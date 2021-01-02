10 лучших трейлеров недели: Николас Кейдж становится самураем, а Сара Полсон раскрывает секс-скандал

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«Узники страны призраков»

Первый англоязычный фильм японского мастера абсурдной комедии Сиона Соно показывает нам город будущего, где живет беспощадный Губернатор. Его любимая внучка пропала, и он поручает грабителю банков с зычным именем Герой (Николас Кейдж) найти ее за пять дней. Если тот не справится в срок, то погибнет из-за начиненного взрывчаткой костюма. В неовестерне также снялись София Бутелла, Ник Кассаветис и Билл Моусли.

«Иван Денисович»

Экранизация повести Александра Солженицына, над которой советский и российский режиссер Глеб Панфилов работал почти четыре года. После немецкого плена солдат Иван Шухов (Филипп Янковский) попадает в исправительно-трудовой лагерь как заключенный Щ-854. Вместе с другими зэками Шухов строит в мороз завод для советской космической промышленности.

«Зеленый мэр»

Сериал КиноПоиск HD от продюсеров «Трудных подростков». Три друга борются за экологию в родном городе Краснохолмске, который терпит экологическую катастрофу. Местный бизнесмен Александр Зуев использует регион как производственную мощность для своей фабрики — он вырубает леса и сливает в реку отходы. Герои создают зеленую партию и выдвигают своего кандидата на выборы мэра, чтобы помочь городу. Друзей сыграли Илья Маланин («Аванпост», «На районе»), Василий Копейкин («Серебряные коньки»), Филипп Ершов («Красные браслеты»).

«Американская история преступлений», 3-й сезон

Продолжение антологии Райана Мёрфи посвящено попытке импичмента 42-го президента США Билла Клинтона (Клайв Оуэн). Напомним, что его хотели отстранить, после того как стало известно о связи политика с 25-летней практиканткой Моникой Левински (Бини Фелдштейн). Сара Полсон сыграла в сериале госслужащую Линду Трипп, рассказавшую об отношениях Клинтона и Левински.

«Ведьмак: Кошмар волка»

Анимационный спин-офф сериала Netflix «Ведьмак». В центре сюжета оказывается Весемир, наставник будущих охотников на монстров. Вместе с чародейкой Тетрой он отправляется в лес, чтобы уничтожить загадочное чудовище. Производством занималась корейская студия Studio Mir, выпустившая мультсериалы «Вольтрон: Легендарный защитник» и «Легенда о Корре».

Oasis Knebworth 1996

Док о легендах брит-попа — группе Oasis, распавшейся в 2009 году. Картина посвящена их самым масштабным концертам, которые прошли 10 и 11 августа 1996 года в городе Небуорт. На них было более 250 тысяч зрителей, а билеты раскупили менее чем за сутки. Режиссером выступил Джейк Скотт (сын Ридли Скотта), поставивший документальные фильмы о музыкальных группах R.E.M., U2 и Cypress Hill.

«Сколько стоит жизнь?»

Драма продюсера Барда Дорроса («В центре внимания»), приуроченная к годовщине трагедии 11 сентября 2001 года. После теракта адвокату-цинику Кеннету Фейнбергу (Майкл Китон) поручают рассчитать страховую стоимость жизней погибших для компенсации родственникам. Его отношение к случившемуся меняется после знакомства с Чарльзом Вулфом (Стэнли Туччи), у которого при теракте погибла жена.

«#хочувигру»

Триллер в формате скринлайф, над которым работал продюсер Тимур Бекмамбетов (в его «Поиске» и «Профайле», как и здесь, остросюжетное действие разворачивается на экранах компьютеров и телефонов). У школьницы Даны из провинциального городка погибла сестра. Чтобы найти виновных, она вступает в опасную игру в соцсети. В проекте снялись Анна Потебня («Сама дура»), Тимофей Елецкий («Трудные подростки») и Екатерина Стулова («Аритмия»).

«Невероятные приключения ДжоДжо», 5-й сезон

Действие первых сезонов аниме развивается в Англии конца XIX века. Богатый аристократ Джордж Джотаро усыновляет сироту Дио, а тот крадет Каменную маску — семейную реликвию, чьи древние силы превращают парня в вампира. На протяжении десятилетий с ним борются разные поколения семьи Джостар. В новом сезоне главной героиней становится 19-летняя Джолин, дочь Джотаро. Сюжет переносится в 2011 год. Из-за Дио девушка попадает в тюрьму Флориды, где пытается пробудить свою суперсилу, чтобы спасти отца.

«Охотник за дезертирами», 1-й сезон

Бадди-сериал о сложностях службы в армии, экранизация одноименного вебтуна. Рядовой срочник (Чон Хэ-ин) вместе с хохмачом-капралом ловят дезертиров по всей стране.