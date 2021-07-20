Леди Гага убивает Адама Драйвера. Кто есть кто в «Доме Gucci» Ридли Скотта?

Вышел первый трейлер криминальной драмы Ридли Скотта «Дом Gucci». Картина посвящена гибели Маурицио Гуччи, внука основателя бренда. Его убийство заказала бывшая жена Патриция Реджани. Разбираемся, что ее на это толкнуло и кто еще попал в эту драматическую историю.

Маурицио Гуччи

Годы жизни: 1931—1995

Кто он: внук основателя бренда Гуччио Гуччи

Кто его играет: Адам Драйвер

Маурицио Гуччи Адам Драйвер

Маурицио — единственный наследник своего отца Родольфо Гуччи — получил долю в компании и фактически возглавлял ее в 1980-е. Он даже судился со своим дядей Альдо Гуччи, который не был рад, что семейный бизнес перешел племяннику, у которого не было опыта.

Дела у Маурицио действительно шли плохо. Он решил обновить флорентийский особняк Palazzo Settimanni, который с 1953 года принадлежал бренду Gucci, но это принесло только убытки. Вдобавок при Маурицио Gucci раздавал лицензии, по которым вещи бренда могли выпускать другие предприятия. В итоге появлялись подделки Gucci, а сам бренд стал ассоциироваться с низкокачественной продукцией. Все это привело к тому, что в 1993-м Маурицио продал семейное дело инвестиционному фонду из Бахрейна.

В 1995-м Маурицио был убит на пороге собственного офиса в Милане. Он получил три пули в спину и одну в голову от киллера, нанятого бывшей женой.

Патриция Реджани

Годы жизни: 1948 — настоящее время

Кто она: бывшая жена Маурицио

Кто ее играет: Леди Гага

Маурицио Гуччи и Патриция Реджани Леди Гага и Адам Драйвер

Светская львица, получившая в 1980-е годы прозвище «Лиз Тейлор от люксовых брендов». Патриция и Маурицио вместе воспитывали двух дочерей, Алессандру и Аллегру, пока в 1985-м Маурицио не ушел к любовнице после 12 лет брака. Патриция была в ярости, причем не столько из-за ухода мужа, сколько из-за того, то он продал семейный бизнес. Она активно принимала участие в работе Gucci и даже разработала коллекцию украшений Oro Coccodrillo.

Патриция переживала, что теперь ее дочерям не достанется наследство или его придется делить с любовницей мужа и их будущими детьми. Для убийства Маурицио Патриция обратилась за помощью к своему астрологу, чтобы та нашла подходящего киллера. В день убийства Патриция написала в своем дневнике Cartier слово «Paradeisos» (в переводе с греческого — «рай»).

В 1998-м Реджани приговорили к 29 годам тюрьмы. В камеру она отправилась вместе с домашним хорьком по кличке Бэмби. В 2011-м Патриции предложили перейти в колонию и работать на итальянский бренд Bozart, на что она ответила: «Я никогда в жизни не работала, а сейчас тем более не собираюсь».

В 2016-м Патрицию досрочно освободили за хорошее поведение. Годом позже она получила 1,2 млн евро от наследства мужа и вернулась к привычной жизни. Только теперь вместо хорька у нее попугай ара, с которым она гуляет по Милану. Кстати, сначала преступница одобрила кастинг Леди Гага, но затем раскритиковала актрису за то, что та не стала с ней советоваться насчет роли.

Родольфо Гуччи

Годы жизни: 1912—1983

Кто он: отец Маурицио

Кто его играет: Джереми Айронс

Родольфо Гуччи Джереми Айронс

У основателя бренда Гуччио Гуччи было четверо сыновей — Альдо, Уго, Васко и Родольфо, — которые продолжили семейное дело и получили равные доли в бизнесе. Со временем между наследниками (особенно между Альдо и Родольфо) начались споры, кому положена большая доля и чьи заслуги важнее.

