Представители КиноПоиск HD впервые войдут в совет, который выбирает фильмы для господдержки

Министерство культуры объявило, что теперь в экспертные советы по игровому, документальному и анимационному кино входят представители крупнейших видеосервисов. Таким образом, проекты смогут найти потенциальных инвесторов уже на стадии получения господдержки, как сообщила министр культуры Ольга Любимова «Ведомостям».

Совет выбирает, какие проекты получат государственное финансирование, а в его состав входят режиссеры, продюсеры, сценаристы, а также представители кинотеатров и дистрибьюторов. От КиноПоиск HD и «Яндекс.Студии» в экспертный совет включили шоураннера Дмитрия Нелидова, креативного продюсера Влада Рубина, а также куратора раздела документального кино Майю Кузину.

Обновленный состав экспертных советов также пополнили: Игорь Мишин — генеральный директор «МТС медиа», куда входит видеосервис KION; Илья Бурец — креативный директор департамента производства оригинального контента ivi Originals; Жора Крыжовников — креативный продюсер «НМГ студии» (относится к «Национальной медиа группе», которой принадлежит видеосервис more.tv).

Обновление экспертных советов обусловлено тем, что платформы играют все более существенную роль как в производстве оригинальных проектов, так и в покупке контента до начала производства и уже готового продукта. «Мы хотим быть площадкой, где платформы находят проекты и могут выступить их соинвесторами, обеспечив внебюджетную часть проекта», — объяснила «Ведомостям» директор департамента кинематографии Светлана Максимченко.

По словам Антона Малышева, члена совета Минкультуры по игровому кино и исполнительного директора фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Романа Абрамовича, у видеосервисов, в свою очередь, есть экспертиза в том, чего ждут интернет-зрители и как это лучше произвести. «Зрителю в интернете интересно авторское кино, которое поддерживает Минкультуры. По некоторым таким проектам сборы от кинопроката и стоимость прав на диджитал-среду уже сравнялись. А у некоторых, к примеру у „Китобоя“, доходы от показа в интернете уже превысили кассовые сборы в кинотеатрах».

До пандемии, в 2019 году, бюджет господдержки кинопроектов составлял 2,5 млрд рублей, в 2020-м был выделен только 1 млрд рублей. Представители индустрии попросили президента и правительство увеличить господдержку кинопроизводства. По информации источника «Ведомостей» из крупной кинокомпании, после запроса было поручено увеличить финансирование начиная с 2021 года. Предполагается, что уже в этом году на поддержку фильмов Минкультуры может получить еще 1,5 млрд рублей.