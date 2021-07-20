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Леди Гага убивает Адама Драйвера. Кто есть кто в «Доме Gucci» Ридли Скотта?

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Вышел первый трейлер криминальной драмы Ридли Скотта «Дом Gucci». Картина посвящена гибели Маурицио Гуччи, внука основателя бренда. Его убийство заказала бывшая жена Патриция Реджани. Разбираемся, что ее на это толкнуло и кто еще попал в эту драматическую историю.

Маурицио Гуччи

Годы жизни: 1931—1995

Кто он: внук основателя бренда Гуччио Гуччи

Кто его играет: Адам Драйвер

Маурицио Гуччи
Адам Драйвер

Маурицио — единственный наследник своего отца Родольфо Гуччи — получил долю в компании и фактически возглавлял ее в 1980-е. Он даже судился со своим дядей Альдо Гуччи, который не был рад, что семейный бизнес перешел племяннику, у которого не было опыта.

Дела у Маурицио действительно шли плохо. Он решил обновить флорентийский особняк Palazzo Settimanni, который с 1953 года принадлежал бренду Gucci, но это принесло только убытки. Вдобавок при Маурицио Gucci раздавал лицензии, по которым вещи бренда могли выпускать другие предприятия. В итоге появлялись подделки Gucci, а сам бренд стал ассоциироваться с низкокачественной продукцией. Все это привело к тому, что в 1993-м Маурицио продал семейное дело инвестиционному фонду из Бахрейна.

В 1995-м Маурицио был убит на пороге собственного офиса в Милане. Он получил три пули в спину и одну в голову от киллера, нанятого бывшей женой.

Патриция Реджани

Годы жизни: 1948 — настоящее время

Кто она: бывшая жена Маурицио

Кто ее играет: Леди Гага

Маурицио Гуччи и Патриция Реджани
Леди Гага и Адам Драйвер

Светская львица, получившая в 1980-е годы прозвище «Лиз Тейлор от люксовых брендов». Патриция и Маурицио вместе воспитывали двух дочерей, Алессандру и Аллегру, пока в 1985-м Маурицио не ушел к любовнице после 12 лет брака. Патриция была в ярости, причем не столько из-за ухода мужа, сколько из-за того, то он продал семейный бизнес. Она активно принимала участие в работе Gucci и даже разработала коллекцию украшений Oro Coccodrillo.

Патриция переживала, что теперь ее дочерям не достанется наследство или его придется делить с любовницей мужа и их будущими детьми. Для убийства Маурицио Патриция обратилась за помощью к своему астрологу, чтобы та нашла подходящего киллера. В день убийства Патриция написала в своем дневнике Cartier слово «Paradeisos» (в переводе с греческого — «рай»).

В 1998-м Реджани приговорили к 29 годам тюрьмы. В камеру она отправилась вместе с домашним хорьком по кличке Бэмби. В 2011-м Патриции предложили перейти в колонию и работать на итальянский бренд Bozart, на что она ответила: «Я никогда в жизни не работала, а сейчас тем более не собираюсь».

В 2016-м Патрицию досрочно освободили за хорошее поведение. Годом позже она получила 1,2 млн евро от наследства мужа и вернулась к привычной жизни. Только теперь вместо хорька у нее попугай ара, с которым она гуляет по Милану. Кстати, сначала преступница одобрила кастинг Леди Гага, но затем раскритиковала актрису за то, что та не стала с ней советоваться насчет роли.

Родольфо Гуччи

Годы жизни: 1912—1983

Кто он: отец Маурицио

Кто его играет: Джереми Айронс

Родольфо Гуччи
Джереми Айронс

У основателя бренда Гуччио Гуччи было четверо сыновей — Альдо, Уго, Васко и Родольфо, — которые продолжили семейное дело и получили равные доли в бизнесе. Со временем между наследниками (особенно между Альдо и Родольфо) начались споры, кому положена большая доля и чьи заслуги важнее.

Именно Родольфо привел в бренд звездных клиентов. В 1930—1940-х он снимался в итальянском кино под псевдонимом Маурицио Д’Анкора. После войны Родольфо оставил актерскую карьеру и вернулся в семейный бизнес, используя полезные знакомства в киносреде. Среди ценителей Gucci были актрисы Одри Хепберн и Грейс Келли.

