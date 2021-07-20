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«Мы не прятаться должны, а жрать плохих людей»: Том Харди усмиряет симбиота в новом трейлере «Венома 2»

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Sony выпустила новый трейлер «Венома 2» — сиквела хоррор-боевика с Томом Харди и Вуди Харрельсоном в главных ролях. Режиссером выступил Энди Серкис («Дыши ради нас»).

По сюжету репортер Эдди Брок (Харди) продолжает жить с инопланетным паразитом и даже немного управляет им. Хотя Веном дважды за трейлер ломает герою нос. В продолжении появится новый злодей-симбиот Карнаж, которого боится даже Веном. Он поселился в теле серийного убийцы Клетуса Кэссиди (Харрельсон).

Российская премьера назначена на 16 сентября 2021 года.

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В главных ролях:Владимир Канухин, Ирина Чипиженко, Наталья Тетенова, Алексей Шуплецов
Режиссер:Никита Тамаров
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