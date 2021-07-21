9 лучших трейлеров недели: Адам Драйвер дерется с Мэттом Дэймоном, а Тимоти Шаламе спасает планету

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«Дюна»

Экранизация романа Фрэнка Герберта, за которую взялся Дени Вильнёв. В будущем человечество расселилось по далеким планетам, а жизнь на них контролируют могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис, где живут скитальцы-фремены и гигантские песчаные черви. На Арракисе находится самое важное вещество во Вселенной — пряность. В главных ролях — Тимоти Шаламе, Зендея, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем и Дэйв Батиста.

«Последняя дуэль»

Рыцарская сага Ридли Скотта. Сюжет посвящен последней законной дуэли, которая произошла во Франции в XIV веке. Маргарит (Джоди Комер) рассказывает вернувшемуся с войны мужу, рыцарю Жану де Карружу (Мэтт Дэймон), что ее изнасиловал их сосед Жак Ле Гри (Адам Драйвер) и ей никто не поверил. По решению короля конфликт между героями разрешит дуэль. Но если де Карруж проиграет, его жену сожгут на костре за клевету.

«Девять совсем незнакомых людей»

Детективный триллер от создателей «Большой маленькой лжи» — шоураннера Дэвида Э. Келли и писательницы Лиан Мориарти, чья книга легла в основу сериала. На курорт в австралийскую глушь приезжают девять гостей, там под присмотром владелицы Маши (Николь Кидман) они должны духовно переродиться. Только практики у Маши очень странные. Например, она заставляет гостей буквально вырыть себе могилы, а потом лечь в них. В числе постояльцев — Мелисса Маккарти, Майкл Шеннон, Люк Эванс, Бобби Каннавале и Самара Уивинг.

«Чудаки навсегда»

Четвертый и финальный фильм по культовому шоу MTV. Джонни Ноксвилл и компания снова покажут безбашенные трюки: посидят на взрывающемся унитазе, вылетят из цирковой пушки и прыгнут на огромные кактусы. Режиссером выступил Джефф Треймейн, поставивший оригинальное телешоу.

«Чип и Дейл»

Возвращение бурундуков в новом мультсериале Disney. В его основу легли первые короткометражки студии, а не сериал «Чип и Дейл спешат на помощь». По сюжету бурундуки перебрались из леса в городской парк, где сразу же устроили беспорядок. В их приключениях участвуют Дональд Дак и пес Плуто.

«Друзья по отпуску»

Комедия о свадебном переполохе. Маркус и Эмили знакомятся с чудаковатой парой во время отдыха в Мексике. После поездки они забывают про новых приятелей, но те без приглашения заявляются к героям на свадьбу. В роли несносных гостей — Джон Сина и Мередит Хагнер, а жениха и невесту сыграли Лил Рел Ховери и Ивонн Орджи.

«Кафедра»

Комедийный сериал Netflix с Сандрой О. Ее героиня Джи-Юн Ким — первая женщина, заведующая кафедрой английского языка в Университете Пембрука. Ее предшественника уволили из-за скандала в соцсетях, поэтому Ким предстоит восстановить репутацию кафедры. Но вместо этого она заводит роман с подчиненным. Режиссером выступил Дэниэл Грэй Лонгино, работавший над сериалами «Кто есть Америка?» с Сашей Бароном Коэном и «Чудотворцы».

«Заложник»

Корейский ремейк китайского триллера «Спасти мистера У». Популярного актера (его сыграл народный любимец Хван Джон-мин) прямо на улице похищают ради выкупа. Герой не верит, что преступники оставят его в живых, поэтому пытается сбежать всеми возможными способами.

«Провал»

И еще один триллер из Кореи, на этот раз с социальным подтекстом и комедийными элементами. Заселенный жилой комплекс внезапно обрушивается, и несколько человек оказываются на глубине 500 метров. Служба спасения тянет с помощью, поэтому рассчитывать пострадавшим приходится только на себя.