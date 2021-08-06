Сказки Пушкина 18+: кто и как сейчас снимает кино по книгам российских писателей

Экранизации создают новый литературный канон: они делают популярными вчерашних дебютантов и возвращают классику в топы продаж. А еще это привлекательный способ создания контента для стриминговых платформ и больших экранов. Так, по крайней мере, утверждают авторы The Atlantic, посчитавшие, что количество адаптаций книг и комиксов в последние годы растет. Прямо сейчас в производстве находятся 125 крупнобюджетных фильмов и сериалов по литературным произведениям, а агенты включаются в переговоры о превращении текстов в кино подчас на стадии рукописи. Охотнее всего экранизируют книги с несколькими центральными персонажами, с проработанным необычным миром и циклы, которые удобно растягивать на несколько сериальных сезонов.

Российская киноиндустрия тоже присматривается к текстам современных писателей. По книгам Алексея Иванова сняты три сериала («Тобол» о Сибири XVIII века, «Ненастье» об авантюре ветеранов-афганцев и «Пищеблок» о вампирах в пионерлагере) и фильм «Географ глобус пропил» с Константином Хабенским. По дебютному роману Гузели Яхиной, разошедшемуся тиражами в сотни тысяч экземпляров, снят сериал «Зулейха открывает глаза», который широко обсуждали после премьеры. Фильм «Метро 2033» по роману Дмитрия Глуховского заморожен на стадии проекта, зато был экранизирован «Текст» — роман о студенте-филологе, который отсидел срок за подкинутые ему наркотики и жаждет мести. На «Чернобыльской молитве» Светланы Алексиевич частично был основан сериал HBO «Чернобыль». Не забыта и классика: по Толстому в 2016 году выходил сериал «Война и мир» на BBC, а Авдотья Смирнова сняла судебную драму «История одного назначения» на основе реального случая из жизни писателя.

КиноПоиск рассказывает о десяти экранизациях русской классики и современных писателей, которые выйдут на экраны в ближайшем будущем.

Роман о жизни екатеринбургской семьи, в которой реальность смешалась с гриппозными галлюцинациями, стал лауреатом премии «Национальный бестселлер», призером «Большой книги» и одной из самых продаваемых книг русских писателей последнего времени. Критики окрестили «Петровых» текстом, в котором «каждый россиянин может узнать себя». Экранизация такого текста напрашивалась, и за нее взялся один из самых неординарных отечественных режиссеров.

Команда: Режиссером и сценаристом фильма выступил Кирилл Серебренников. Продюсировала проект компания Hype Film Ильи Стюарта, которая работала с Серебренниковым над «Учеником» и «Летом».

Актеры: Петровых сыграли Семен Серзин и Чулпан Хаматова, Иван Дорн исполнил роль друга детства Петрова — Сергея. Юрий Колокольников сыграл таинственного Игоря Дмитриевича, а Юлия Пересильд — снегурочку Марину.

Когда и где выходит: В прокате с 9 сентября.

Культовый роман Михаила Булгакова стал одновременно и одним из самых экранизируемых произведений русской классики, и одним из самых сложных проектов для адаптации. Фильм Юрия Кары 1994 года пролежал на полке 17 лет и не заслужил внимания в прокате, а сериал Владимира Бортко 2005 года называли не иначе как «технически подробной иллюстрацией» романа, которой не удалось передать дух произведения, несмотря на хороших актеров.

Команда: Режиссером «Воланда» стал Михаил Локшин — вместе со сценаристом Романом Кантором он работал над фильмом «Серебряные коньки».

Актеры: Мастера играет Евгений Цыганов, Маргариту — Юлия Снигирь. Роль Воланда досталась немецкому актеру Аугусту Дилю, известному по «Бесславным ублюдкам» Квентина Тарантино и «Тайной жизни» Терренса Малика.

Когда и где выходит: В конце 2022 года.

«Сказки Пушкина. Для взрослых»

Съемки фильма

Это первый проект экранизаций сказок Пушкина в России за несколько десятилетий. Последний значимый полнометражный фильм выходил на экраны в 1972 году — «Руслан и Людмила» Александра Птушко.

В основу шестисерийной антологии легли пять сказок, действие которых перенесли в наше время: Царевна окажется инстаблогером, Елисей — рэпером, а Золотой Петушок — нейросетью. Обещают, что классические тексты сохранят свою идею, но наполнятся новым и иногда неожиданным смыслом. Действие одной сказки, например, происходит в условиях постапокалипсиса.

