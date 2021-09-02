«Шаламе убийственно прекрасен!»: что пишут первые зрители «Дюны»

Перевод: «После просмотра „Дюны“ [жизнь] поделится на до и после. Не знаю, готов ли мир к такому фильму. Это смелое и дерзкое кино, у него нет рамок. Вау, я не могу поверить, что фильм вышел, но это так. И он становится еще ближе [для остальных зрителей]».