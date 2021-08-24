Amazon, Netflix и Topic часто покупают российские проекты. А как их там смотрят?

В последние годы зарубежные стриминговые сервисы все чаще присматриваются к отечественным проектам. Например, на прошлой неделе Amazon Prime Video купил сразу три сериала ВГТРК: «Оптимисты. Карибский сезон», «Кровавая барыня» и «Грозный». Российские фильмы и сериалы зачастую показывают неплохой результат на международных платформах, а иногда и попадают в рейтинги самых популярных проектов.

Рассказываем про десять российских проектов, которые за последние три года выходили на крупных международных стриминговых платформах: кто и за сколько купил, что по этому поводу говорят их создатели и как фильмы и сериалы приняли зарубежные зрители.



Телесериал о семейной драме, разворачивающейся на фоне катастрофы, снятый по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро», вышел в ноябре 2019-го на стриминге PREMIER.

Что известно о сделке: 7 октября 2020-го «Эпидемия» вышла на Netflix под названием To The Lake («К озеру»): так же на зарубежных рынках называлась книга «Вонгозеро». В первый день сериал занял восьмую строчку в рейтинге самых популярных сериалов Netflix (в конечном итоге «Эпидемия» оказалась в топ-10 в 72 странах), а 12 октября проект похвалил Стивен Кинг! В своем Twitter писатель назвал сериал «чертовски хорошим».

Вскоре после этого сериал попал в топ-100 самых популярных проектов на IMDb, взлетев с 1406-го места на 72-е. В декабре стало известно, что «Эпидемия» стала первым отечественным проектом, вошедшим в топ-10 самых популярных неанглоязычных сериалов Netflix.

По данным «Коммерсанта», продажа на Netflix принесла около 1,5 млн долларов и покрыла примерно половину затрат на сериал. В марте этого года стало известно, что «Эпидемию» продлили на второй сезон — планируется, что он выйдет на PREMIER в 2022 году.

Что говорят зрители: В соцсетях нерусскоязычные зрители разделили мнение Кинга: их впечатлил пророческий сюжет (сериал был создан до пандемии коронавируса), хороший сценарий и игра актеров, но многие замечали, что почти все персонажи кажутся отталкивающими. Журналисты также отметили сюжет, который, несмотря на медленную завязку, захватывает зрителя, малоизвестный за рубежом, но достойный актерский состав и назвали «Эпидемию» смесью «Заражения» и «Ходячих мертвецов».

Фильм Олега Трофима по комиксам Bubble о честном полицейском, который ловит мстителя в маске, убивающего коррупционеров.

Что известно о сделке: «Майор Гром» вышел в кинотеатрах 1 апреля, а 5 мая стал доступен российским подписчикам КиноПоиск HD и Netflix. На Netflix фильм стартовал с первой строчки в российском топ-10 и все еще находится в десятке с небольшими перерывами.

Зарубежный релиз картины на Netflix состоялся 7 июля, и, по данным сервиса FlixPatrol, «Майор Гром» стал самым популярным фильмом Netflix по всему миру за этот месяц. Также «Майор Гром» в конце июня закрывал десятку самых популярных фильмов Netflix за шесть месяцев — сейчас он находится на одиннадцатой строчке.

Олег Трофим отметил, что для отечественного кино выход «Майора Грома» на Netflix является большим шагом вперед. Также режиссер добавил, что сумма сделки для российских проектов, купленных стримингом, была рекордной.

Что говорят зрители: Исполнителя главной роли Тихона Жизневского иностранные зрители и критики сравнивали с Майклом Фассбендером и Арми Хаммером, сам фильм хвалили за визуальные эффекты и актерский состав. Некоторые отмечали, что «Майор Гром» показался им свежим взглядом на мир супергероики после зачастую похожих друг на друга проектов Marvel и DC.

Картина Михаила Локшина, вдохновленная одноименной книгой американской писательницы Мери Мейп Додж. В центре сюжета — история любви сына фонарщика Матвея и Алисы — дочери крупного сановника, грезящей о науке.

Что известно о сделке: В российский прокат картина вышла 10 декабря и собрала чуть больше 481 млн рублей. Уже в конце марта стало известно, что фильм выйдет на Netflix по всему миру: продюсер Петр Ануров рассказал, что картина будет дублирована на восемь языков, а субтитры будут представлены на 28 языках.

В России фильм на Netflix вышел 5 мая и держался в топ-10 почти месяц. Зарубежный релиз на стриминге состоялся 16 июня. Через пять дней после международного релиза на Netflix «Серебряные коньки» поднялись на пятое место по просмотрам на сервисе во всем мире.

