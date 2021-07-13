Объявлена программа Венецианского фестиваля. В основной конкурс вошел российский триллер «Капитан Волконогов бежал»

Стала известна программа 78-го Венецианского фестиваля. В этом году смотр откроет драма Педро Альмодовара «Параллельные матери».
В основной конкурс вошел российский триллер «Капитан Волконогов бежал», над которым работали режиссеры Наталья Меркулова и Алексей Чупов, коллеги по триллеру «Колл-центр» и драме «Человек, который удивил всех» (картина получила награду на прошлом фестивале в секции «Горизонты» за роль Натальи Кудряшовой). В фильме снялись Юра Борисов, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко и Виктория Толстоганова. Продюсерами выступили Валерий Федорович, Евгений Никишов и Александр Плотников.
В основной программе покажут фильм Reflection, который поставил Валентин Васянович. Он стал первым за последние 30 лет украинским режиссером, представившим фильм в основном конкурсе. В прошлом году Васянович показал на фестивале драму «Атлантида», которую наградили в секции «Горизонты». Сюжет его нового фильма посвящен военным событиям на Донбассе. В центре истории — украинский хирург Сергей, который попал в плен к российским военным. После освобождения он возвращается домой, где пытается наладить отношения с дочерью и бывшей женой.
В параллельную программу «Неделя критики» вошел фильм Екатерины Селенкиной «Обходные пути» российско-нидерландского производства. Он посвящен жизни драгдилера Дениса на окраинах Москвы. Еще один российский проект вошел в новую программу Orizzonti Extra, которая заменила секцию Sconfini. Это лента «Мама, я дома» Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова. Действие картины разворачивается в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. В центре сюжета — водитель автобуса Тоня. Она ждет возвращения сына, который уехал воевать в Сирию по контракту. В проекте снялись Ксения Раппопорт, Юра Борисов и Александр Горчилин. Над фильмом работали продюсеры Александр Роднянский и Сергей Мелькумов.
Основной конкурс
- «Параллельные матери» — фильм открытия фестиваля за авторством Педро Альмодовара. В центре сюжета — две женщины, познакомившиеся в роддоме. Дженис (Пенелопа Крус) — успешный фотограф, Ана (Милена Смит) — запутавшийся подросток. В результате их встреча в роддоме изменит жизнь каждой. Помимо Крус, в фильме снялась другая давняя коллега Альмодовара — Росси де Пальма.
- «Мона Лиза и кровавая луна» — фэнтези-триллер за авторством Аны Лили Амирпур. В 2016-м ее фильму-антиутопии «Плохая партия» присудили специальный приз жюри. Сюжет ее нового фильма посвящен девочке с необычными способностями, которая сбегает из психлечебницы в Новый Орлеан. В главных ролях снялись Эд Скрейн, Кейт Хадсон и Крэйг Робинсон.
- Un Autre Monde — драма французского режиссера Стефана Бризе, который показывал в Каннах свои фильмы «На войне» и «Закон рынка». Его новый фильм посвящен сотруднику американской фирмы, который из-за неудач на работе сомневается в правильности всех своих поступков.
- «Сила собаки» — первый полнометражный фильм Джейн Кэмпион за 12 лет. Это экранизация одноименного романа американского писателя Тома Сэвиджа. Монтана, XX век. На ранчо живут два брата — Фил (Бенедикт Камбербэтч) и Джордж (Джесси Племонс). Между ними начинается борьба, когда Джордж тайно женится на местной вдове Роуз (Кирстен Данст).
- America Latina — итальянский триллер, который поставили режиссеры Дамиано Д’Инноченцо и Фабио Роберто Д’Инноченцо. Главные роли исполнили Элио Джермано, Филиппо Дини и Сара Чокка.
- «Официальный конкурс» — испанская драмеди от режиссеров Гастона Дюпра и Мариано Кона. По сюжету богатый бизнесмен нанимает известного режиссера, чтобы снять блокбастер. В касте значатся Антонио Бандерас и Пенелопа Крус.
- L'évènement — французская драма от новичка на фестивале, режиссера Одри Дивана. Экранизация романа писательницы Анни Эрно о ее студенчестве во Франции 1960-х.
- Il buco — драма Микеланджело Фраммартино о спелеологической группе из Пьемонта. В августе 1961 года после изучения пещеры Северной Италии исследователи отправились на юг, чтобы найти неизвестные ранее пещеры.
- Sundown — франко-мексиканский фильм режиссера Мишеля Франко. Его фильмы «Дочери Абриль» и «После Люсии» отмечали в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля, а драма «Хроник» получила награду за лучший сценарий в 2015-м. В его новом проекте снялись Тим Рот и Шарлотта Генсбур.
- «Человеческая комедия» — историческая драма Ксавье Джанноли, основанная на романе Оноре де Бальзака «Утраченные иллюзии». Среди актеров заявлены Сесиль де Франс, Жерар Депардье и Ксавье Долан.
- The Lost Daughter — режиссерский дебют актрисы Мэгги Джилленхол («Улыбка Моны Лизы», «Персонаж»). Пляжный отдых героини идет не по плану, когда всплывают тайны из ее прошлого. Сюжет разыграют Оливия Колман, Дакота Джонсон, Питер Сарсгаард и Пол Мескал.
