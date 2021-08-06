8 лучших трейлеров недели: Анджелина Джоли заменяет Мстителей, а Юлия Пересильд заводит пингвинов

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«Вечные»

Кинокомикс Marvel, который поставила лауреатка «Оскара» Хлоя Чжао («Земля кочевников»). Уже 7 тысяч лет на Земле живут бессмертные супергерои Вечные. Их создали космические боги Целестиалы, чтобы защищать землян от суперзлодеев Девиантов. По сюжету у Вечных есть семь дней, чтобы спасти человечество от новой катастрофы, вызванной действиями Таноса. В фильме снялись Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Джемма Чан и Сальма Хайек.

«Молоко»

Драма Карена Оганесяна («Пять невест», «Мамы»). Повар Зоя из Кировска устраивается в школу психологом. Ей нужна работа рядом с домом, чтобы следить за двумя пингвинами, которые живут в ее ванной. Однажды из-за северного сияния у Зои появляется магический дар, способный менять судьбы людей. В главных ролях — Юлия Пересильд, Гоша Куценко, Андрей Бурковский, Юрий Колокольников и Елена Валюшкина.

«Проект „Анна Николаевна”», 2-й сезон

Андрей Пожарский (Антон Филипенко) выжил после событий первого сезона и переехал в Москву. В столицу также переводят Виктора Сергеевича (Сергей Гармаш), Ляпина (Федор Лавров) и Мокрого (Кузьма Сапрыкин). Чтобы герои не потерялись в мегаполисе, за ними следит настоящая, живая Анна Николаевна Королькевич (Зоя Бербер). Режиссером второго сезона стал Александр Карпиловский (франшиза «Елки»).

«Сцены из супружеской жизни»

Мини-сериал HBO, основанный на одноименной драме Ингмара Бергмана. В отличие от оригинала действие происходит в наши дни в США. Джонатан (Оскар Айзек) и Мира (Джессика Честейн) разводятся после 10 лет брака. Позже они встречаются и их чувства вспыхивают с новой силой. Премьера шоу состоится на Венецианском фестивале.

«Звездные войны: Видение»

Аниме-антология о мире далекой галактики. Над мультсериалом работали семь студий, включая Production IG («Призрак в доспехах»), Trigger («Совершенно новое животное») и студию аниматора Масааки Юасы Science SARU («Человек-дьявол: Плакса»). Пока известно только то, что одна из серий посвящена охотнику за головами Бобе Фетту. Героев озвучивают Симу Лю, Нил Патрик Харрис, Генри Голдинг, Джозеф Гордон-Левитт, Люси Лью и Дэвид Харбор.

«Петровы в гриппе»

Экранизация романа Алексея Сальникова, которую снял Кирилл Серебренников. В центре сюжета — семья из Екатеринбурга. Автослесарь Петров пытается рисовать комиксы, его жена работает в библиотеке, а в свободное время убивает мужчин, обидевших других женщин. В фильме снялись Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юра Борисов и Иван Дорн. За операторскую работу Владислав Опельянц получил приз Высшей технической комиссии в Каннах. Нашу рецензию на картину читайте здесь.

«Основание»

Телеадаптация научно-фантастического цикла Айзека Азимова. В будущем люди расселились по разных планетам, которые контролирует Галактическая империя. Ученый Гэри Селдон узнает, что империя скоро рухнет и наступит Темный век длиной в 30 тысяч лет. Он создает организацию «Основание», чтобы спасти человечество. Шоураннером выступил Дэвид С. Гойер («Темный рыцарь», «Блэйд»). В главных ролях снялись Джаред Харрис, Ли Пейс и Лу Льобелл.

«Игра в кальмара», 1-й сезон

Корейская фантастика на Netflix. По сюжету в будущем бедные граждане участвуют в играх на выживание, чтобы получить денежный приз. Режиссером выступил Хван Дон-хёк («Суровое испытание», «Мисс Бабуля»).