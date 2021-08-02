«Аннетт» Леоса Каракса ругают за саундтрек и пугающую куклу. А за что хвалят?

12 августа в российский прокат выходит мюзикл Леоса Каракса «Аннетт», поставленный по сценарию братьев Рассела и Рона Мэлов из группы Sparks, которая в этом году отметила 50-летие. Поп-дуэт десятилетиями работал над этой историей. Музыканты с 1980-х хотели попасть в кино, но попытки сотрудничества с Тимом Бёртоном и Жаком Тати не увенчались успехом. По словам братьев, музыка к фильму была написана еще девять лет назад. Они хотели поставить по ней шоу, но потом познакомились в Каннах с Караксом, который заинтересовался идеей фильма.

«Аннетт» лихо совмещает элементы разных жанров — от стендапа до рок-оперы. Это история комика Генри (Адам Драйвер) и оперной дивы Энн (Марион Котийяр), у которых рождается дочь Аннетт с удивительным голосом. Премьера фильма прошла на минувшем Каннском фестивале. Критики встретили с восторгами и замешательством фильм, год пролежавший на полке из-за пандемии. Вот что о нем писали в российской и зарубежной прессе.

Что понравилось

Игра актеров

Адам Драйвер и Марион Котийяр

Кажется, что Адам Драйвер собрал восхвалений больше всех. Премьеру в Каннах зрители встретили пятиминутными овациями, а Драйвер в это время даже успел закурить. В «Аннетт» он играет циничного комика Генри МакГенри, который кривляется на сцене в банном халате и готов снять шорты ради эпатажа. Рафаэль Мотамайор из Observer называет эту роль лучшей в карьере актера.

«Драйвер с полной самоотдачей берется за эту роль, показывая поющего стендап-комика, проблемного мужа и отца. Это богатая роль, требующая от него уверенной поступи по тонкому канату», — пишет Пит Хаммонд для Deadline. Удачей фильма автор называет Саймона Хелберга — звезде «Теории большого взрыва» досталась роль аккомпаниатора, влюбленного в Энн (Марион Котийяр), оперную певицу и жену Генри. Эрик Кон из IndieWire также отмечает игру Хелберга, который вносит комическую разрядку в драму.

Об Энн в исполнении Марион Котийяр отзываются чуть прохладнее. Критики единодушно согласились, что ее героиня осталась в тени Драйвера и больше похожа на звезду немого кино.

Безумство постановки

Уже во вступительном закадровом тексте зрителям предлагают затаить дыхание на время просмотра. «„Аннет“ — откровенное и безумное зрелище, балансирующее на краю обрыва, в нервном срыве, при этом требующее, чтобы мы относились к нему серьезно, — считает Питер Брэдшоу из The Guardian. — Это обморок от тревоги и восторга».

«Причудливый мюзикл с руладами и китчевым сюжетом, что-то среднее между душещипательной итальянской оперой и кондовым нуаром, „Аннетт“ — чистая гальваника. Она дергается, надрывает связки, танцует, подбадривает себя, дает комментарии по важным вопросам современности (в какой-то момент слово берет хор жертв сексуальных домогательств) и делает все это с таким ожесточением, чтобы, не дай бог, не показаться мертвой», — утверждает Василий Степанов в рецензии «Коммерсанта».

«„Аннетт“ — бурлеск, кошмар, фантазия. <…> Перед нами ультрасовременная история о том, как любовь оборачивается насилием. А художественная провокация, которой творческие люди так любят бравировать, — в преступление», — пишет Антон Долин.

За экранным безумством кроется биография французского режиссера-провокатора. «Это картина о том, как сам Каракс даже десятилетие спустя оказывается не в силах простить себя за загадочную гибель его музы (русской актрисы Екатерины Голубевой, погибшей в 2011 году при невыясненных обстоятельствах. — Прим. ред.); о том, как он оказывается не в силах принять дочь, потому что она пугающим образом похожа на его ушедшую любовь, и поэтому видит ее как деревянную куклу», — объясняет Егор Беликов.