Именно Родольфо привел в бренд звездных клиентов. В 1930—1940-х он снимался в итальянском кино под псевдонимом Маурицио Д’Анкора. После войны Родольфо оставил актерскую карьеру и вернулся в семейный бизнес, используя полезные знакомства в киносреде. Среди ценителей Gucci были актрисы Одри Хепберн и Грейс Келли.

Альдо Гуччи

Годы жизни: 1905—1990

Кто он: дядя Маурицио

Кто его играет: Аль Пачино

Альдо Гуччи Аль Пачино

Один из ключевых игроков в семейном бизнесе. По воспоминаниям его дочери, именно он превратил небольшую флорентийскую мастерскую в модную империю, открыв магазины в Америке и Азии. При нем бренд развил производство ювелирных украшений, сумок и обуви, а также запустил парфюмерное направление.

Укреплять бренд Альдо мешали постоянные семейные распри: за контроль над компанией с ним судился Маурицио и даже собственный сын Паоло. Тот настучал на отца в налоговую, после чего 81-летнего Альдо приговорили к тюремному сроку длиной в один год и один день. После выхода из тюрьмы он не вернулся к работе в Gucci.

Внучка Альдо, Патриция, раскритиковала выбор Аль Пачино. «Мой дед был очень красивым мужчиной, как и все в семье Гуччи — высоким, голубоглазым и очень элегантным. А его играет Аль Пачино, который совсем не высок, а на фотографии со съемок выглядит толстым и низкорослым», — рассказала Патриция.

Паоло Гуччи

Годы жизни: 1931—1995

Кто он: двоюродный брат Маурицио

Кто его играет: Джаред Лето

Паоло Гуччи Джаред Лето

В отличие от отцов и деда-основателя, внуки Гуччи не отличались особым трудолюбием и хотели разбогатеть, урвав долю в семейном бренде. Так поступил и Паоло, сын Альдо Гуччи. В 1977-м отец назначил его вице-президентом направлений Gucci Shops и Gucci Parfums в Америке. Паоло также руководил флорентийской фабрикой Gucci, но оттуда его уволил собственный дядя Родольфо.

Паоло ополчился на семью и решил открыть именной бренд Paolo Gucci, используя символику оригинального Gucci. Такое решение привело его отца Альдо в ярость, и тот забрал у сына руководство подразделениями Gucci в Америке. В ответ Паоло подал в суд на собственного отца и обвинил его в финансовых махинациях. Паоло скончался от хронического гепатита в возрасте 64 лет в 1995-м, спустя полгода после убийства Маурицио.

Пина Ауриемма

Годы жизни: 1956 — настоящее время

Кто она: астролог Патриции Реджани

Кто ее играет: Сальма Хайек

Пина Ауриемма Сальма Хайек

Джузеппина (или просто Пина) Ауриемма была личным астрологом и провидицей Патриции Реджани. Они познакомились в 1977-м во время отдыха на Искье и сразу же подружились. «Мы были как сестры», — вспоминала Ауриемма.

За год до убийства, в 1994-м, Пина переехала к Патриции, чтобы помочь ей написать книгу об отношениях с Маурицио. Патриция тогда была одержима местью бывшему мужу и попросила Пину найти киллера. Та обратилась к своему знакомому — швейцару Ивано Савиони, а он нашел убийцу сперва для Маурицио, а затем и для несостоявшегося покушения на Патрицию. Так Пина и Ивано хотели запугать клиентку, чтобы выбить у нее больше денег.

Во время судебного расследования дружбе Пины и Патриции пришел конец. Женщины давали разные показания, обвиняя друг друга в клевете. По итогу Пину Ауриемму приговорили к девятнадцати с половиной годам тюрьмы как соучастницу убийства. Ее досрочно освободили после 13 лет заключения. C тех пор Пина ведет закрытый образ жизни. «Я мечтаю забыть все, что случилось. После выхода из тюрьмы я думала, что мои страдания окончены. Но не получится забыть, что был убит человек», — рассказала Пина в программе Discovery, посвященной Патриции.

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