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Netflix проведет онлайн-мероприятие для фанатов. На нем расскажут про новые сезоны «Ведьмака» и «Очень странных дел»

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Первое глобальное мероприятие Netflix для фанатов называется «Тудум» (по узнаваемому звуку из заставки стриминга). Оно пройдет 25 сентября в онлайн-формате. Во время трансляции актеры и создатели проектов Netflix проведут эксклюзивные показы и предпросмотры будущих премьер. Зрители также первыми увидят новые трейлеры и эксклюзивные ролики к новинкам.

Мероприятие продлится три часа, на нем представят более 70 фильмов и сериалов Netflix. В их числе новые сезоны шоу «Очень странные дела», «Бриджертоны»«Ведьмак», «Бумажный дом», «Сексуальное просвещение» и «Корона». Еще расскажут про грядущие блокбастеры «Красное уведомление» с Райаном Рейнольдсом, Галь Гадот и Дуэйном Джонсоном, «Не смотри вверх» с Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс и Тимоти Шаламе, а также про фильм-приквел «Армия воров».

Предпоказы начнутся в 15:00 по московскому времени, а прямая трансляция мероприятия на YouTube — в 19:00. Посмотреть ее также можно в Twitter и Twitch. Подробности о мероприятии появятся на сайте Tudum.com.

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Трое приятелей пытаются спасти родной город от экологической катастрофы. Сериал о дружбе в токсичной среде
В главных ролях:Илья Маланин, Филипп Ершов, Василий Копейкин, Вероника Мохирева, Григорий Сиятвинда
Режиссер:Федор Балванович
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