Сериал КиноПоиск HD «Пищеблок» покажут на телеканале СТС

КиноПоиск HD и канал СТС договорились о трансляции оригинального сериала видеосервиса «Пищеблок». Всероссийская телепремьера пройдет 30 августа в эфире СТС. Серии будут выходить с понедельника по четверг в 22:00. Также ведутся переговоры о трансляции других проектов КиноПоиск HD.

Как рассказал «Ведомостям» заместитель гендиректора по производству холдинга «СТС Медиа» Максим Рыбаков, телеканал включает в сетку громкие хиты видеосервисов, чтобы привлечь молодую аудиторию. «Мы рады, что в нашей киносериальной линейке позднего прайма появится абсолютный хит КиноПоиск HD „Пищеблок“. Проект продолжит традицию канала показывать фантастические сериалы с фокусом на молодых людей в необычных обстоятельствах, когда-то начатую „Закрытой школой“ и „Выжить после“. По спецэффектам, сюжету и зрелищности сериал не уступает голливудскому кино, которое успешно идет в данном тайм-слоте»», — пояснил Максим Рыбаков.

«КиноПоиск и „Национальная Медиа Группа“ уже почти год находятся в стратегическом партнерстве. С ноября 2021 года мы стали показывать на КиноПоиске в рамках совместной подписки с more.tv сильные и харизматичные проекты холдинга: „Псих“, „Родком“, Happy End, „Регби“, „Чики“, „Дылды“, „Джетлаг“. А теперь покажем зрителям СТС — самого рейтингового развлекательного российского канала — сериал, созданный для КиноПоиска продюсерской компанией „Среда“», — прокомментировала директор по контенту Медиасервисов Яндекса Ольга Филипук.

Сериал «Пищеблок» — мистическая фантастика, снятая по одноименному роману Алексея Иванова. Проект вошел в топ-3 самых обсуждаемых русскоязычных сериалов весны, согласно исследованию сервиса YouScan, а также стал самым популярным среди оригинальных проектов КиноПоиск HD (его посмотрело более 1 миллиона подписчиков Яндекс Плюса).

Сюжет «Пищеблока» разворачивается в разгар Олимпийских игр-80 в пионерском лагере «Буревестник». Дети там загадочно исчезают по ночам и возвращаются совершенно другими. Увлеченные летними романами вожатые не замечают, как в отрядах оживают страшные легенды, а руководство лагеря делает вид, что все в порядке. Разбираться в тайнах «Буревестника» предстоит пионеру Валере и вожатому Игорю.

Режиссером выступил Святослав Подгаевский. Пробы на детские роли в проекте прошло больше двухсот детей. Главного героя — пионера Валеру — сыграл 14-летний Петр Натаров («Домашний арест», «Триггер», «Хрустальный»). Вместе с ним сыграли Ангелина Стречина, Даниил Вершинин, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев и Николай Фоменко.

«Это яркая, необычная и даже завораживающая история, где обыденное так мастерски переплетается с невозможным, что жизнь словно обретает новое измерение. Я смотрел сериал с искренним увлечением обычного зрителя, как будто и не сам я когда-то написал роман. В „Пищеблоке“ все герои аутентичны роману и внешне, и внутренне», — рассказал автор романа Алексей Иванов.

«Зрителям, чье детство пришлось как раз на то время, будет дико интересно. И те из них, кто не бывал в пионерских лагерях, начнут кусать себе локти: „Что же я туда не поехал? Почему родители меня туда не отправили?“ А те, кто эту эпоху не застал, тем более должны посмотреть и понять многое о Советском Союзе», — призналась Ирина Пегова, исполнившая роль старшей вожатой Свистухи.

Большая часть съемок прошла в заброшенном летнем лагере «Искра» в Тверской области. На восстановление корпусов ушло два месяца: художники покрасили двери, вставили новые окна, отремонтировали лестницы и добавили декоративные детали. Несколько сцен снимали в лагере «Чайка», который расположен напротив «Искры». Образ одного из ключевых персонажей заключительной серии был создан вместе с американской студией визуальных эффектов Aaron Sims Creative, которая работала над фильмами «Оно», «Люди в черном» и «Халк».