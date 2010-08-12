КиноПоиск
Попробовать Плюс

Российские фильмы «Медея» и «Герда» получили призы на кинофестивале в Локарно

Обсудить0

Международный кинофестиваль в Локарно назвал победителей. Лауреатом этого года стал индонезийский фильм «Я мщу, остальные платят наличными» Эдвина. Приз за режиссуру получил Абель Феррара за военный триллер «Нули и единицы».

Статуэтку «Золотой леопард» как лучшей актрисе вручили Анастасии Красовской, исполнившей главную роль в фильме «Герда». Эта работа стала дебютом Красовской в кино. Режиссер Наталья Кудряшова нашла ее в Instagram, просмотрев заявки более 1000 непрофессиональных актрис. К слову, игру Красовской отметил сам Гаспар Ноэ, представивший вне конкурса свой новый фильм «Вихрь». Ему настолько понравилась российская драма, что он написал ее постановщице в Instagram.

Молодежное жюри фестиваля присудило награды сразу двум российским картинам: вышеупомянутой «Герде» и драме Александра Зельдовича «Медея». Как следует из формулировки жюри, «Медею» наградили «за эффектную современную версию трагедии Эврипида, не искажающую ее поэтики», а также «за эстетическую скрупулезность режиссуры, чистоту и отточенность изображения, суровую красоту пейзажей, которые соответствуют трагическому величию оригинального текста».

«Медея» — это современная трактовка древнегреческого мифа о женщине, доведенной до грани одиночеством и предательством. Главные роли исполнили Тинатин Далакишвили и Евгений Цыганов. После кинопроката фильм будет эксклюзивно доступен на КиноПоиск HD.

Филипп Янковский получил награду независимых кинокритиков Boccalino d’Oro за главную роль в фильме «Иван Денисович». Это экранизации повести Александра Солженицына, которую поставил Глеб Панфилов.

Фестиваль в Локарно — один из крупнейших международных киносмотров наряду с Каннами, Венецией и Берлином.

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флеш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Юная воительница, бойкая дракониха и их друзья спасают мир — чудесная история о доверии теперь в подписке
В главных ролях:Келли Мари Трэн, Аквафина, Айзек Ванг
Режиссер:Дон Холл, Карлос Лопес Эстрада, Пол Бриггс
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

10 лучших трейлеров недели: Николас Кейдж становится самураем, а Сара Полсон раскрывает секс-скандал

10 лучших трейлеров недели: Николас Кейдж становится самураем, а Сара Полсон раскрывает секс-скандал

13 августа4
«Супернаграда и признание»: Гаспару Ноэ так понравился фильм «Герда» с Юрой Борисовым, что он написал его автору Наталье Кудряшовой в Instagram

«Супернаграда и признание»: Гаспару Ноэ так понравился фильм «Герда» с Юрой Борисовым, что он написал его автору Наталье Кудряшовой в Instagram

13 августа0
Объявлена программа Венецианского фестиваля. В основной конкурс вошел российский триллер «Капитан Волконогов бежал»

Объявлена программа Венецианского фестиваля. В основной конкурс вошел российский триллер «Капитан Волконогов бежал»

26 июля14
Как сделать крутой трейлер? Отвечает номинант на премию Golden Trailer и автор ролика к «Майору Грому»

Как сделать крутой трейлер? Отвечает номинант на премию Golden Trailer и автор ролика к «Майору Грому»

20 июля5

Главное сегодня

Фильм недели: «Главный герой», которым сегодня может стать даже Райан Рейнольдс

12 августа10
Фильм недели: «Главный герой», которым сегодня может стать даже Райан Рейнольдс
Что смотреть дома: финал «Бруклина 9-9», «Пороховой коктейль», «Что, если...?»
Выбор редакции

Что смотреть дома: финал «Бруклина 9-9», «Пороховой коктейль», «Что, если...?»

13 августа2
«Ну, погоди!»: как устроена музыка в любимом советском мультсериале
Шум и яркость

Подкаст«Ну, погоди!»: как устроена музыка в любимом советском мультсериале

13 августа7
Что нового: топ-10 за месяц, каталог и кино для большого экрана
Блог команды

Что нового: топ-10 за месяц, каталог и кино для большого экрана

12 августа14
«Аннетт»: Пугающая рок-опера с Адамом Драйвером и музыкой Sparks

«Аннетт»: Пугающая рок-опера с Адамом Драйвером и музыкой Sparks

12 августа19
«Я заслуженно поздний артист»: Юрий Стоянов — о «Городке», русских вампирах и роли мечты
Главный герой

«Я заслуженно поздний артист»: Юрий Стоянов — о «Городке», русских вампирах и роли мечты

11 августа17
«Отряд самоубийц» Джеймса Ганна: ультранасилие встречается с нежной драмой об аутсайдерах
Крупным планом

Подкаст«Отряд самоубийц» Джеймса Ганна: ультранасилие встречается с нежной драмой об аутсайдерах

9 августа14
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт