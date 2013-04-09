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Умер Жан-Поль Бельмондо

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В возрасте 88 лет скончался Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на адвоката актера.

Жан-Поль Бельмондо начал сниматься в кино в 1950-х. Известность ему принес фильм «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара — манифест французской новой волны. Он также сыграл у Годара в драме «Безумный Пьеро». Еще в фильмографию актера входят «Чочара» Витторио Де Сики, «Великолепный» Филиппа де Брока«Вор» Луи Маля и «Профессионал» Жоржа Лотнера.

В 2001 году Жан-Поль Бельмондо перенес инсульт, после чего реже снимался в кино. Последним его фильмом стала драма «Человек и его собака» Франсиса Юстера.

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Источник: Agence France-Presse

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Больше, чем игра: документальная драма о том, как становятся хоккеистами
В главных ролях:Евгений Малкин
Режиссер:Арсений Кайдацкий
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