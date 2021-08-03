Новый фильм Шьямалана расстроил почти всех

От новой работы М. Найта Шьямалана «Время» в США никто не ждал кассовых рекордов — они и не случились. В свой первый уик-энд хоррор заработал 16,5 млн долларов. Из фильмов Шьямалана, которые были в широком прокате, он заработал на старте меньше всех. Даже «Девушка из воды» в 2006-м стартовала лучше (18 млн долларов). В данном случае пресса и зрители совпали в оценках: на Rotten Tomatoes рейтинг одобрения критиков составляет скромные 49%, и лишь 39% посмотревших фильм зрителей готовы рекомендовать его своим знакомым.

Но это далеко не самый дорогой из провальных проектов режиссера: «Повелитель стихий» при бюджете в 150 млн долларов собрал в США 131 миллион, а у «После нашей эры» бюджет был 130 миллионов, а сборы — 60 миллионов. Бюджет «Времени» — всего 18 млн долларов. Уже после второго уик-энда в США фильм вышел на порог окупаемости: за 10 дней он заработал 31 миллион. А итоговые результаты в Северной Америке, скорее всего, окажутся на уровне 45 миллионов. Вместе с зарубежными сборами в копилке фильма к концу проката, вероятно, будет в районе 65—70 млн долларов.

Кобра не готова к броску

У кого точно есть проблемы с окупаемостью, так это у фантастического экшена «G. I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз». Перезапуск франшизы Paramount, основанной на персонажах игрушек компании Hasbro, обошелся без больших звезд в актерском составе и явно целился в азиатские рынки. В итоге в первый уик-энд в Штатах «Бросок кобры» заработал всего 13,5 млн долларов, а во второй сборы обвалились на 70%, доведя общую кассу лишь до 22 миллионов. Для потенциального блокбастера у фильма относительно скромный бюджет (88 млн долларов), но понятно, что даже его отбить не удастся. На международной арене дела у фильма идут еще хуже: всего 4 млн долларов в стартовый уик-энд, и данных о том, выйдет ли в итоге фильм в прокате в Азии, до сих пор нет (премьера состоялась только в Гонконге).

«Круиз по джунглям» вырвался вперед

Уже неделю спустя в американском прокате на вершине были совсем другие герои. Фильм Disney «Круиз по джунглям» начал с 34 млн долларов. Это совпало с самыми оптимистичными ожиданиями аналитиков. Примерно такую же сумму собрал на старте в 2017 году перезапуск франшизы «Джуманджи» (36 млн долларов) также с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Среди прочего у «Круиза» лучший старт для семейных релизов в постковидную эпоху: он на 3 миллиона превзошел «Космический джем».

Студия отчиталась, что за счет стриминга фильм заработал 30 млн долларов, а на международных рынках — 27,6 миллиона. Теперь многое зависит от стойкости проекта, которому предстоит отбивать свой 200-миллионный бюджет.

На этом фоне студию Disney стали еще активнее критиковать за то, что она выпускает фильмы и в кинотеатрах, и на своем стриминговом сервисе одновременно. Скарлетт Йоханссон, которая считает, что из-за этого она недополучила деньги за «Черную Вдову», даже подала на компанию в суд. По контракту студия должна перечислить актрисе процент от кинотеатральных сборов. Но из-за доступности фильма онлайн они оказались относительно невелики (167 млн долларов после трех недель проката). А претендовать на заработки «Вдовы» на стриминге Йоханссон не может. Как будут развиваться события с актерами из «Круиза по джунглям», пока непонятно.

Еще в США вышел очередной арт-хоррор студии A24 «Легенда о Зеленом Рыцаре». Стартовые сборы фильма составили 6,6 млн долларов. Это почти идентично сборам за первый уик-энд другого авторского проекта студии — «Солнцестояния» Ари Астера (6,8 миллиона).

Россия любит Шьямалана и Скалу

Если в США «Время» Шьямалана приняли довольно прохладно, то в России картина оказалась популярной: широкой аудитории кино пришлось по душе. Стартовав с 151 млн рублей (на 40% лучше третьего «Заклятия» и в два раза лучше «Пилы: Спираль»), «Время» по итогам второго уик-энда довело свою выручку до 301 млн рублей, заняв второе место в топе. Итоговая касса, вероятнее всего, окажется на уровне «Кладбища домашних животных» (372 млн рублей). Среди фильмов ужасов 2021 года опережает ее только вторая часть «Тихого места» (513 млн рублей).

А вот «Черная Вдова» и на российском рынке заработала не так много. Итоговые сборы картины, скорее всего, будут в районе 600 млн рублей. В последний раз примерно такую же сумму среди блокбастеров Marvel зарабатывал «Человек-муравей» (598 млн рублей). «Вдова» сегодня на пятом месте.

Тройку лидеров сейчас возглавляет новичок проката «Круиз по джунглям»: дебютант заработал 201 млн рублей. Да, до результатов «Джуманджи» (257 млн рублей на старте) добраться не удалось, но у подобных картин обычно хорошие перспективы в России. Так, «Джуманджи» к финалу проката увеличила свои стартовые сборы более чем в пять раз. У «Круиза», в отличие от этого, есть версия на Disney+, но посмотреть ее легально российскому зрителю невозможно, так что отток аудитории минимален. В любом случае ставки «Круиза» в России после дебютных выходных ощутимо выросли: конкурентов за семейную аудиторию у фильма не будет вплоть до 19 августа.

«Бросок кобры» и в России собирает плохо: в копилке картины после двух недель проката 70 млн рублей и седьмое место. Результаты близки к еще одному не слишком удачному представителю некогда популярной франшизы — речь о «Новых мутантах» (83 млн рублей).

И в заключение отметим низкую популярность в нашей стране женского экшена. Достаточно вспомнить печальные сборы «Воздушного боя» (8,8 млн рублей), «Малышки с характером» (7,9 млн рублей) и еще десятка аналогичных проектов. И вот сейчас хуже всех прогнозов выступил «Пороховой коктейль» (10 млн рублей итоговых сборов), а «Красотка на взводе» с Кейт Бекинсейл в главной роли заработала лишь 5,3 млн рублей на старте.