Каждый день ему звонят десятки людей, но человеческие страдания мало волнуют героя. Однажды ему позвонила похищенная женщина, у которой дома осталась маленькая дочь. Бэйлор пытается помочь жертве, но каждая минута уменьшает шансы на спасение. Режиссером выступил Антуан Фукуа («Великий уравнитель»).

«Дракулов»

Частично основанная на романе Брэма Стокера комедия, действие которой перенесли в Российскую империю. Юрист Петр Смирнов (Денис Васильев) приезжает в имение графа Дракулова (Михаил Галустян), чтобы купить дом в Москве. В награду за гостеприимство граф хочет познакомиться с невестой гостя. Защищать девушку от кровопийцы Петру поможет Вася, сын профессора Ван Хельсинга.

«Битва при Чосинском водохранилище»

Фильм о корейской войне, где китайские добровольцы сражаются не с корейцами, а с американцами. Батальные сцены разворачиваются около водохранилища, где пехота оказывается под налетом вражеской авиации. Самый дорогой китайский фильм на данный момент (его бюджет — около 200 млн долларов). За режиссуру отвечали Чэнь Кайгэ, Данте Лам и Цуй Харк.

«Путь домохозяина», 2-я часть

Комедийный аниме-сериал. Бывший якудза Тацу становится примерным домохозяином, но не оставляет бандитских привычек. В новых сериях герой продолжит совершенствоваться в домоводстве и учить бывшего подчиненного жить в рамках закона.

«Онода»

Биографическая драма, которая участвовала в минувшем Каннском кинофестивале. Фильм посвящен Хироо Оноде. Это солдат Императорской армии Японии, оказавшийся в августе 1945 года на филиппинском острове Лубанг. Новости об окончании Второй мировой он воспринял как вражескую пропаганду и продолжал партизанить в джунглях вплоть до 1974 года.