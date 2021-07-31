КиноПоиск отметит создателей популярного контента статусом «Плюс миллион»

Видеосервис КиноПоиск HD впервые назвал фильмы и сериалы, которые посмотрело более миллиона подписчиков Яндекс Плюс. Таких проектов уже девять: «Лига справедливости Зака Снайдера», первый российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор» кинокомпании Bubble Studios, боевики Гая Ричи «Гнев человеческий» и «Джентльмены», мультсериал «Рик и Морти», фильм «Мажор» производства КиноПоиск HD и студии «Среда», киносказка «Конек-горбунок», над которой работали компания «СТВ», «Киностудия КИТ» и «Студия Тритэ», а также сериалы КиноПоиск HD «Пищеблок» (над ним также работала «Среда») и «Топи» (RSS Production).

Команды, которые работали над созданием и выпуском этих проектов, получат особый статус — золотой «Плюс миллион». Если проект достигнет отметки в 5 миллионов смотрящих пользователей, его статус перейдет из золотого разряда в платиновый.

«Статус „Плюс миллион“ — это наш способ еще раз подчеркнуть, что за кнопкой „play“ видеосервиса всегда есть живые, внимательные и вовлеченные зрители со своими вкусами и интересами. Мы спешим поделиться с создателями фильмов и сериалов знанием о том, что они делают по-настоящему востребованные у аудитории проекты. Сегодня мы объявили первых участников „клуба миллионеров“ КиноПоиска. Этот клуб будет постоянно пополняться. Мы уже готовим награды для новых проектов, которые подбираются к миллионной отметке, а нынешние „миллионеры“ растут на платиновый „Плюс миллион“. Мы не делим сериалы и фильмы на российские и иностранные; зрители сами выбирают, что им интересно смотреть, а мы награждаем и еще раз говорим спасибо создателям того особенного контента, который смог увлечь миллионы наших подписчиков», — прокомментировала новость директор по контенту Медиасервисов Яндекса Ольга Филипук.

Чтобы определить победителей, КиноПоиск учитывал аудиторию проектов за все время, что те доступны на сервисе. Для этого считали не количество просмотров, а именно количество пользователей КиноПоиск HD, которые включили проект по подписке Плюс, включая Плюс и Плюс Мульти с Амедиатекой и more.tv, и смотрели его более двух минут. На данный момент общее количество подписчиков Яндекс Плюса превышает 9 миллионов пользователей.

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