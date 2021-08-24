Netflix проведет онлайн-мероприятие для фанатов. На нем расскажут про новые сезоны «Ведьмака» и «Очень странных дел»

Первое глобальное мероприятие Netflix для фанатов называется «Тудум» (по узнаваемому звуку из заставки стриминга). Оно пройдет 25 сентября в онлайн-формате. Во время трансляции актеры и создатели проектов Netflix проведут эксклюзивные показы и предпросмотры будущих премьер. Зрители также первыми увидят новые трейлеры и эксклюзивные ролики к новинкам.

Мероприятие продлится три часа, на нем представят более 70 фильмов и сериалов Netflix. В их числе новые сезоны шоу «Очень странные дела», «Бриджертоны», «Ведьмак», «Бумажный дом», «Сексуальное просвещение» и «Корона». Еще расскажут про грядущие блокбастеры «Красное уведомление» с Райаном Рейнольдсом, Галь Гадот и Дуэйном Джонсоном, «Не смотри вверх» с Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс и Тимоти Шаламе, а также про фильм-приквел «Армия воров».

Предпоказы начнутся в 15:00 по московскому времени, а прямая трансляция мероприятия на YouTube — в 19:00. Посмотреть ее также можно в Twitter и Twitch. Подробности о мероприятии появятся на сайте Tudum.com.