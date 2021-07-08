Почему Скарлетт Йоханссон судится с Disney и к чему это может привести

В прошлый четверг, 29 июля, Скарлетт Йоханссон подала в суд на студию Disney. По мнению актрисы, компания нарушила контракт, выпустив фильм «Черная Вдова» одновременно в кинотеатрах и на стриминге Disney+. Из-за этого гонорар Йоханссон, привязанный к кассовым сборам, оказался меньше предполагаемого.

Ранее стало известно, что за премьерный уик-энд «Черная Вдова» собрала примерно 80 млн долларов в домашнем прокате и около 140 млн долларов — в международном. Еще более 60 миллионов фильм заработал на Disney+ — покупки в онлайн-сервисе составили почти треть от всех сборов картины к тому моменту.

В чем суть конфликта

В заявлении, поданном актрисой в суд Лос-Анджелеса, говорится: «Disney намеренно склонила Marvel к нарушению соглашения без каких-либо оснований, чтобы помешать госпоже Йоханссон в полной мере реализовать преимущества своей сделки с Marvel». По оценкам Wall Street Journal, из-за решения выпустить «Черную Вдову» одновременно в кино и на стриминг-сервисе актриса недополучила примерно 50 млн долларов.

Реакция корпорации последовала незамедлительно: представители Disney заявили, что контракт с Йоханссон не был нарушен. «В этом иске нет ни малейшего основания. Он особенно огорчает своим бездушным пренебрежением к ужасным, продолжительным и глобальным последствиям пандемии коронавируса. Disney полностью выполнила условия контракта с госпожой Йоханссон, и, более того, выход „Черной Вдовы“ на Disney+ по модели Premier Access значительно расширил ее возможности получить дополнительную компенсацию к тем 20 млн долларов, которые она получила на сегодняшний день».

На следующий день, 30 июля, Брайан Лурд, агент Скарлетт Йоханссон, опубликовал ответное заявление, в котором назвал комментарий Disney не соответствующим реальности. По словам Лурда, компания намеренно нарушила контракт, чтобы направить денежные потоки в свой стриминговый сервис. Также Лурд отметил, что Disney своим заявлением исказила образ Йоханссон, обвинив ее в игнорировании проблем, связанных с пандемий, а также обнародовав ее гонорар, пытаясь пристыдить актрису за творческие и финансовые успехи.

Что говорят о конфликте люди из индустрии

Кевин Файги

Сообщается, что ситуацией якобы крайне недоволен продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги. Бывший исполнительный редактор THR Мэттью Беллони в своей регулярной рассылке What I’m Hearing рассказал, что Файги был разочарован решением Disney выпустить «Черную Вдову» синхронно на стриминге и в кинотеатрах. Он намеревался сохранить традиционную прокатную модель, а также не хотел препятствовать выполнению контрактных обязательств по договору с Йоханссон. Более того, когда стало понятно, что Disney собирается выпустить фильм на стриминге в день кинопремьеры, Файги якобы пытался вмешаться в ситуацию.

Беллони отмечает, что из-за этого скандала Файги вряд ли покинет Marvel Studios: в отличие от Скарлетт Йоханссон, чей контракт после выхода «Вдовы» завершился, он является крайне важным активом для Disney.

По данным Беллони, подобная ситуация может повториться. Эмма Стоун, исполнившая главную роль в недавно вышедшей диснеевской «Круэлле», якобы взвешивает аргументы за и против и, возможно, также выдвинет свой иск. По данным нескольких источников, подобное решение может принять и Эмили Блант, звезда «Круиза по джунглям», однако и в случае со Стоун, и в случае с Блант официальной информации пока нет. Также возможны претензии к Disney со стороны студии Pixar: фильмы «Лука» и «Душа», тоже вышедшие на стриминге Disney+ одновременно с кинопремьерой, изначально были нацелены на приоритетный кинотеатральный прокат.

