Объявлена программа Венецианского фестиваля. В основной конкурс вошел российский триллер «Капитан Волконогов бежал»

Стала известна программа 78-го Венецианского фестиваля. В этом году смотр откроет драма Педро Альмодовара «Параллельные матери».

В основной конкурс вошел российский триллер «Капитан Волконогов бежал», над которым работали режиссеры Наталья Меркулова и Алексей Чупов, коллеги по триллеру «Колл-центр» и драме «Человек, который удивил всех» (картина получила награду на прошлом фестивале в секции «Горизонты» за роль Натальи Кудряшовой). В фильме снялись Юра Борисов, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко и Виктория Толстоганова. Продюсерами выступили Валерий Федорович, Евгений Никишов и Александр Плотников.

В основной программе покажут фильм Reflection, который поставил Валентин Васянович. Он стал первым за последние 30 лет украинским режиссером, представившим фильм в основном конкурсе. В прошлом году Васянович показал на фестивале драму «Атлантида», которую наградили в секции «Горизонты». Сюжет его нового фильма посвящен военным событиям на Донбассе. В центре истории — украинский хирург Сергей, который попал в плен к российским военным. После освобождения он возвращается домой, где пытается наладить отношения с дочерью и бывшей женой.

В параллельную программу «Неделя критики» вошел фильм Екатерины Селенкиной «Обходные пути» российско-нидерландского производства. Он посвящен жизни драгдилера Дениса на окраинах Москвы. Еще один российский проект вошел в новую программу Orizzonti Extra, которая заменила секцию Sconfini. Это лента «Мама, я дома» Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова. Действие картины разворачивается в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. В центре сюжета — водитель автобуса Тоня. Она ждет возвращения сына, который уехал воевать в Сирию по контракту. В проекте снялись Ксения Раппопорт, Юра Борисов и Александр Горчилин. Над фильмом работали продюсеры Александр Роднянский и Сергей Мелькумов.

Основной конкурс

Вне конкурса (художественное кино)

Секция «Горизонты»

78-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября на острове Лидо. Его жюри возглавит Пон Джун-хо, получивший в 2020-м «Оскар» за «Паразитов». Вместе с ним выбирать победителей будут режиссер Хлоя Чжао («Оскар» за «Землю кочевников» в 2021-м), актрисы Виржини Эфира («Искушение» Пола Верховена), Синтия Эриво (номинация на «Оскар» за байопик «Гарриет») и Сара Гадон («Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»). В жюри также вошли режиссеры Александр Нанэу (номинация на «Оскар» за документальный фильм «Коллектив») и Саверио Костанцо («Моя гениальная подруга»).

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