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«Новак хотел, чтобы это было похоже на хорошее европейское кино»: Дарья Жук сняла эпизод для нового проекта сценариста «Офиса»

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На прошлой неделе стало известно, что Дарья Жук («Хрусталь») назначена режиссером одного из эпизодов нового комедийного сериала-антологии «Платформа» (The Premise), шоураннером которого выступает Б. Дж. Новак («Офис»).

В серии «Комментатор» (The Commenter), которой занималась Жук, снимаются Лола Кёрк («Исчезнувшая») и французская певица и актриса Стефани Соколински («Танцовщица»). Премьера сериала пройдет на стриминговом сервисе Hulu уже 16 сентября. КиноПоиск попросил Дарью рассказать о том, как она попала в проект, о чем будет ее эпизод и насколько комфортно ей было работать в США.

Дарья Жук

Режиссер

Б. Дж. Новаку очень понравился «Хрусталь», и он прислал мне несколько сценариев своего нового авторского сериала для FX. Я презентовала ему мое видение материала, и оно совпало с его взглядом. Всего в альманахе будет пять серий, я срежиссировала одну из них.

Каждый эпизод — это новая история, поэтому съемочный процесс был похож на работу над полным метром, который просто в три раза короче — это будут получасовые эпизоды. Моя серия о молодой девушке, которая живет в мире позитивной психологии: все ей говорят, что все будет прекрасно и она идеальна. Единственный человек, который говорит ей правду, — это некий анонимный комментатор в интернете, с которым у нее завязываются отношения. Новак хотел, чтобы этот эпизод был похож на хорошее европейское кино, поэтому у меня была большая свобода действий в построении особенного мира главного персонажа. Конечно, как любой сценарист, он постоянно переписывал сценарий, поэтому подготовиться к съемкам было нелегко.

На этом эпизоде у меня была огромная команда, и у каждого ее члена были свои задачи. Меня сначала удивило количество продюсеров на площадке, но у них было много дел, они действительно помогали очень быстро решать рабочие ситуации. Например, я очень хотела, чтобы у главной героини была винтажная машина определенного цвета, и однажды мы увидели такую машину в городе. Я послала одного из продюсеров, чтобы он договорился с хозяином, и уже на следующий день у меня был этот прекрасный оранжевый джип. Еще меня поразил арт-департамент, который просто в мгновение ока мог построить любую декорацию или преобразить существующую.

Дарья Жук родилась в Минске в семье журналистов. Она училась на экономиста в Гарварде и на режиссера в Колумбийском университете. Шесть лет Жук проработала на HBO менеджером, попутно занимаясь продюсированием независимого кино. В 2018 году Жук выпустила свой дебютный полнометражный фильм «Хрусталь», который был выдвинут Беларусью на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. В России Дарья работала над сериалом «Содержанки», где она выступила режиссером второго сезона.

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