Американский юрист Акива Коэн опубликовал в Twitter краткую выжимку из иска и поделился своим мнением: с одной стороны, в соглашении, заключенном в мае 2017 года, был явно и четко прописан «широкий кинотеатральный релиз», с другой — под этим понималось, что фильм должен был быть показан не менее чем на 1500 экранах, а про эксклюзивность кинотеатрального релиза в контракте ничего указано не было. Впрочем, до объявления о создании стриминг-сервиса Disney+ тогда оставалось еще несколько месяцев. По мнению Коэна, исход конфликта зависит от того, как суд интерпретирует формулировки, прописанные в контракте: подразумевается ли под «широким театральным релизом» выход только в кинотеатрах или достаточно того, что фильм был показан на 1500 экранах?

Интересен еще один момент: согласно иску, за несколько месяцев до запуска Disney+, в мае 2019-го, представители Йоханссон обратились к Marvel с целью уточнить, по-прежнему ли в силе условия контракта. Ответ на запрос выглядел так: «Мы полностью осознаем, что контракт с актрисой основывается на полноценном кинотеатральном релизе, как и в случае с другими нашими фильмами. Мы осознаем, что, если ситуация изменится, нам необходимо связаться с вами и обсудить условия, учитывая, что в сделку включены значительные бонусы, основанные на сборах фильма». Однако, по всей видимости, дальнейшие переговоры ни к чему не привели, а фильм был выпущен на стриминге день в день с кинопремьерой.

Каринэ Айрапетова Адвокат, эксперт в области киноиндустрии

Маловероятно, что в контракте между продюсером и Скарлетт Йоханссон было условие об ограничении компании в использовании фильма и запрете онлайн-премьеры одновременно с прокатом — само условие о роялти с кинотеатрального проката не является ограничением. Продюсер воспользовался своим правом распоряжаться фильмом без ограничений и заключил сделку на наиболее выгодных для себя условиях, фактически не дав актрисе участвовать в доходах от сделки с онлайн-платформой, формально прикрывшись условием о роялти с проката. Скорее всего, судебное разбирательство разрешится соглашением, по которому актриса получит дополнительные выплаты.

Ранее считалось, что львиная доля дохода продюсера формируется от кассовых сборов, а одновременный онлайн-релиз значительно их снизит. Поэтому контракты с дистрибьюторами предусматривали так называемый holdback (онлайн-премьера возможна только по истечении определенного срока после кинотеатрального проката).

Уже сейчас ситуация с ростом онлайн-платформ приводит к переосмыслению источников дохода от использования фильма: кинотеатры перестают быть главными игроками. Значит, скоро начнут меняться и контракты со звездами — роялти не будут привязываться только к сборам, или же звезды не захотят разделять риски и будут договариваться о фиксированном крупном гонораре. В отличие от расчетов гонорара исходя из кассовых сборов, в случае онлайн-релизов ситуация непрозрачна: во-первых, нет публичного доступа к отчетности платформы; во-вторых, у платформ, как правило, бизнес-модель строится на подписке, а не на показе конкретного фильма.

Катерина Комолова Агент, talent manager, PR-специалист, продюсер

В России гонорар актера не зависит от очередности выхода, а также, кроме исключительных случаев (в основном продюсеры на это идут для минимизации ставки и, соответственно, бюджета картины либо используют эту опцию в качестве дополнительной мотивации для привлечения желанного актера в проект), актеры не получают дополнительного дохода ни от кинотеатрального, ни от других прокатов/релизов.

С точки зрения большинства продюсеров, отдать актеру процент от сборов в крепкой прокатной картине нерезонно еще и потому, что у нас не так много актеров, которые «условно гарантированно» могут принести реальную кассу.

Если говорить о Голливуде, то тут я могу опираться только на историю индустрии: как власть перемещалась от студий к агентам/агентствам, как повышались гонорары артистов, как агентства стали собирать и продавать студиям пакетные проекты. Теперь, поскольку есть уже два громких прецедента и недовольства от актеров класса А, я думаю, агенты и агентства начнут учитывать это при формировании договора. Сложно сказать, поднимет ли это гонорары звезд. Аргумент студии, как я думаю, таков: они делают то, что хорошо для картины, а значит, и для актера. Отчаянные времена требуют отчаянных мер.

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Автор: Иван Трифонов