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10 лучших трейлеров недели: Том Харди живет с паразитом, а Павел Прилучный — с бывшей

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«Веном 2»

За полтора года после событий первого фильма репортер Эдди Брок (Том Харди) почти научился жить вместе с инопланетным паразитом Веномом (и даже запретил тому пожирать людей). Их будничной идиллии угрожает Карнаж — другой симбиот-злодей, который поселился в теле серийного убийцы Клетуса Кэссиди (Вуди Харрельсон). Режиссером выступил мастер CGI-героев Энди Серкис.

«Пропавшая»

Психологический триллер, над которым работали режиссер Вадим Перельман (три номинации на «Оскар» за кинодебют «Дом из песка и тумана») и оператор Владислав Опельянц, получивший приз на минувшем Каннском фестивале за «Петровых в гриппе». В состоятельной семье Гарбер объявляется дочь Лена (Лиза Янковская), которая пропала 10 лет назад и не помнит, где была все это время. Мама (Мария Куликова) сразу признает в ней дочь, а вот отец (Владимир Мишуков) не верит в чудо. Возвращение Лены превращает их жизнь в ад.

«Золушка»

Мюзикл по классической сказке. Здесь Золушка мечтает о карьере дизайнера, а фея предлагает офисный костюм для бала. Главную героиню сыграла певица Камила Кабейо, гендерно-нейтральную фею-крестную — Билли Портер, короля — Пирс Броснан, а принца — Николас Голицын. Режиссером выступила Кэй Кэннон.

«Мужские слезы»

Роуд-муви, где 91-летний Клинт Иствуд сыграл главную роль и выступил постановщиком. Его герой Майк Майло — бывшая звезда родео и конезаводчик, потерявший жену и сына. Он отправляется в Мексику, чтобы нелегально вывезти оттуда сына своего бывшего босса. И на обратной дороге обсуждает с мальчиком мачизм и смысл жизни.

«Вместе»

Еще один проект о пандемии. Супруги (их играют Джеймс МакЭвой и Шэрон Хорган) переживают карантин вместе с детьми и пытаются не испортить отношения. Драму поставил Стивен Долдри («Чтец», «Жутко громко и запредельно близко»), лауреат театральной премии «Тони».

«Соври мне правду»

Продюсер Ольга Акатьева дебютирует в режиссуре с эротическим триллером. Отдых влюбленной пары прерывают младшая сестра героини и ее бывший парень. Участники любовного многоугольника — Дарья Мельникова, Евгений Романцов, Павел Прилучный и Елизавета Кононова.

«Кейт»

Криминальный боевик Netflix от продюсера «Взрывной блондинки». Наемницу Кейт (Мэри Элизабет Уинстэд) отравили, и у нее есть только сутки, чтобы отомстить. Но в процессе она сближается с дочерью своей жертвы.

«Нефутбол»

Комедия с Любовью Аксеновой, Егором Корешковым и Юлией Топольницкой. По сюжету женскую футбольную команду собираются закрыть, если она не выиграет предстоящий матч. Режиссером выступил Максим Свешников («Отель „Элеон“»). Сценарий он написал вместе с братом Вадимом, коллегой по сериалам «257 причин, чтобы жить» и «Контейнер».

«Куб»

Японский ремейк культового фильма Винченцо Натали. Шесть незнакомцев не могут выбраться из загадочной кубической комнаты. Двери из нее ведут в такие же комнаты, где героев ждут смертельные ловушки.

«Третий глаз»

Ремейк корейского триллера из Колливуда. Слепая студентка и парень-подросток становятся свидетелями похищения, но их показания расходятся: зрячий помнит происшествие иначе, чем девушка, ориентирующаяся на слух и обоняние. Серийный убийца начинает охоту за обоими.

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В главных ролях:Владимир Канухин, Ирина Чипиженко, Наталья Тетенова, Алексей Шуплецов
Режиссер:Никита Тамаров
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