Что говорят зрители: Зарубежная аудитория оценила «Серебряные коньки»: сейчас рейтинг фильма на IMDb составляет 7,1 балла. Один из зрителей сказал, что его потрясли операторская работа и декорации: «Меня словно перенесли в Россию начала XX века». Также зрители отмечали актерскую игру, отдельно упомянув Федора Федотова и Юру Борисова. Интересно, что сериал похвалила двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Мики Андо.

Пресса также благосклонно отнеслась к фильму, назвав среди причин, по которым стоит его посмотреть, рождественскую атмосферу, экшен-сцены, костюмы и интересный социальный подтекст.

Мини-сериал из восьми серий, посвященный гибели тургруппы Игоря Дятлова в начале 1959 года и расследованию причин произошедшего.

Что известно о сделке: «Перевал Дятлова» вышел в ноябре прошлого года на телеканале ТНТ и стриминге PREMIER. Проект получил преимущественно положительные отзывы как от зрителей, так и от критиков, а месяц назад появилась информация, что сериал продали на стриминг-сервис HBO Max, принадлежащий WarnerMedia, — права на показ были проданы на территории Латинской Америки.

В США и Канаде сериал выйдет на стриминге Topic 2 сентября под брендом Topic Originals. Также сериал «Перевал Дятлова» был продан в Австралию, Германию, Австрию, Эстонию и страны Северной Европы.

Что говорят зрители: Зарубежные зрители назвали «Перевал Дятлова» качественным образцом «советского нуара», отметив интересное решение разделить сериал на две части: серии о расследовании гибели туристической группы чередуются с эпизодами, реконструирующими события во время ее похода. Также зрители оценили насыщенный событиями сюжет, операторскую работу и атмосферу: некоторые писали, что, посмотрев сериал, как будто сами побывали в России.

Научно-фантастическая драма от стриминга Start и Первого канала о недалеком будущем, в котором роботы-андроиды стали обыденным явлением и вошли во все сферы жизни людей.

Что известно о сделке: Премьера сериала прошла в ноябре 2018 года, а в январе 2019-го стало известно, что «Лучше, чем люди» станет первым российским сериалом под брендом Netflix Originals. По данным «Коммерсанта», сумма сделки могла достичь 1 млн долларов.

На стриминге сериал вышел в августе того же года — он был дублирован на 25 языков и доступен во всех странах присутствия стриминга, кроме России. Интересно, что на Netflix сериал попал в топ-10 в… Боливии! В этой стране проект занимал 10-ю строчку в топе на протяжении двух дней.

Что говорят зрители: На IMDb рейтинг сериала составляет 7,4 балла, а все пять рецензий на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes — положительные. Зрители отметили сходство сериала со шведским проектом «Настоящие люди» и его более известным англоязычным ремейком «Люди», а также похвалили сюжет, который развивается в неожиданных направлениях и избегает стереотипов. Рецензенты заметили, что «Лучше, чем люди» — интересное высказывание о ксенофобии и страхе людей о том, что кто-то займет их место в обществе: если заменить роботов на представителей меньшинств или мигрантов, то сериал будет отражать современный политический дискурс во многих странах.

Эротический триллер о мире светской Москвы на рубеже десятилетий от Константина Богомолова, Дарьи Жук и Юрия Мороза.

Что известно о сделке: Первый сезон вышел в марте 2019 года и стал одним из самых успешных проектов сервиса Start. В декабре того же года стало известно, что права на эксклюзивный показ «Содержанок» в странах Европы приобрел стриминг Amazon Prime Video.

«Содержанки» стали первым российским проектом Amazon Prime Video, вышедшим под брендом Prime Originals and Exclusives — это основная линейка проектов, в нее входят «Удивительная миссис Мейзел», «Пацаны» и «Благие знамения».

Сумма сделки между Start и Amazon не раскрывалась, но, по данным «Коммерсанта», она была сопоставима с цифрами проекта «Лучше, чем люди» — миллион долларов.

Что говорят зрители: Рейтинг сериала на IMDb — 6,2 балла. В одном из отзывов сериал называют «отличной историей о власти, деньгах, коррупции, интригах и страсти», добавляя, что, в отличие от многих подобных историй, «Содержанок» выделяет то, что они не сконцентрированы на одном ключевом персонаже, а рассказывают истории нескольких важных героев одновременно. В другом же персонажей называют поверхностными, а действия и слова героев неправдоподобными и выражают недовольство качеством диалогов.