Альдо Гуччи

Годы жизни: 1905—1990

Кто он: дядя Маурицио

Кто его играет: Аль Пачино

Альдо Гуччи
Аль Пачино

Один из ключевых игроков в семейном бизнесе. По воспоминаниям его дочери, именно он превратил небольшую флорентийскую мастерскую в модную империю, открыв магазины в Америке и Азии. При нем бренд развил производство ювелирных украшений, сумок и обуви, а также запустил парфюмерное направление.

Укреплять бренд Альдо мешали постоянные семейные распри: за контроль над компанией с ним судился Маурицио и даже собственный сын Паоло. Тот настучал на отца в налоговую, после чего 81-летнего Альдо приговорили к тюремному сроку длиной в один год и один день. После выхода из тюрьмы он не вернулся к работе в Gucci.

Внучка Альдо, Патриция, раскритиковала выбор Аль Пачино. «Мой дед был очень красивым мужчиной, как и все в семье Гуччи — высоким, голубоглазым и очень элегантным. А его играет Аль Пачино, который совсем не высок, а на фотографии со съемок выглядит толстым и низкорослым», — рассказала Патриция.

Паоло Гуччи

Годы жизни: 1931—1995

Кто он: двоюродный брат Маурицио

Кто его играет: Джаред Лето

Паоло Гуччи
Джаред Лето

В отличие от отцов и деда-основателя, внуки Гуччи не отличались особым трудолюбием и хотели разбогатеть, урвав долю в семейном бренде. Так поступил и Паоло, сын Альдо Гуччи. В 1977-м отец назначил его вице-президентом направлений Gucci Shops и Gucci Parfums в Америке. Паоло также руководил флорентийской фабрикой Gucci, но оттуда его уволил собственный дядя Родольфо.

Паоло ополчился на семью и решил открыть именной бренд Paolo Gucci, используя символику оригинального Gucci. Такое решение привело его отца Альдо в ярость, и тот забрал у сына руководство подразделениями Gucci в Америке. В ответ Паоло подал в суд на собственного отца и обвинил его в финансовых махинациях. Паоло скончался от хронического гепатита в возрасте 64 лет в 1995-м, спустя полгода после убийства Маурицио.

Пина Ауриемма

Годы жизни: 1956 — настоящее время

Кто она: астролог Патриции Реджани

Кто ее играет: Сальма Хайек

Пина Ауриемма
Сальма Хайек

Джузеппина (или просто Пина) Ауриемма была личным астрологом и провидицей Патриции Реджани. Они познакомились в 1977-м во время отдыха на Искье и сразу же подружились. «Мы были как сестры», — вспоминала Ауриемма.

За год до убийства, в 1994-м, Пина переехала к Патриции, чтобы помочь ей написать книгу об отношениях с Маурицио. Патриция тогда была одержима местью бывшему мужу и попросила Пину найти киллера. Та обратилась к своему знакомому — швейцару Ивано Савиони, а он нашел убийцу сперва для Маурицио, а затем и для несостоявшегося покушения на Патрицию. Так Пина и Ивано хотели запугать клиентку, чтобы выбить у нее больше денег.

Во время судебного расследования дружбе Пины и Патриции пришел конец. Женщины давали разные показания, обвиняя друг друга в клевете. По итогу Пину Ауриемму приговорили к девятнадцати с половиной годам тюрьмы как соучастницу убийства. Ее досрочно освободили после 13 лет заключения. C тех пор Пина ведет закрытый образ жизни. «Я мечтаю забыть все, что случилось. После выхода из тюрьмы я думала, что мои страдания окончены. Но не получится забыть, что был убит человек», — рассказала Пина в программе Discovery, посвященной Патриции.

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Фото: Erin Combs / Toronto Star via Getty Images, IPA / Sipa USA / «Легион-Медиа», Wikimedia Commons, Terry Fincher / Getty Images, PA Images via Getty Images, Cobra Team / BACKGRID / «Легион-Медиа», DIVI - MIRK / BACKGRID / «Легион-Медиа», Giandomenico D'Angelo / IPA / Sp / «Легион-Медиа», John Lamparski / WireImage / Getty Images, SplashNews.Com / «Легион-Медиа», VERONESI / BACKGRID / «Легион-Медиа»

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