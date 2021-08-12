Что нового: топ-10 за месяц, каталог и кино для большого экрана

В этом выпуске — несколько больших изменений на главной странице КиноПоиск HD, благодаря которым вам будет проще находить фильмы и сериалы.

Эксперимент: каталог, которого вам не хватало

В нашем приложении для Smart TV появилось два новых раздела — «Фильмы» и «Сериалы». В них мы разложили всю библиотеку КиноПоиск HD по жанрам, странам, году выхода и другим категориям. Теперь вы сможете найти все комедии 2020 года, британские детективы, новые российские сериалы или все аниме. А можно поискать что-то по вкусу среди участников Каннского кинофестиваля или победителей «Оскара».

В каталоге можно найти все фильмы и сериалы, доступные на сервисе — даже те, что есть в Магазине и в других подписках. Если вам хочется видеть только то, что входит в вашу подписку, выберите фильтр «Доступно мне».

Сейчас каталог доступен у 10% процентов пользователей приложения на Samsung и LG. Если вы попали в эксперимент, обязательно воспользуйтесь каталогом и напишите нам, что думаете, — в комментариях к этому посту или здесь. Мы будем постепенно добавлять новые категории и фильтры, а потом каталог появится у всех пользователей и на других платформах.

Топ-10 за месяц

Каждый месяц мы рассказываем о том, какие фильмы и сериалы больше всего смотрят наши подписчики. Теперь мы добавили этот топ внутрь сервиса. Рейтинг строится по числу зрителей фильма или сериала за последние 30 дней и обновляется каждый день. С помощью топа можно узнать, что пользовалось популярностью у более чем 4 миллионов подписчиков Плюса, которые смотрят КиноПоиск HD ежемесячно. Благодаря ему вы не пропустите то, о чем все говорят, — от нового сезона «Рика и Морти» до «Красного призрака». Он доступен на всех платформах в разделе «Мое кино» и на сайте КиноПоиска.

Снято специально для КиноПоиска

Еще одна новая подборка — с нашими оригинальными российскими проектами. Сериалы выстроены в обратной хронологической последовательности — от самого свежего («Пищеблок») к самому первому («Последний министр»). Обратите внимание на вертикальные анимированные постеры! Например, за спиной у стендаперши Лены из «Я не шучу» появляются кулисы, а позади Насти («Настя, соберись!») — ее субличности. Сейчас подборка доступна только на Smart TV, но скоро она появится и на других платформах.

Смотрите на большом экране

Какие фильмы и сериалы на КиноПоиск HD доступны в 4К? Где искать байопики великих спортсменов? А зрелищные блокбастеры? Чтобы ответить на все эти вопросы, мы собрали специальную полку с кино, которое будет хорошо смотреться на большом экране. Она доступна на всех платформах.