Криминальная драма о женщине, живущей двойной жизнью, от режиссеров Бориса Хлебникова и Наталии Мещаниновой.

Что известно о сделке: Сериал вышел в октябре 2018 года на телеканале ТВ-3, а второй сезон — в декабре 2020-го на PREMIER.

В сентябре 2020 года стриминг Topic сообщил, что «Обычная женщина» вместе с двумя другими европейскими проектами войдет в линейку сервиса. Представители стриминга в пресс-релизе заявили, что интерес к зарубежным проектам у североамериканских зрителей никогда не был настолько высок.

Что говорят зрители: Некоторые зарубежные зрители, посмотревшие «Обычную женщину», назвали сериал одним из лучших российских проектов за последние несколько лет: они наслаждались этим сериалом и отдельно отмечали, что «Обычная женщина» показалась им отличным проектом на стыке черной комедии и драмы. Журналисты зарубежных порталов хвалили сюжетные линии сериала и вновь отмечали отличный черный юмор и захватывающее повествование.

Фильм Данилы Козловского, где он сыграл роль молодого пожарного, который после аварии на Чернобыльской АЭС присоединяется к группе ликвидаторов.

Что известно о сделке: В кинотеатрах «Чернобыль» вышел 15 апреля и собрал в прокате около 376 млн рублей. Уже 3 июня фильм появился на Netflix в России — в первый же день «Чернобыль» стал самой просматриваемой картиной на стриминге среди российских пользователей и не выходил из российского топ-10 на протяжении месяца.

22 июля состоялся международный релиз «Чернобыля» на Netflix под названием Chernobyl 1986. В первый же день фильм занял второе место по популярности по всему миру. За успехами «Чернобыля» в топ-10 на стриминге можно следить и по сей день — в Хорватии и Турции фильм продолжает находиться в десятке самых популярных.

Один из продюсеров фильма, Александр Роднянский, рассказал, что благодаря рекордным продажам картина Данилы Козловского окупилась до выхода в российский прокат.

Что говорят зрители: Зарубежная аудитория нейтрально восприняла фильм, несмотря на его популярность на Netflix: оценка на IMDb сейчас составляет 5 баллов из 10. Некоторым не понравилось, что, в отличие от сериала HBO, «Чернобыль» Козловского не был сфокусирован на самой катастрофе, а рассказывал историю любви на ее фоне. Им отвечали, что фильм не является документальным или расследующим обстоятельства катастрофы и сравнения с проектом HBO здесь бессмысленны.

Сериал по одноименному роману Алексея Толстого о судьбах русской интеллигенции накануне, во время и после событий 1917 года. В центре сюжета — история жизни двух сестер Булавиных и их возлюбленных: офицера Вадима Рощина и инженера Телегина.

Что известно о сделке: Премьера «Хождения по мукам» состоялась на НТВ осенью 2017 года. Netflix купил этот сериал в сентябре 2018-го. Проект был доступен на стриминге вплоть до осени прошлого года. Сумма сделки, по данным источника РБК, составила полмиллиона долларов.

Что говорят зрители: Зарубежные зрители называли сериал «российским „Аббатством Даунтон”» и отмечали высокое качество производства, операторскую работу, музыку и игру актеров. Также в отзывах зрителей можно было заметить, что для них был необычен и интересен сеттинг России начала XX века — многие не были знакомы с историей этого периода.

Сериал Ильи Куликова про автозаправщика-недотепу Владислава (Сергей Бурунов), которого совет директоров телеканала нанял на съемки сериала, чтобы обрушить акции. Неожиданно для всех проект, казавшийся провалом, становится очень успешным.

Что известно о сделке: В июле прошлого года стало известно, что телеканал «Пятница» холдинга «Газпром-медиа», на котором изначально выходила «Мылодрама», продал сериал стриминговому сервису Amazon Prime Video. Права на сериал были проданы на все страны присутствия сервиса, кроме СНГ и России.

На момент анонса о продаже на Amazon у сериала в России было более 10 млн просмотров в эфире, а в интернете — более 85 млн (из них 8 млн — на стриминге PREMIER). Помимо этого, «Мылодрама» вошла в топ-3 популярных сериалов по запросам в Сети.

Что говорят зрители: В отзывах зарубежных зрителей «Мылодраму» называют вульгарной и смешной: «События разворачиваются с невероятной скоростью, и, несмотря на местами жестокие шутки, которые могут понравиться не каждому, это крайне захватывающее зрелище с отличной игрой актеров».

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