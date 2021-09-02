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«Шаламе убийственно прекрасен!»: что пишут первые зрители «Дюны»

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3 сентября на Венецианском фестивале прошла премьера «Дюны». Это экранизация научно-фантастического романа Фрэнка Герберта, которую снял Дени Вильнёв.

Согласно сюжету в будущем люди расселились по далеким планетам, власть над которыми захватили могущественные семьи. В их числе — клан Атрейдес, он получил контроль над планетой Арракис. Именно там добывают самое ценное вещество во Вселенной — пряность, без которой невозможны межзвездные путешествия. Юному Полу, наследнику семьи Атрейдес, предстоит помочь вольному народу Арракиса — фременам, живущим в пустынях.

Вильнёв специально писал сценарий под Тимоти Шаламе, который сыграл Пола Атрейдеса. В «Дюне» также снялись Зендея, Оскар Айзек, Дэйв Батиста и Ребекка Фергюсон. Собрали, что пишут о «Дюне» первые зрители.

Перевод: «Иногда ты понимаешь, что посмотрел что-то невероятное. „Дюна“, по-моему, великолепна. Шедевр Дени Вильнёва как симфония, в которой слились сюжет и саундтрек. Эпичная кинематографическая одиссея».

Перевод: «Фильм будто перегоняет эту пряность по твоим венам. У Фергюсон снова ведущая роль, она сильна, как обычно. Шаламе выкладывается полностью, хотя роль сдержанная. Геометрическая элегантность среди хаоса».

Перевод: «Невероятный фильм! В особенности [хорош] сценарий, у меня нет слов. Шаламе убийственно прекрасен!»

Перевод: «„Дюна“ — фильм не из нашего мира во всех смыслах. И ее нужно смотреть именно в кинотеатрах. После показа на Венецианском фестивале было ощущение, что ты становишься свидетелем истории. Это один из тех фильмов, которые определят новое десятилетие в кинематографе».

Перевод: «„Дюна“, бесспорно, пример киноискусства. Это перформанс, снятый командой кинематографистов. Один из лучших фильмов 2021 года».

Перевод: «Написал четыре листа заметок во время просмотра „Дюны“».

Перевод: «Только что вышел с „Дюны“ и не могу поверить, что черви похожи на огромные имитаторы вагины. Я же просто пошутил раньше…»

Перевод: «После просмотра „Дюны“ [жизнь] поделится на до и после. Не знаю, готов ли мир к такому фильму. Это смелое и дерзкое кино, у него нет рамок. Вау, я не могу поверить, что фильм вышел, но это так. И он становится еще ближе [для остальных зрителей]».

Перевод: «„Дюна“ — немного и шекспировская трагедия, и мифологический эпос, и шедевр боевых искусств в кино. Чертовски крутой фильм, не ожидал, что он будет ТАК хорош. Останьтесь на обе сцены после титров. Сам не могу поверить, что мне настолько понравился фильм».

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Больше, чем игра: документальная драма о том, как становятся хоккеистами
В главных ролях:Евгений Малкин
Режиссер:Арсений Кайдацкий
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