- «Спенсер» — байопик о принцессе Диане, поставленный Пабло Ларраином. Действие картины происходит в начале 1990-х годов, когда Диана решает развестись со своим мужем, принцем Чарльзом. В роли леди Ди — Кристен Стюарт.
- Freaks Out — итало-бельгийское фэнтези Габриэля Майнетти. Рим, Вторая мировая война. В полуразрушенном городе пытаются выжить четверо друзей, работавших раньше в местном цирке.
- Leave No Traces — фильм поляка Яна П. Матушинского. В основу лег реальный случай гибели юноши после ареста и избиения во время коммунистического режима в Польше.
- Qui rido io — байопик неаполитанского актера и драматурга Эдуардо Скарпетты, постановщиком выступил Марио Мартоне. В главной роли — звезда нового итальянского кино Тони Сервилло («Великая красота», «Лоро 1»).
- «На работе 2» — сиквел криминального боевика режиссера Эрика Матти. Вторая часть посвящена коррупции и цензуре в СМИ на современных Филиппинах.
- «Капитан Волконогов бежал» — российский участник смотра, триллер режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Капитана Федора Волконогова объявляют преступником, но ему удается бежать до ареста. Героя предупреждает вестник с того света, что он попадет в ад, если не раскается. В фильме снялись Юра Борисов, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко и Никита Кукушкин.
- «Холодный расчет» — боевик Пола Шредера. Уильям Телль, игрок и бывший военнослужащий, пытается помочь Кирку, одержимому местью некоему полковнику. Вместе с экспертом по азартным играм Ла Линдой они хотят сорвать куш в покер в Лас-Вегасе. Но их план рушится из-за прошлого Телля. В проекте заявлены Оскар Айзек и Уиллем Дефо.
- È stata la mano di Dio — фильм Паоло Соррентино («Великая красота», «Последствия любви») для Netflix. Действие развернется в Неаполе, на родине режиссера. По словам автора, это очень личный проект для него, веселый и при этом печальный. В драме снялся тот же Тони Сервилло.
- Reflection — украинский участник смотра от режиссера Валентина Васяновича. Во время военных действий на востоке Украины хирург Сергей попадает в плен к российским военным, где с ним жестоко обращаются. Герою удается освободиться, он возвращается домой, чтобы вернуться к мирной жизни с семьей.
- La Caja — новый фильм Лоренсо Вигаса, обладателя «Золотого льва» фестиваля за мелодраму «Издалека».
Вне конкурса (художественное кино)
- Il Bambino Nascosto, режиссер Роберто Андо (фильм закрытия)
- Les Choses Humaines, режиссер Иван Атталь
- Ariaferma, режиссер Леонардо Ди Костанзо
- «Хэллоуин убивает», режиссер Дэвид Гордон Грин
- «Католическая школа», режиссер Стефано Мордини
- Old Hnery, режиссер Потси Пончироли
- «Последняя дуэль», режиссер Ридли Скотт
- «Дюна», режиссер Дени Вильнёв
- «Прошлой ночью в Сохо», режиссер Эдгар Райт
- «Сцены из супружеской жизни», режиссер Хагай Леви
Секция «Горизонты»
- Les Promesses, режиссер Томас Круитхоф
- Atlantide, режиссер Юри Анкарани
- Miracle, режиссер Богдан Джордж Апетри
- «Пилигримы», режиссер Лауринас Барейша
- Il Paradiso Del Pavone, режиссер Лаура Биспури
- The Falls, режиссер Чун Мунхун
- El Hoyo en la Cerca, режиссер Хоакин дель Пасо
- Amira, режиссер Мохамед Диаб
- A Plein Temps, режиссер Эрик Гравель
- 107 Mothers, режиссер Петер Керекеш
- Vera Dreams of the Sea, режиссер Калтрина Красники
- White Building, режиссер Кавич Неанг
- Anatomy of Time, режиссер Джакравал Нилтхамронг
- El Otro Tom, режиссер Родриго Пла и Лаура Сантульо
- El Gran Movimiento, режиссер Киро Руссо
- Once Upon a Time in Calcutta, режиссер Адитья Викрам Сенгупта
- Rhino, режиссер Олег Сенцов
- «Правда обо мне», режиссер Гарри Вутлифф
- Inu-Oh, режиссер Масааки Юаса
78-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября на острове Лидо. Его жюри возглавит Пон Джун-хо, получивший в 2020-м «Оскар» за «Паразитов». Вместе с ним выбирать победителей будут режиссер Хлоя Чжао («Оскар» за «Землю кочевников» в 2021-м), актрисы Виржини Эфира («Искушение» Пола Верховена), Синтия Эриво (номинация на «Оскар» за байопик «Гарриет») и Сара Гадон («Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»). В жюри также вошли режиссеры Александр Нанэу (номинация на «Оскар» за документальный фильм «Коллектив») и Саверио Костанцо («Моя гениальная подруга»).
Новость дополняется.
КиноПоиск в Telegram
Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш