Российские фильмы «Медея» и «Герда» получили призы на кинофестивале в Локарно

Международный кинофестиваль в Локарно назвал победителей. Лауреатом этого года стал индонезийский фильм «Я мщу, остальные платят наличными» Эдвина. Приз за режиссуру получил Абель Феррара за военный триллер «Нули и единицы».

Статуэтку «Золотой леопард» как лучшей актрисе вручили Анастасии Красовской, исполнившей главную роль в фильме «Герда». Эта работа стала дебютом Красовской в кино. Режиссер Наталья Кудряшова нашла ее в Instagram, просмотрев заявки более 1000 непрофессиональных актрис. К слову, игру Красовской отметил сам Гаспар Ноэ, представивший вне конкурса свой новый фильм «Вихрь». Ему настолько понравилась российская драма, что он написал ее постановщице в Instagram.

Молодежное жюри фестиваля присудило награды сразу двум российским картинам: вышеупомянутой «Герде» и драме Александра Зельдовича «Медея». Как следует из формулировки жюри, «Медею» наградили «за эффектную современную версию трагедии Эврипида, не искажающую ее поэтики», а также «за эстетическую скрупулезность режиссуры, чистоту и отточенность изображения, суровую красоту пейзажей, которые соответствуют трагическому величию оригинального текста».

«Медея» — это современная трактовка древнегреческого мифа о женщине, доведенной до грани одиночеством и предательством. Главные роли исполнили Тинатин Далакишвили и Евгений Цыганов. После кинопроката фильм будет эксклюзивно доступен на КиноПоиск HD.

Филипп Янковский получил награду независимых кинокритиков Boccalino d’Oro за главную роль в фильме «Иван Денисович». Это экранизации повести Александра Солженицына, которую поставил Глеб Панфилов.

Фестиваль в Локарно — один из крупнейших международных киносмотров наряду с Каннами, Венецией и Берлином.