Что происходит в прокате: «Главный герой» обошел «Отряд самоубийц», но не в России

«Отряд самоубийц» не справился с миссией

После того как Disney наконец-то выпустила в прокат «Черную Вдову», пришла очередь Warner Bros. и их супергеройской вселенной DC. Но «Отряд самоубийц: Миссия навылет», хотя и занял первое место в прокате в неделю 6 — 8 августа, заработал на старте лишь 26,5 млн долларов. Это лучший дебют для фильма возрастной категории R с начала пандемии, но худший для франшизы. Первый «Отряд», вышедший летом 2016 года, в свой первый уик-энд получил примерно в пять раз больше — 133,6 млн.

В Америке растет беспокойство по поводу дельта-штамма коронавируса, но вряд ли стоит списывать результат второго «Отряда самоубийц» только на медицинские новости. Оригинальный фильм о сборной суперзлодеев принес «Уорнерам» 747 млн долларов по итогам мирового проката, но оценки критиков и зрителей у него были ниже среднего. У «Миссии навылет» с этим гораздо лучше: Rotten Tomatoes насчитал 91% положительных отзывов от прессы, а из пользователей сайта фильм понравился 83% (у оригинала было 26% и 59% соответственно).

Решающим фактором, видимо, стал стриминг-сервис HBO Max, на котором новые релизы Warner Bros. в этом году выходят одновременно с премьерой в кинотеатрах, причем без дополнительной платы для подписчиков. Логика зрителей понятна. Если первый «Отряд самоубийц» многим показался неудачным, то со вторым лучше не рисковать и посмотреть его бесплатно, раз уж студия сама дает такую возможность.

«Главный герой» Disney победил антигероев Warner

В середине августа главным героем американского бокс-офиса стал Райан Рейнольдс. Его герой — банковский клерк, который обнаруживает, что мир вокруг него на самом деле — компьютерная симуляция, часть огромной видеоигры. В отличие от прочих фильмов студии Disney в этом году, «Главный герой» вышел в прокат только в кинотеатрах без одновременной премьеры на стриминге — и превзошел прогнозы аналитиков. Накануне релиза пресса писала, что старт выше 20 миллионов будет для фильма большим успехом, но по итогам уик-энда «Главный герой» заработал 28,4 млн долларов. Он легко обошел хоррор «Не дыши 2» (10,6 млн, что тоже выше ожиданий) и «Круиз по джунглям» (9 млн в третий уик-энд). А сборы «Отряда самоубийц» рухнули сразу на 81%, и на второй неделе проката фильм откатился на пятую строчку рейтинга.

«Главный герой» — проект Fox, над которым компания работала еще до слияния с Disney. Этим объясняется то, что фильм не выпустили сразу на Disney+: мешали договоренности, заключенные еще прежним руководством. Кроме того, это первый за очень долгое время большой фильм Disney, который не является ни экранизацией, ни сиквелом.В сентябре Disney выпустит еще один фильм с соблюдением прокатного окна. «Шан-Чи и легенда десяти колец» сначала выйдет только в кинотеатрах. Что касается «Уорнеров», то они намерены сдержать свое обещание и вернуть 45-дневное прокатное окно в 2022 году: соответствующие соглашения компания подписала с крупнейшими кинотеатральными сетями Америки.

В России DC обошла Marvel

В России киногерои с отрицательной харизмой традиционно популярны, и это позволило новому «Отряду самоубийц» стать крупнейшим блокбастером календарного лета. В первый уик-энд фильм заработал 303 миллиона рублей в России и 322,5 млн с учетом стран СНГ, по данным ComScore. В последний раз больше денег за одни выходные получил «Форсаж 9» в конце мая (514,5 млн). Если в Америке «Миссия навылет» заработала на старте вдвое меньше «Черной Вдовы», то в России антигерои из вселенной DC даже смогли ненамного обойти результат Наташи Романофф из Marvel (на 9 млн рублей).

Во вторую неделю проката сборы «Отряда самоубийц» снизились на 64%. Такая же динамика была пять лет назад у первой части, но в абсолютных цифрах оригинальный «Отряд» собирал гораздо больше: в конце второй недели у него было 1,33 млрд рублей, а новый фильм за тот же срок заработал 569,5 млн.

Первую строчку бокс-офиса в минувший уик-энд занял, как и в Америке, «Главный герой». Результат в 217,8 млн рублей — один из лучших за календарное лето: больше было только у тех же «Отряда самоубийц» и «Черной Вдовы». Хороший знак для фильма — рост сборов в пятницу по сравнению с премьерным четвергом. В российском прокате это случается редко и указывает на хороший сарафан: значит, жизнь «Главного героя» в прокате будет относительно долгой.