Команда: Шоураннером назначен журналист и писатель Михаил Зыгарь. Продюсерами выступают Вячеслав Муругов («Чики», «Псих»), Максим Рыбаков (Happy End), Нателла Крапивина («Кислота») и Жора Крыжовников («Горько!»). Каждую серию поставит отдельный режиссер. Например, Ксения Зуева («Хандра») вместе со сценаристкой и театральным режиссером Женей Беркович («Все сложно») превратит «Золотую рыбку» в романтическую комедию из 2010-х.

Актеры: В серии по мотивам «Золотой рыбки» Ингеборга Дапкунайте сыграет Рыбку, а Дарья Жовнер — Старуху. Также в этом эпизоде появятся Лолита Милявская и Павел Попов.

Когда и где выходит: Премьера проекта — осенью на more.tv.

«Камера обскура»

Аня Тейлор-Джой

Строго говоря, в данном случае речь идет не о русской литературе: в США «Камера обскура» выходила в переработанной версии под заголовком Laughter in the Dark («Смех во тьме») — именно ее собираются экранизировать авторы нетфликсовского сериала «Ход королевы».

Остросюжетный роман Набокова о том, как 16-летняя любовница искусствоведа Альберта Альбинуса (в русском оригинале — Бруно Кречмар) Магда изменяет ему с художником и пытается скрыть эту связь, попадал на экран всего один раз: в 1969 году вышла экранизация Тони Ричардсона, где роль Кречмара сыграл Николь Уильямсон. Набоков хвалил игру Уильямсона, но в целом критиковал картину за «банальность сексуальных сцен». Известно, что экранизировать роман собирался Алексей Балабанов, но не смог договориться о правах — не помогло даже посредничество Леонида Парфенова.

Команда: Режиссер и автор сценария «Хода королевы» Скотт Фрэнк рассказал, что работает над экранизацией набоковского триллера, в декабре 2020 года. Других подробностей о команде пока нет.

Актеры: В проекте задействована Аня Тейлор-Джой. Скорее всего, она сыграет 16-летнюю Магду Питерс.

Когда и где выходит: Пока неизвестно

В новой экранизации Каренина будет светской львицей и женой будущего губернатора Санкт-Петербурга. Она заведет роман с наследником алюминиевой империи Вронским.

Ключевой конфликт оригинала — пренебрежение светскими приличиями ради любви — остался без изменений, хотя он заметно устарел всего несколько десятилетий спустя после публикации романа. Делались разные предположения, как этот конфликт можно было бы осовременить (например, если бы Вронский был женщиной или если бы Каренин открыл свою бисексуальность и влюбился в Вронского), но пока кажется, что в мини-сериале экспериментов не будет.

Команда: «Анна К» — первый русскоязычный проект Netflix, ставший результатом сотрудничества студии 1-2-3 Production и стриминга. Продюсерами выступили руководители канала ТВ-3 Евгений Никишов (продюсер трилогии «Гоголь») и Валерий Федорович («Перевал Дятлова»).

Актеры: Светлана Ходченкова (Анна Каренина), Федор Бондарчук (Алексей Каренин), Гоша Куценко (Стива Облонский), Юра Борисов (Константин Левин), Юлия Александрова (Дарья Облонская), писатель Александр Цыпкин (Сергей Кознышев), Татьяна Догилева (Агафья Михайловна, экономка Левина). Имя актера, сыгравшего Вронского, держали в секрете, но 3 августа стало известно, что роль «наследника алюминиевой империи» досталась Роману Васильеву («Алиенист»).

Когда и где выходит: Пока неизвестно

«Сердце Пармы»

Историческая драма с элементами мистики о покорении Великой Перми Москвой в XV веке была опубликована в 2003 году и принесла писателю Алексею Иванову широкую известность. Теперь Иванов — один из самых экранизируемых современных российских писателей: в мае на КиноПоиск HD вышел нашумевший сериал «Пищеблок» по его роману 2018 года.

Команда: Режиссером назначен Антон Мегердичев («Движение вверх»). Авторами сценария выступили Ксения Датнова, Илья Тилькин и Сергей Бодров-старший. Производством занимается компания Star Media Владислава Ряшина, продюсированием — Антон Златопольский («Легенда №17», «Движение вверх»), Игорь Толстунов («Метро») и Дарья Лаврова («Метод Фрейда»).

