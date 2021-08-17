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На КиноПоиск HD вышел док «Уральское дерби» об одном из главных противостояний КХЛ

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1 сентября, одновременно со стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги, на КиноПоиск HD и платформе Wink выйдет документальный фильм «Уральское дерби». Он посвящен противостоянию двух хоккейных городов — Челябинска и Магнитогорска.

Дерби — это непримиримое соперничество двух команд, которое выходит далеко за пределы спортивной арены. Оно распространяется на целые города, болельщиков, спортшколы, на самих хоккеистов и их родителей. Природе такого соперничества и посвящен фильм «Уральское дерби».

Главные герои ленты — 14-летние игроки челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга». Съемками занимались начинающие документалисты и выпускники ВГИКа из студии «СТАЯ.DOC». Они сопровождали героев на турнирах и тренировках, снимали их в раздевалках перед матчами, общались с родителями, тренерами, болельщиками, одноклубниками, бывшими и действующими хоккеистами.

«Урал одержим хоккеем. Здесь находится сильнейшая хоккейная школа, вырастившая огромное количество звезд мирового уровня. И этот феномен превращает провинциальные города в центры мирового значения, равные Далласу, Питтсбургу, Торонто. <...> Съемки были долгими и тяжелыми, но благодаря исключительной заинтересованности и личной поддержке наших героев нам удалось превратить проект в большое кино. Мы старались шагнуть чуть дальше просто спортивного фильма и рассказать историю о мечте, одержимости и том сокровенном, что навсегда останется в нашем детстве», — рассказал режиссер Арсений Кайдацкий.

«„Уральское дерби“ — это очень живая история, настоящее исследование духа соперничества, юности и стремления к победе. Фильм снят такой же молодой и яркой творческой командой, которую поддержал КиноПоиск HD. Мы рады быть причастными к созданию проекта, дать возможность зрителю увидеть это кино и еще раз протранслировать молодым кинематографистам, что их истории могут быть рассказаны и показаны», — прокомментировала директор по контенту Медиасервисов Яндекса Ольга Филипук.

«Пусть это соперничество будет мощным стимулом для развития российского хоккея, появления новых ярких звезд, дарит мощные эмоции болельщикам, но не покидает пределов ледовых дворцов», — поделился директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

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Больше, чем игра: документальная драма о том, как становятся хоккеистами
В главных ролях:Евгений Малкин
Режиссер:Арсений Кайдацкий
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