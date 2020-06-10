Слухи и факты: что известно о фильме «Человек-паук: Нет пути домой»

Мультивселенные, возвращение Тоби Магуайра и злодеев из «Зловещей шестерки» — пожалуй, ни один марвеловский фильм последних лет не вызывал такого количества фанатских предположений, как этот. Из-за пандемии премьеру несколько раз переносили. Сейчас она назначена на 16 декабря, но за четыре месяца до проката неизвестно, о чем будет фильм, не вышел трейлер, нет даже официальных постеров нового «Человека-паука». Мы собрали все факты и самые правдоподобные теории о предстоящем фильме.

Кто делает фильм

В 2015 году Marvel и Sony Pictures договорились о совместном перезапуске франшизы «Человек-паук» — супергерой был включен в киновселенную Marvel. Новой серией фильмов о Человеке-пауке занялся режиссер Джон Уоттс. На роль Питера Паркера назначили британского актера Тома Холланда, впервые он появился в новой роли в фильме 2016 года «Первый мститель: Противостояние».

Первый сольный фильм про супергероя — «Человек-паук: Возвращение домой» — вышел в 2017 году. Премьера второго («Человек-паук: Вдали от дома») прошла в 2019 году. Постановщиком «Человек-паук: Нет пути домой» также выступает Уоттс, который до франшизы работал над ужасами «Клоун» и триллером «Полицейская тачка».

Сценарий для нового фильма написали Крис МакКенна и Эрик Соммерс, они же были сценаристами первых двух частей, а также картины «Лего Фильм: Бэтмен» и сериала «Сообщество».

Актерский состав

Том Холланд, Зендея, Джейкоб Баталон

Кроме Тома Холланда в роли Питера Паркера, снимаются Зендея (Эм Джей) и Джейкоб Баталон (Нед). К основному актерскому составу в третьей части присоединился Бенедикт Камбербэтч — Доктор Стрэндж в марвеловской киновселенной. В начале августа в сети опубликовали фотографию со съемок, на которой видно и Питера Паркера, и Доктора Стрэнджа. Судя по ней, персонажи находятся возле Санктум Санкторум, нью-йоркской резиденции Стрэнджа. Кроме того, актер Альфред Молина подтвердил, что вернется к своей роли доктора Октавиуса из фильма «Человек-паук 2» (2004) Сэма Рэйми. Еще один актер из старой трилогии, Дж. К. Симмонс, снова сыграет владельца The Daily Bugle Джей Джона Джеймсона в сцене после титров в «Человеке-пауке: Вдали от дома».

Источники The Hollywood Reporter говорят, что в предстоящем фильме с Холландом зрители также увидят и Джейми Фокса в роли Электро, которого он играл в «Новом Человеке-пауке 2» (2014). Некоторые СМИ утверждают, что Уиллем Дефо вернется к роли Зеленого Гоблина из фильма 2002 года.

Официально съемки «Нет пути домой» завершились этой весной, но в августе в Twitter начали появляться сообщения о досъемках в студии Sunset Gower Studios в Лос-Анджелесе. Рядом с этой локацией папарацци заметили Тома Холланда, а также Кирстен Данст, сыгравшую Мэри Джейн Уотсон в трилогии «Человек-паук» с Тоби Магуайром, и девушку, похожую на Дебору Энн Уолл, исполнительницу роли Карен из «Сорвиголовы».

Сюжет

Студия пока не рассказывала, о чем фильм. В январе были опубликованы кадры со съемок, на которых видны снег и праздничные украшения, так что, вероятнее всего, действие развернется под Рождество.

Фанаты предполагают, что благодаря появлению Доктора Стрэнджа в трилогии Уоттса в киновселенную Marvel перенесутся прежние версии Человека-паука в исполнении Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда, а также злодеи двух других трилогий — Электро, доктор Октавиус и Зеленый Гоблин.

Согласно одной из самых правдоподобных версий, опубликованной на 4chan, после финала «Вдали от дома», где Мистерио раскрыл личность Человека-паука, Паркер будет скрываться в Санктум Санкторум у Доктора Стрэнджа. Там он наткнется на тюрьму с членами «Зловещей шестерки», команды суперзлодеев, и, поддавшись на уговоры, решит их выпустить. Осознав, что случилось, Человек-паук и Стрэндж отправятся в другие вселенные, чтобы просить о помощи Паука Магуайра и Паука Гарфилда.

Мерч

В июле Lego представила три набора к фильму «Человек-паук: Нет пути домой», которые также можно рассматривать как утечки сюжета картины. В первом конструкторе есть фигурка Стервятника, которого в «Человек-паук: Возвращение домой» сыграл Майкл Китон — Collider предполагает, что злодей может вернуться в третьем фильме. Во втором наборе обнаруживаются фигурки злодея Мистерио и директора организации «Щ. И. Т.» Ника Фьюри из «Пути домой», а в третьем — Доктора Стрэнджа и помощника Верховного мага, Вонга.

На этой неделе в фанатском Twitter-аккаунте Spider-Man: No Way Home News опубликовали подборку промоматериалов к новому фильму, уточнив, что это принты с футболок и толстовок, которые были найдены на Amazon. Другой пользователь Twitter поделился ссылкой на магазин Hot Topic, где можно купить одежду с новыми принтами от Marvel.

На одном из принтов, которые есть в этом магазине, Человек-паук и Доктор Стрэндж изображены на фоне портала, что явно намекает на перемещение персонажей между вселенными.

Фан-арт

Так как Sony и Marvel хранят молчание о предстоящем фильме, поклонники Человека-паука решили действовать на опережение и публикуют свои версии постеров и тизеров. Некоторым американским кинотеатрам даже пришлось использовать фанатские плакаты для нового «Человека-паука», так как премьера уже скоро, а студии не прислали им никаких официальных рекламных материалов.

Пока зрители ждут официальный трейлер, который подтвердит или опровергнет слухи, можно посмотреть фанатские видео, — они не претендуют на правдивость, но дают представление о том, каким может быть «Человек-паук: Нет пути домой», если Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд все-таки присоединятся к картине.

Дата выхода

Официальная дата выхода «Человек-паук: Нет пути домой» — 16 декабря, но ходят слухи, что премьеру фильма могут перенести. На прошлой неделе стало известно, что исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра отправил сотрудникам письмо, в котором заявил, что из-за нестабильной обстановки с коронавирусом возвращение в офис переносится с начала сентября на середину октября. И хоть мы все уже привыкли работать из дома, осложнение ситуации с коронавирусом может замедлить работу над фильмом.

Студия Sony Pictures также занимается дистрибьюцией фильма «Веном 2», премьера которого запланирована на 15 сентября. Однако в трейлере этой картины, который вышел 2 августа, вместо конкретной даты фигурировала фраза «скоро во всех кинотеатрах». Вероятнее всего, если выход нового «Венома» перенесут на более поздний срок, то сдвинется и премьера «Человека-паука», чтобы проекты не мешали друг другу в прокате.

Кроме того, зрители высказывают предположения, что Веном и новый Человек-паук могут быть связаны. Руководитель Marvel Кевин Файги говорил, что не исключает, что однажды Человек-паук и Веном встретятся: «Все слухи, которые я читаю в интернете, могут воплотиться в промежутке между завтра и никогда». Актер Том Харди, который исполняет главную роль в «Веноме 2», заявил, что будет рад, если его персонаж столкнется с Человеком-пауком в роли Холланда.