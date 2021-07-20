9 лучших трейлеров недели: Адам Драйвер женится на Леди Гага, а Уилл Смит воспитывает чемпионок

Нажмите на карточку «Буду смотреть», и мы предупредим, когда заинтересовавший вас фильм или сериал станет доступен для просмотра

«Ягненок»

Дебютный фильм исландца Вальдимара Йоханнссона, который показали на Каннском фестивале. Бездетная пара живет в сельской глуши Исландии. Однажды они находят в своем сарае полуягненка-получеловека и решают воспитать ребенка как собственную дочь. В главных ролях — Нуми Рапас («По ту сторону», «Девушка с татуировкой дракона») и Бьёдн Хлинур Харальдссон («Борджиа», «Ведьмак»). Производством занималась инди-студия A24.

«Холодный расчет»

Участник основного конкурса Венецианского фестиваля, поставленный Полом Шредером, сценаристом «Таксиста». По сюжету Уильям Телль, игрок и бывший военнослужащий, и его друг Кирк пытаются отомстить общему врагу. Для этого они хотят сорвать куш в Лас-Вегасе, но их планам мешает прошлое Телля. В проекте снялись Оскар Айзек и Уиллем Дефо, в числе исполнительных продюсеров — Мартин Скорсезе.

«Дом Gucci»

Криминальная драма Ридли Скотта, основанная на реальных событиях. Сюжет посвящен убийству Маурицио Гуччи (Адам Драйвер), которое заказала его бывшая жена Патриция Реджани (Леди Гага). Остальных участников событий играют Аль Пачино, Джаред Лето и Сальма Хайек. Подробнее об их героях мы писали тут.

«Охотники за привидениями: Наследники»

Мать-одиночка Кэлли (Кэрри Кун) переезжает с двумя детьми на старую ферму в Оклахоме, которая досталась ей от отца, охотника за привидениями Игона Спенглера (в оригинальной серии его сыграл Харольд Рэмис). Дети находят автомобиль охотников и начинают бороться с нечистью, которую не добил их дедушка. Отважных внуков сыграли Финн Вулфард и Маккенна Грейс.

«Последний богатырь: Посланник тьмы»

Иван и Василиса собираются пожениться, но невесту похищают. Иван вместе со сказочными героями отправляется в современную Москву, чтобы спасти свою нареченную. К своим ролям вернутся Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова и Тимофей Трибунцев.

«Король Ричард»

Байопик, в котором Уилл Смит играет отца теннисисток Серены и Винус Уильямс (обе — четырехкратные олимпийские чемпионки). Серену в фильме играет Деми Синглтон, Винус Уильямс — Санийя Сидни, а их маму — Онжаню Эллис. Постановщиком выступил Рейнальдо Маркус Грин («Монстры и люди»).

«Перекрестный огонь»

Последний фильм классика гонконгского кино Бенни Чана, который умер год назад. Триллер про честного полицейского и хитрого преступника с мастерски поставленными перестрелками. В главной роли — один из лучших кинобойцов современности, Донни Йен.

«Ину-о»

Участник грядущих фестивалей в Торонто и Венеции, полнометражное аниме Масааки Юасы. Действие происходит в Японии XIV века. Скрывающий лицо под маской главный герой Ину-о становится другом слепого мальчика Томоны. Вместе они начинают давать музыкальные представления и становятся любимцами публики.

«Безумный Бог»

Кукольный мультфильм о мрачном мире. Над картиной более 30 лет работал оскароносный специалист по визуальным эффектам Фил Типпетт. Убийца оказывается в постапокалиптическом мире и путешествует по лабиринту кошмаров, где обитают чудовища, а ученые проводят ужасающие эксперименты.