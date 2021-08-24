Доктор Стрэндж и Зеленый Гоблин вернулись! А кого еще показали в трейлере фильма «Человек-паук: Нет пути домой»?

Sony показала трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой», который, как предполагали зрители, должен развить концепцию мультивселенной и объединить MCU с предыдущими франшизами о Человеке-пауке. Согласно трейлеру, картина выйдет в середине декабря — то есть пока Sony не планирует ее откладывать.

Из-за того, что фильм посвящен концепции мультивселенных, ожидается, что там могут появиться два предыдущих Человека-паука — их играли Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд; но в трейлере их не показали.

В предыдущем фильме — «Человек-паук: Вдали от дома» — репортер Дж. Джона Джеймсон из DailyBugle.net в сцене после титров обвиняет Человека-паука в преступлениях Мистерио и показывает видео, в котором злодей раскрывает личность супергероя. В трейлере сплетни о Человеке-пауке пишет New York Post — эту газету читает подруга Питера Эм Джей, когда они вместе лежат на крыше дома (0:20). Кстати, позади подростков можно увидеть граффити с фамилией Стива Дитко — писателя и художника комиксов, который создал Человека-паука и Доктора Стрэнджа вместе со Стэном Ли в начале 1960-х. (0:11)

Том Холланд и Зендея

Судя по первому видео, действие нового фильма развернется сразу после событий «Вдали от дома». Питера Паркера обвиняют в убийстве Квентина «Мистерио» Бека (Джейк Джилленхол): полиция, кажется, уверена, что школьник руководил дронами, которые это сделали. Некоторые комментаторы считают, что защищать Паркера будет адвокат Мэттью «Сорвиголова» Мёрдок и в этой роли вернется Чарли Кокс из сериала Netflix. Согласно догадкам фанатов, именно он швыряет на стол перед Питером кипу бумаг (0:35).

Раскрытие личности Человека-паука ставит под угрозу жизни его близких, и от этой же проблемы страдали герои Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда в прежних фильмах. Правда, в них истинное лицо Паука не становилось достоянием широкой общественности: в картине 2004 года пассажиры поезда увидели Паука без маски, но не знали его настоящее имя.

По сюжету Питер отправляется в Санктум Санкторум — нью-йоркскую резиденцию Доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч), с которым он подружился в «Войне бесконечности». По просьбе юноши величайший маг Земли использует опасное заклинание, которое должно заставить весь свет забыть, что Питер Паркер — Человек-паук. Однако что-то идет не так, и Стрэндж открывает мультивселенную, которую зрители уже могли видеть в «Локи». Из сериала с Томом Хиддлстоном зрители узнали, что у каждого героя MCU есть «варианты» — другие версии этих персонажей из параллельных миров. Иногда их играют те же актеры, иногда они могут появляться в совершенно неожиданном виде. Например, одной из версий Локи был аллигатор — его прозвали Кроки. Фанаты Питера Паркера могли видеть похожую концепцию в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные», однако в нем были несколько другие правила игры. Там всевозможные версии Человека-паука — в том числе Свин-паук и Паук Нуар — попали в Нью-Йорк Майлза Моралеса, когда Уилсон «Кингпин» Фиск запустил коллайдер для связи с параллельными мирами.

Бенедикт Камбербэтч и Том Холланд

В тизер-трейлере Доктор Стрэндж говорит, что герои случайно нарушили стабильность пространственно-временного континуума. И кстати, именно об этой опасности предупреждал Док Браун в «Назад в будущее», но Питер плохо разбирается в кино 1980-х! Еще Доктор Стрэндж выбивает астральную форму Питера из его тела, чтобы познакомить своего «нового ученика» с Астральным измерением (2:26). Такой же фокус Древняя (Тильда Суинтон) ранее проделывала с самим Стрэнджем и Халком.

В конце ролика в кадр падают бомбочки Зеленого Гоблина и можно услышать смех Уиллема Дефо, сыгравшего злодея в самом первом полнометражном «Человеке-пауке» в 2002 году. «Будь осторожен в своих желаниях, Паркер!» — предостерегает за кадром злодейский голос. Наконец, в самом финале ролика появляется Доктор Осьминог, которого, как и в «Человеке-пауке 2» Сэма Рэйми, играет Альфред Молина. Прошло 17 лет с тех пор, как британский актер появлялся в этом образе, поэтому 68-летнего Молину омолодили с помощью цифровых технологий (и это невозможно не заметить).

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