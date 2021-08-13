В продолжении «Смешариков» появится новый персонаж Гусений. Он прилетел из космоса, чтобы найти счастье

2 сентября на КиноПоиск HD выйдет продолжение мультсериала «Смешарики. Новый сезон» в формате 2D от группы компаний «Рики». К любимой команде присоединится новый герой Гусений. Это посланец из космоса, который прибыл в Ромашковую долину, чтобы узнать, как быть счастливым.

Творческая команда сериала придумала Гусения еще в 2002 году, когда только началось производство сериала. Создатели разработали 20 героев, среди которых был и Гусений. Спустя 18 лет зрители увидят доработанный образ эпизодического персонажа. Также команда обещает, что в продолжении у Нюши появится новая сюжетная линия.

В основу нового сезона легли сценарии Дмитрия Яковенко, Алексея Лебедева, Светланы Мардаголимовой, Татьяны Беловой. К команде сценаристов также присоединился Вадим Бочанов, озвучивающий Бараша.

У мультсериала также выйдут тематические спецэпизоды в период школьных каникул и перед Новым годом. В зимней серии традиционно появится символ 2022 года — тигр. Помимо этого, после успеха серии «Рок-опера и что-то еще», отмеченной жюри почетной национальной анимационной премией «Икар», выйдет еще один музыкальный эпизод.

Новый сезон «Смешариков» в 2D вышел эксклюзивно на КиноПоиск HD после 10-летнего перерыва в мае 2020-го и до сих пор лидирует в топе детского смотрения на сервисе. Первая серия анимации вышла еще в 2003 году.