Вышел новый трейлер «Дюны» Дени Вильнёва

Студия Warner показала новый трейлер «Дюны» — экранизации одноименного романа Фрэнка Герберта. Режиссером фантастического фильма выступил Дени Вильнёв («Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049»).

По сюжету человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены, но ее главная ценность — пряность, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует пряность, а тот, кто контролирует пряность, контролирует Вселенную.

Главный герой истории — Пол, наследник могущественной семьи Атрейдес, которая получает контроль над Арракисом. Но вместе с властью приходит опасность, и вскоре Пол вынужден оставить свои уютные покои, чтобы отправиться в пустыню. Там он столкнется с вольным народом — фременами, для которых юный отпрыск Атрейдесов станет новым мессией, пришедшим освободить их родную планету.

В фильме снялись Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендея, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Хавьер Бардем и другие. За сценарий отвечает Джон Спэйтс («Доктор Стрэндж»), Дени Вильнёв и Эрик Рот («Форрест Гамп»). Посмотреть первый трейлер картины можно здесь, а прочитать подробности о новой экранизации — здесь.

Премьера картины пройдет в сентябре на Венецианском фестивале. В российских кинотеатрах «Дюну» начнут показывать 14 октября.