Актеры: Александр Кузнецов (пермский князь Михаил), Евгений Миронов (святитель Иона) и Федор Бондарчук (Иван III). Всего в съемках были задействованы свыше двух тысяч человек.

Когда и где выходит: Премьеру картины переносили из-за пандемии несколько раз. Сейчас датой выхода значится 2022 год.

Виктору Пелевину с экранизациями повезло чуточку больше, чем Сорокину, с которым он многие годы делит звание главного постсоветского автора. В 2011 году вышел «Generation П» Виктора Гинзбурга, в 2015 году — малобюджетная немецкая картина «Мизинец Будды» по культовому «Чапаеву и Пустоте». Съемки фильма того же Гинзбурга по роману Пелевина 2006 года о молодом человеке, обращенном в вампира и ставшем членом элиты кровососов, начались в 2017 году, но сроки выхода постоянно сдвигаются. Режиссер оправдывается пандемией: «Это очень зрелищный фильм с гигантским объемом компьютерной графики, снятый для большого экрана. Поэтому мы ждем, когда зритель вернется в кино, а не выходим на платформе».

Команда: Виктор Гинзбург продюсирует картину вместе с коллегами по «Generation П» — медиадеятелем Иваном Засурским и бизнесменом из медицинской сферы Юрием Крестинским.

Актеры: В ролях заявлены Павел Табаков, Марина Зудина, Виктор Вержбицкий, а также рэпер Оксимирон в роли вампира Миры.

Когда и где выходит: Пока неизвестно

Фильм «Мы» станет первой российской экранизацией романа-антиутопии, который вдохновил Джорджа Оруэлла и Олдоса Хаксли. Ранее выходила лишь одна полнометражная картина — в 1982 году в ФРГ, ее снимал чешский режиссер Войтех Ясны.

Команда: Это полнометражный дебют для режиссера Гамлета Дульяна, продюсерами картины выступили Сарик и Гевонд Андреасяны («Мамы», «Землетрясение»).

Актеры: Главные роли в картине исполнили Егор Корешков («257 причин, чтобы жить»), Елена Подкаминская («Кухня»), Юрий Колокольников («Довод»), Софья Донианц («Гений») и Филипп Янковский («Таинственная страсть»).

Когда и где выходит: Осенью 2021 года

И еще три проекта по текстам русских писателей

О производстве сериала по роману Бориса Акунина КиноПоиск HD объявил в сентябре 2020 года. В первом романе из цикла об Эрасте Фандорине молодой сыщик берется расследовать загадочное самоубийство студента, сам едва не становится жертвой покушения и выходит на след таинственной организации «Азазель». Книгу уже экранизировали в 2002 году, но в этот раз действие перенесут из конца XIX века в альтернативную современную Россию, где все еще правит дом Романовых. Сам Акунин признался, что вначале скептически отнесся к идее новой экранизации, но идея с альтернативной историей и попыткой пофантазировать на тему, в какой России мы могли бы жить, его увлекла.

Еще один проект Юлии Снигирь — Маргариты из «Воланда» — в этой подборке: она сыграла маму героев классического рассказа Аркадия Гайдара о семье, которая по приглашению отца приезжает в сибирскую тайгу. Отца мог сыграть Евгений Цыганов, что превратило бы «Чука и Гека» в неожиданный спин-офф экранизации Булгакова, но роль досталась Владимиру Вдовиченкову. Проект получил поддержку Фонда кино в 2019 году в категории национальных фильмов для детской и семейной аудитории. Съемки проходили в начале года в заповедных зонах Пермского края, на экраны картина выйдет в 2022 году.

В 2017 году театральный режиссер Константин Богомолов взялся за экранизацию одного из самых скандальных текстов Сорокина — рассказа «Настя», в котором помещичью дочку Настю Саблину на ее шестнадцатилетие сжигают в печи и поедают члены семьи. В ролях были заявлены Дарья Мороз, Евгений Перевалов, Олег Гаркуша и Александра Ребенок. Спустя два года режиссер рассказал у себя в Instagram, что «проект вышел на финишную черту», и получил шквал негативных комментариев: пользователи были возмущены сорокинским сюжетом и требовали остановить производство. На данный момент статус проекта неизвестен.

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