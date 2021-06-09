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Анджелина Джоли и Ричард Мэдден спасают планету в новом трейлере «Вечных»

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Вышел финальный трейлер «Вечных». Это первый кинокомикс Marvel, который снимает оскароносный режиссер. Постановщицей выступила китаянка Хлоя Чжао, получившая статуэтку за «Землю кочевников».

Вечные — бессмертные люди с суперсилой, которых создали космические боги Целестиалы. Более 7 тысяч лет Вечные тайно жили на Земле и защищали человечество от злых суперлюдей Девиантов. Вечные не участвовали в борьбе с Таносом и в других войнах, потому что им запретили вмешиваться в ситуации, не связанные с Девиантами. На замену Мстителям пришли воительница Тена (Анджелина Джоли), летающий лидер Вечных Икарис (Ричард Мэдден), Серси (Джемма Чан) и целительница Аджак (Сальма Хайек).

По сюжету возвращение населения после действий Таноса высвободило смертоносную энергию. У Вечных есть семь дней, чтобы найти других людей с суперсилой и предотвратить конец света.

Российская премьера запланирована на 4 ноября.

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Юная воительница, бойкая дракониха и их друзья спасают мир — чудесная история о доверии теперь в подписке
В главных ролях:Келли Мари Трэн, Аквафина, Айзек Ванг
Режиссер:Дон Холл, Карлос Лопес Эстрада, Пол Бриггс
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