Продолжение традиций киномюзиклов

Критики называют первый за девять лет фильм Каракса — артхаусной и сюрреалистичной версией «Ла-Ла Ленда» и мюзикла «Звезда родилась», подразумевая и оригинал 1937 года, и последующие ремейки. С первой лентой его роднит открывающая музыкальная сцена: в «Ла-Ла Ленде» герои танцуют в пробке в Лос-Анджелесе, в «Аннетт» Каракс, его дочь Настя, которой посвящен фильм, братья Sparks и исполнители главных ролей поют и прогуливаются по тому же городу. Сходство со «Звезда родилась» — в истории отношений двух артистов, в которых герою трудно принять карьерные успехи возлюбленной.

«Во многом персонаж Драйвера напоминает Нормана Мэйна в исполнении Джеймса Мэйсона из оригинальной картины „Звезда родилась“. Став (не)вольным убийцей, он годами будет видеть Энн повсюду. И восставшей из пучин потусторонней Венерой, и сиреной, вселившейся в тело дочери, увлекающей своим пением обратно в пучину небытия», — пишет Зинаида Пронченко в «Искусстве кино».

Постельная сцена

В «Аннетт» практически все диалоги актеры пропевают, под музыку братьев Рона и Рассела Мэлов из группы Sparks танцует даже показатель на мониторе ЭКГ, и секс для Генри и Энн не повод прекращать петь. В, безусловно, самом поразительном эпизоде Драйвер поет, делая своей жене куннилингус. «Благословите координатора по интимным сценам», — просит Лия Гринблатт из Entertainment.

Что не понравилось

Растянутый хронометраж

«Это кино не для всех, потому что сейчас спрос на 140-минутные мюзиклы невелик, хотя эксперимент Каракса достаточно смел и найдет своих защитников», — утверждает Питер Дебруш из Variety. С ним согласен и Дэвид Руни из The Hollywood Reporter, который считает, что 2 часа 20 минут — слишком долгое и изнурительное ожидание для получившегося финала.

Нелогичность сюжета

В начале фильма нам показывают уже влюбленных главных героев — порой жестокого комика Генри и его противоположность, оперную певицу Энн; мы не знаем предысторию их отношений. «Их любовь страстная, но бессмысленная», — пишет Рафаэль Мотамайор из Observer.

Энтони Лейн из The New Yorker утверждает, что Энн в принципе не могла влюбиться в Генри, поэтому сюжет картины похож на фальшивое пение. «„Аннетт“ — это безумие величия, но, увы, без величия», — заключает автор. «Камнем преткновения становится то, что радикализм фильма не соответствует его визуальным эффектам и банальному сюжету», — подтверждает Николас Барбер для BBC.

Сама Аннетт

Аннетт — дочь Генри и Энн — показана марионеткой. «Аннетт выглядит как кукла Чаки с долей ДНК господина Дерьмо, который появляется в „Святых моторах“ Каракса», — пишет Эрик Кон из IndieWire. Именно такой видит свою дочь герой Адама Драйвера; у дочки-марионетки обнаруживается удивительный голос, как у мамы, и отец устраивает ей мировой тур, чтобы спастись от разорения.

«Аннетт может присоединиться к пантеону жутких детишек из кино, возглавляемому CGI-младенцем из „Снайпера“ и чудовищным ребенком из „Сумерки. Сага. Рассвет“», — считает Рафаэль Мотамайор из Observer.

Неподходящий саундтрек

Критикам показалось, что песни выбиваются из контекста фильма. Энтони Лейн из The New Yorker жалуется, что постоянные репризы раздражают. «Песни построены на повторении и не похожи на мелодии в традиционных мюзиклах. Они не продвигают сюжет, а тормозят его, как заевшие пластинки. Это становится чем-то вроде тантрической мантры и может свести с ума», — пишет Питер Дебруш из Variety. Отдельно он отмечает, как омерзительно звучат спетые хором светские новости об отношениях Генри и Энн, имитирующие таблоидный портал TMZ.

«Песни в таком количестве неизбежно утомляют, учитывая, что Драйвер не большого таланта певец и режет ухо диссонансами», — добавляет Егор Беликов в рецензии «Афиши Daily».

При этом поют в мюзикле все: главные герои, акушеры, полицейские и даже зрители на стендапе Генри. Дэвид Руни в The Hollywood Reporter отмечает, что после фильма остается неясным, зачем вообще эту историю оформили как мюзикл. Возможно, музыка Sparks просто не подошла экспериментальному стилю Каракса. «Этот фильм страстно поет сам себе, хотя на протяжении всего действия мы терпеливо ждем, что он запоет для нас», — пишет Стефани Закарек из Time.