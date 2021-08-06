11 лучших трейлеров недели: Галь Гадот избивает Дуэйна Джонсона, а «Квартет И» готовит водку для банкета

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«Красное уведомление»

Один из самых дорогих проектов Netflix (его бюджет оценивают в 160 млн долларов). Агент Интерпола Джон Хартли (Дуэйн Джонсон) охотится за самой разыскиваемой похитительницей произведений искусств (Галь Гадот). Ему в этом помогает мошенник (Райан Рейнольдс), который надеется таким способом купить себе свободу.

«Не время умирать»

Следующая часть бондианы станет последней, где агента 007 сыграет Дэниэл Крэйг. В этот раз он отправляется в отпуск на Ямайку. Там его находит старый знакомый из ЦРУ, который просит героя о помощи. Бонду нужно спасти похищенного человека и выбраться из ловушки, которую расставил злодей Сафин (Рами Малек).

«Купе номер 6»

Картина Юхо Куосманена, снятая в копродукции Финляндией, Эстонией, Россией и Германией, получила Гран-при Каннского кинофестиваля. Студентка из Финляндии Лора едет из Москвы в Мурманск на поезде, где ее попутчиком становится грубоватый русский шахтер Леха. В главных ролях — Сейди Хаарла и Юра Борисов.

«Вертинский»

Байопик российского и советского шансонье Александра Вертинского. Действие сериала охватывает период с отъезда певца в 1919-м из России и его возвращение уже в СССР в 1943-м, в разгар Второй мировой. Постановщицей выступила Авдотья Смирнова («История одного назначения»). В шоу снялись Алексей Филимонов, Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Паулина Андреева и Виктория Исакова.

«В Бореньке чего-то нет»

Первый сериал «Квартета И». По сюжету творческая группа собирается на банкет в честь окончания съемок. Ростислав Хаит играет директора картины (Бореньку из названия), а Леонид Барац и Александр Демидов — сценаристов, которые влюбляются в одну женщину. Камилю Ларину досталась роль сменщика ушедшего в запой артиста. Компанию им составили Виктория Толстоганова и Юлия Топольницкая.

«Колесо времени»

Телеадаптация одноименного цикла Роберта Джордана. В небольшую деревню Эмондов Луг приезжают три чужестранца: пожилой поэт-музыкант Том Меррилин, леди Морейн и ее страж Лан. Морейн входит в магический орден «Айз Седай», вместе с попутчиками она ищет Возрожденного дракона. Считается, что он способен объединить народы и избавить мир от темных сил. В ролях — Розамунд Пайк, Джоша Страдовски и Маркус Рутерфорд.

«Ничья»

Драма дебютантки Лены Ланских, которая вошла в основной конкурс «Кинотавра». В центре сюжета — 14-летняя Вика из маленького уральского города. Она помогает маме торговать на продуктовом рынке, а в свободное время танцует в школьном кружке хореографии. А еще у Вики есть ребенок, о котором никто не должен знать.

«На линии»

Корейский триллер о телефонном мошенничестве. Главный герой звонит злоумышленникам, представившимся сотрудниками банка, и выдает им свои данные. Затем он внедряется в обобравшую его организацию, чтобы добраться до ее основателя и отомстить. В главных ролях — Пён Ё-хан и Ким Му-ёль («Гангстер, коп и дьявол»).

«Тебе одиноко сегодня вечером?»

Китайская драма с элементами триллера. Действие происходит душным летом 1997 года. Мастер по ремонту кондиционеров (Эдди Пэн) случайно насмерть сбивает человека. Чтобы избавиться от чувства вины, он находит пожилую вдову погибшего и пытается ей помочь.

«Вершина богов»

Французский мультфильм — экранизация манги, основанной на реальных событиях. В июне 1924 года британские альпинисты Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин бесследно исчезли, пытаясь покорить Эверест. Спустя 17 лет японский репортер находит в непальском магазине их фотоаппарат и пытается разгадать, что же случилось.

«На работе: Пропавшие 8», 1-й сезон

Продолжение филиппинского триллера Эрика Матти о коррупции и преступности. В местной тюрьме начальство ночами выпускает заключенных для совершения заказных убийств. В это время журналист пытается узнать, что же случилось с его исчезнувшими коллегами. Премьера состоится на Венецианском кинофестивале.